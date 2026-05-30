Thêm hàng nghìn căn hộ, nhà phố TPHCM sắp được cấp sổ

Dự án Golden Mansion, chung cư H9BC phường Bình Dương, Khu nhà ở Rạch Lào, Khu nhà ở 25D Nguyễn Văn Đậu, Khu A8 - A9 Khu dân cư Phú Xuân được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ cho người mua nhà.

Ông Nguyễn Toàn Thắng Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM - Tổ trưởng Tổ Công tác 1645 cùng các thành viên vừa có buổi làm việc cùng các chủ đầu tư để gỡ vướng nhằm tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Theo đó, dự án Khu phức hợp nhà ở và thương mại dịch vụ tại số 119 Phổ Quang ở phường Đức Nhuận (tên thương mại là Golden Mansion) do Công ty TNHH Nova Sagel (thuộc Tập đoàn Novaland) làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 33 căn nhà ở thấp tầng và 1 chung cư với 3 block. Trong đó chung cư cao 22 tầng, 2 tầng hầm gồm 693 căn hộ, 11 căn thương mại dịch vụ.

Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan được yêu cầu làm rõ một số nội dung như nghĩa vụ tài chính liên quan của dự án, diện tích phần ngầm cấp phép xây dựng, việc bàn giao phần đất thuộc phạm vi lộ giới đường Phổ Quang, bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án...

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư làm cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính nếu phát sinh sau khi Hội đồng Thẩm định giá đất TPHCM xác định nghĩa vụ tài chính của toàn bộ dự án.

Chung cư Golden Mansion sắp được cấp sổ hồng.

Hiện, Phòng Kinh tế đất của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đang trình dự thảo phương án giá đất để Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể TP xem xét trong tháng 6/2026. Trước mắt, ông Thắng đồng ý cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà, giữ lại các phần thương mại của dự án.

Cũng tại cuộc họp Tổ Công tác 1645 cũng đã xem xét gỡ vướng để cấp sổ cho nhiều dự án nhà ở khác. Cụ thể, dự án chung cư H9BC phường Bình Dương với diện tích đất 714.127 m2 do Công ty TNHH Becamex Tokyu làm chủ đầu tư, có hơn 900 căn hộ.

Dự án Khu nhà ở Lan Anh ở phường Bình Cơ do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Lan Anh làm chủ đầu tư với quy mô 26.586 m2, 147 căn nhà liên kế.

Dự án Khu nhà ở Rạch Lào tại phường Phú Định do Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận làm chủ đầu tư. Quy mô có 52 căn nhà liên kế và 1 chung cư, đã xây dựng hoàn chỉnh 11/52 căn nhà liên kế, chung cư chưa xây dựng xong. Chủ đầu tư đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận cho 11 căn nhà đã xây dựng xong tại dự án.

Dự án Khu nhà ở 25D Nguyễn Văn Đậu ở phường Bình Lợi Trung do Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận chủ đầu tư. Quy mô dự án gồm 3 khu A, B, C. Trong đó, lô A, B có 35 lô nền nhà phố và khối chung cư lô C gồm 132 căn hộ.

Dự án Khu A8 - A9 Khu dân cư Phú Xuân ở xã Nhà Bè Công ty CP Vạn Phát Hưng làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 881 căn nhà, gồm 761 căn nhà theo quy hoạch được duyệt, 120 căn nhà được điều chỉnh từ khối chung cư xuống nhà thấp tầng. Chủ đầu tư đề nghị cấp đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đối với 11/120 căn nhà đã xây dựng tại dự án.

Theo báo cáo của Tổ công tác 1645, TP HCM hiện còn khoảng 220 dự án nhà ở chưa thể cấp sổ hồng cho cư dân do vướng pháp lý, chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính hoặc tồn tại sai phạm xây dựng cần xử lý.

TP HCM đặt mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho 60 trong số 220 dự án còn tồn đọng, qua đó cấp sổ hồng cho khoảng 61.200 hồ sơ, tương đương gần 90% đủ điều kiện. Mức này tăng khoảng 15% so với năm ngoái. Thành phố kỳ vọng việc xử lý các dự án kéo dài sẽ giúp người mua nhà sớm nhận giấy chứng nhận, đồng thời cải thiện nguồn cung và thúc đẩy thị trường bất động sản.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

