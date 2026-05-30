Điểm khác biệt của khu đô thị đa mục tiêu tại Hà Nội

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa phê duyệt Đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố Hà Nội, định hướng hình thành các khu đô thị quy mô lớn, đồng bộ hạ tầng, tích hợp nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở thương mại và các tiện ích công cộng theo mô hình đô thị thông minh.

Phối cảnh khu đô thị đa mục tiêu tại Hà Nội. Ảnh: VG

Thành phố ưu tiên bố trí các khu đô thị gần các hành lang giao thông lớn, đầu mối giao thông công cộng nhằm giảm áp lực cho khu vực nội đô.

Đề án xác định, thành phố chủ động tạo lập quỹ nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội quy mô lớn để phục vụ các dự án trọng điểm, góp phần rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng, hạn chế khiếu kiện, đồng thời tăng nguồn cung nhà ở, bình ổn thị trường bất động sản.

Mỗi khu đô thị đa mục tiêu có quy mô tối thiểu từ 150ha trở lên, được quy hoạch theo hướng tích hợp đa chức năng với hệ thống trường học, y tế, thương mại, dịch vụ, không gian xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Thành phố yêu cầu 100% khu đô thị đa mục tiêu đáp ứng tiêu chí đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành.

Theo định hướng cơ cấu nhà ở trong các khu đô thị đa mục tiêu, nhà ở tái định cư và nhà ở công vụ chiếm khoảng 40-50% tổng diện tích sàn nhà ở; nhà ở xã hội khoảng 20%; còn lại là nhà ở thương mại.

Các loại hình nhà ở được bố trí đan xen bảo đảm cư dân tiếp cận đồng bộ hạ tầng, dịch vụ và không hình thành phân tầng dân cư.

Đáng chú ý, Đề án đưa ra cơ chế kiểm soát lợi nhuận đối với các dự án.Theo đó, lợi nhuận tối đa đối với nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư không vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư xây dựng; nhà ở thương mại tối đa 15%.

Thành phố yêu cầu chủ đầu tư và các ngành chức năng công khai, minh bạch giá bán và kiểm soát chặt chẽ việc xác định giá nhà ở.

Đề án cũng cho phép áp dụng cơ chế linh hoạt đối với quỹ nhà tái định cư và nhà ở xã hội nhằm tránh lãng phí quỹ nhà sau đầu tư.

Trường hợp căn hộ tái định cư chưa sử dụng sau thời gian quy định, chủ đầu tư có thể đề xuất chuyển sang nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại theo quy định.

Thành phố quy định bên mua, thuê mua nhà ở thương mại trong khu đô thị đa mục tiêu không được bán lại nhà ở trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở thương mại.

Trường hợp có nhu cầu bán nhà ở này khi chưa hết thời hạn 3 năm thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án với giá bán tối đa bằng giá bán trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án. Bên thuê nhà ở thương mại không được cho thuê lại, trường hợp không còn nhu cầu sử dụng thì trả lại cho chủ đầu tư dự án.