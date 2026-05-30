Tham vọng lật thế thống trị của ông lớn BĐS có quy mô khủng nhất thị trường, đại gia BĐS này không chỉ đặt mục tiêu lãi 86.000 tỷ đồng mà sẽ bàn giao hàng chục dự án quy mô lớn từ Bắc và Nam

Thị trường bất động sản Việt Nam nhiều năm qua đã quen với vị thế “độc tôn” về doanh thu của Vinhomes. Tuy nhiên, một kịch bản đảo chiều đang dần lộ diện trong giai đoạn 2026–2028, khi Sunshine Group đặt kế hoạch doanh thu lên tới 200.000 tỷ đồng và lợi nhuận 86.000 tỷ đồng vào năm 2028.

Động lực của th vọng này nằm ở loạt dự án lớn trải dài từ Bắc vào Nam, với hàng chục nghìn sản phẩm thuộc phân khúc từ nhà giá phù hợp, cao cấp đến siêu sang của Sunshine trong danh mục dự án sẽ bàn giao trong 3 năm tới.

Trong khi Vinhomes tiếp tục mở rộng với các đại đô thị quy mô hàng nghìn ha, Sunshine lựa chọn chiến lược khác biệt khi tập trung vào các dự án giá trị cao, tốc độ triển khai nhanh và khả năng ghi nhận doanh thu lớn trong thời gian ngắn.

Năm 2026 đánh dấu điểm khởi đầu của chu kỳ thu hoạch, khi loạt dự án trọng điểm bước vào giai đoạn bàn giao.

Tại khu vực Tây Hồ Tây - Ciputra, Noble Palace Tây Hồ dự kiến bàn giao từ quý II/2026 với hàng trăm dinh thự và shop villas phong cách châu Âu, tích hợp hầm riêng tư, hệ thống an ninh AI và tiện ích “tại gia” chuẩn cá nhân hóa. Dự án hiện đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Cùng khu vực, Noble Crystal Tây Hồ WorldHotels Residences – dự án branded residences tiên phong tại Ciputra dự kiến bàn giao từ quý IV/2026. Quy mô gồm 5 tòa tháp cao 40 tầng, hơn 50 tiện ích cao cấp, trong đó nổi bật là tổ hợp nghỉ dưỡng chân mây với hồ bơi vô cực, sky bar và nhà hàng 6 sao. Khoảng 90% sản phẩm là Sky Mansion thông tầng. Hiện 3/5 tòa đã cất nóc, phần thân đang hoàn thiện mặt ngoài và cảnh quan.

Ở trục Tây Thăng Long, Noble Palace Tây Thăng Long WorldHotels Residences – đô thị hàng hiệu quy mô hơn 70ha với gần 2.500 nhà phố cũng dự kiến bàn giao từ quý II/2026. Hơn 1.200 căn đã cất nóc, hạ tầng và tiện ích như trường học, bệnh viện quốc tế, trục đường xuyên tâm đang hoàn thiện đồng bộ. Cùng khu vực này, khu đô thị sinh thái Noble Palace Garden với quy mô 630 dinh thự vườn cũng tăng tốc thi công, mục tiêu bàn giao từ giai đoạn 2026 - 2028.

Tại khu Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên WorldHotels Residences (2 tòa tháp, hơn 400 căn hộ hàng hiệu với 100% có hồ bơi riêng) dự kiến bàn giao từ quý 4/2026. Kế đó, quần thể thấp tầng Noble Palace Long Bien gồm 172 dinh thự xa xỉ (100% có hồ bơi riêng) dù hiện tại đã cơ bản hoàn thiện để có thể bàn giao sớm, nhưng mốc chính thức được ghi nhận sẽ diễn ra từ quý II/2028.

Đặc biệt, thị trường đang đổ dồn sự chú ý vào siêu dự án dinh thự độc bản Noble Rivera quy mô gần 400ha, trải dài 11km ven sông tại Phúc Thọ, Hà Nội. Với tổng mức đầu tư hàng tỷ USD, siêu phẩm dành cho giới tài phiệt này dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao từ năm 2028, tạo nên một kỷ lục mới về dòng tiền đổ về doanh nghiệp.

Tiến về Hưng Yên, sức nóng được duy trì với hai đại đô thị lớn nhắm tới nhu cầu thực và nghỉ dưỡng ven đô. Sunshine Legend City (gần 50ha) nằm sát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cung cấp gần 8.000 căn hộ cao cấp giá hợp lý, vật liệu bền vững chuẩn 5 sao. Dự án đang nhắm tới mục tiêu bàn giao từ quý III/2028.

Cùng với đó, Alluvia Sunshine Marina – phân khu rộng 55ha thuộc Alluvia City (thành phố khoáng nóng duy nhất bên sông Hồng) cũng sẽ cung cấp thêm gần 8.000 căn hộ cao cấp và gần 700 biệt thự, shophouse, dự kiến bàn giao từ quý IV/2028. Sự góp mặt của rổ hàng khổng lồ này hứa hẹn một khối lượng doanh thu khổng lồ được hạch toán vào báo cáo tài chính của tập đoàn trong năm 2028.

Tại TP.HCM, tổ hợp Sunshine Sky City trên đường Phú Thuận, kề cận Phú Mỹ Hưng tiếp tục duy trì sức hút của mô hình căn hộ chuẩn khách sạn 4.0. Sau khi tháp Sky 1 đi vào vận hành, các tòa Sky 2, Sky 3 và Sky 4 đang chuẩn bị bàn giao từ quý II/2026. Tiếp đà phát triển, 5 tòa tháp thuộc phân khu Thịnh Vượng (V7,8,9) khẩn trương thi công để bàn giao từ quý IV/2028.

Trên trục Đào Trí sầm uất, mô hình đô thị phức hợp ven sông Noble Crystal Riverside quy mô 12 tòa tháp với hơn 3.000 căn hộ cũng đã hoàn thành hai tòa đầu tiên, nhắm tới mốc bàn giao từ quý II/2028.

Không chỉ dừng lại ở nhà ở, hệ sinh thái bất động sản nghỉ dưỡng (Integrated Resort) ứng dụng AI toàn diện cũng được định hình tại Bà Rịa - Vũng Tàu với Sunshine Bay Retreat. Tổ hợp 20 ha trên bãi biển Chí Linh với gần 6.000 sản phẩm đang hoàn thành 100% công tác san nền, đang lắp đặt hệ thống cơ điện (MEP) và thi công cọc khoan nhồi đại trà, dự kiến bàn giao từ quý IV/2028.

Nếu toàn bộ kế hoạch diễn ra đúng tiến độ, giai đoạn 2026–2028 sẽ chứng kiến một làn sóng nguồn cung cao cấp quy mô lớn được tung ra thị trường, tạo nền tảng cho mục tiêu doanh thu 200.000 tỷ đồng. Trong khi đó, Vinhomes vẫn duy trì lợi thế ở các đại đô thị và chiến lược bán buôn quy mô lớn.