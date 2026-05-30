Digital home - định nghĩa mới về không gian sống của thời đại số

Nhà không còn chỉ là nơi để trở về sau giờ làm việc, mà dần trở thành nơi tích hợp nhiều giá trị hơn: làm việc, sáng tạo, kết nối, vận hành kinh doanh và tận hưởng cuộc sống trong cùng một không gian.

Nhu cầu thay đổi theo phong cách sống

Sự chuyển dịch này đang hình thành nên một thế hệ cư dân mới, họ là những người trẻ sống linh hoạt hơn, làm việc chủ động hơn và không còn bị giới hạn trong mô hình văn phòng truyền thống.

Theo nhiều báo cáo thị trường lao động và xu hướng kinh tế số, lực lượng lao động trẻ tại Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của nhóm freelancer, startup founder, creator, digital marketer, chuyên gia công nghệ và các mô hình "doanh nghiệp một người". Đây là nhóm cư dân trưởng thành cùng internet, làm việc linh hoạt theo mô hình hybrid hoặc remote working, đồng thời ưu tiên khả năng tối ưu trải nghiệm sống thay vì chỉ sở hữu một không gian ở đơn thuần.

Khi tư duy sống thay đổi, nhu cầu về bất động sản cũng thay đổi theo. Thay vì tìm kiếm những căn hộ diện tích lớn nhưng thiếu tính linh hoạt, thế hệ cư dân mới bắt đầu ưu tiên những không gian có khả năng đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu: sống, làm việc, sáng tạo và kết nối. Một căn hộ hiện đại giờ đây cần tối ưu chi phí sở hữu, nhưng cũng phải đủ thông minh để thích ứng với nhịp sống năng động của nền kinh tế số.

Digital Home là mô hình không gian sống mới tại Picity SkyZen, dành cho cộng đồng công dân số trên trục đại lộ Phạm Văn Đồng

"Digital Home" bắt đầu xuất hiện như một xu hướng phát triển mới của bất động sản đô thị. Tại Picity SkyZen ngay trục đại lộ Phạm Văn Đồng, Pi Group phát triển Digital Home như một mô hình không gian sống dành cho cộng đồng cư dân số. Không còn được định nghĩa theo cách truyền thống, Digital Home được phát triển như một "living platform" khi tích hợp nơi ở, làm việc và tận hưởng cuộc sống trong cùng một không gian hiện đại.

Không gian sống cho thế hệ mới

Điểm khác biệt của mô hình này nằm ở cách tiếp cận sản phẩm. Digital Home được định vị như một không gian sống đúng nghĩa dành cho New Generation - thế hệ startup, freelancer, creator và những người làm việc linh hoạt trong nền kinh tế số.

Với diện tích khoảng 31m², các căn Digital Home tại Picity SkyZen được thiết kế theo hướng tối ưu công năng thay vì mở rộng diện tích. Không gian được tổ chức linh hoạt để vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vừa đủ khả năng trở thành nơi làm việc, sáng tạo nội dung hoặc vận hành công việc cá nhân.

Digital Home có thiết kế tối ưu, bài trí khoa học, đảm bảo kết nối hoàn hảo 3 trải nghiệm: sống, làm việc, tận hưởng.

Thiết kế mở, khả năng đón sáng tự nhiên và cách bố trí tối ưu giúp căn hộ mang đến cảm giác hiện đại, năng động thay vì bị giới hạn như những mô hình căn hộ diện tích nhỏ trên thị trường.

Đáng chú ý, Digital Home không chỉ giải quyết bài toán công năng mà còn tiếp cận đúng khả năng tài chính của nhóm khách hàng trẻ. Trong bối cảnh giá căn hộ tại TP.HCM liên tục tăng mạnh và phân khúc dưới 2 tỷ đồng ngày càng khan hiếm, mức giá từ khoảng 1,6 tỷ đồng tại Picity SkyZen được xem là một trong những cấu trúc sản phẩm còn tương đối dễ tiếp cận trên thị trường hiện nay.

Đặc biệt, chính sách thanh toán chỉ khoảng 25% đến khi nhận nhà, tương đương khoảng 400 triệu đồng, cùng chương trình hỗ trợ lãi suất lên đến 24 tháng giúp giảm đáng kể áp lực tài chính ban đầu cho người mua trẻ; nhóm khách hàng thường ưu tiên dòng tiền linh hoạt để đầu tư cho công việc và phát triển bản thân.

Chất lượng sống được nâng tầm

Không dừng lại ở bài toán tài chính, mô hình Digital Home còn được phát triển đồng bộ với hệ sinh thái sống hiện đại của Picity SkyZen - phân khu cao cấp nhất thuộc tổ hợp Đô thị số Picity Sky Park.

Tại đây, cư dân được tiếp cận hệ tiện ích chuẩn resort với hơn 65 tiện ích cao cấp như hồ bơi vô cực Acrylic muối khoáng trên tầng thượng 38, tổ hợp gym - yoga - pilates, khu livestream studio, 3D golf, không gian làm việc chung, khu giải trí công nghệ và các tiện ích cộng đồng dành cho cư dân trẻ.

Hệ sinh thái 65+ tiện ích cao cấp tại Picity SkyZen kiến tạo chuẩn sống dẫn đầu xu hướng cho cộng đồng cư dân thế hệ mới

Hệ sinh thái này phản ánh rõ xu hướng sống mới của thế hệ công dân số: cân bằng giữa công việc, sức khỏe, kết nối xã hội và trải nghiệm cá nhân.

Song song đó, dự án được tích hợp các công nghệ vận hành thông minh như Face ID, AI camera, smart home, smart parking, robot giao hàng… cùng hệ tiêu chuẩn bàn giao từ các thương hiệu quốc tế như Otis, Hafele, Grohe, Teka, ABB, Osram… tạo nên trải nghiệm sống hiện đại và đồng bộ hơn cho cư dân.

Ở góc độ thị trường, sự xuất hiện của mô hình Digital Home cho thấy bất động sản đang bước vào giai đoạn tái định nghĩa giá trị. Nếu trước đây, giá trị căn hộ thường được đo bằng diện tích hoặc vị trí, thì với thế hệ cư dân mới, giá trị nằm ở khả năng thích nghi với phong cách sống của nền kinh tế số.

Livestream Studio chuyên nghiệp, được trang bị công nghệ hiện đại nhất khu vực dành cho cư dân Digital Home Picity SkyZen

Một không gian sống hiện đại giờ đây không chỉ cần đẹp hay tiện nghi, mà còn phải giúp cư dân tối ưu thời gian, nâng cao hiệu suất sống và tạo ra nhiều cơ hội phát triển hơn trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân.

Digital Home tại Picity SkyZen được xem là cách tiếp cận một thế hệ khách hàng mới - những người đang định hình lại cách sống, cách làm việc và cách sở hữu tài sản trong tương lai.