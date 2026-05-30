TPHCM sẽ có khu đô thị 21.000 tỷ đồng giáp sông Sài Gòn do Sun Group làm chủ đầu tư

UBND phường Phú An (TPHCM) đang tổ chức lấy ý kiến người dân đối với hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Tây An Tây. Thời gian lấy ý kiến kéo dài đến ngày 8/6/2026.

Đây là dự án khu đô thị quy mô lớn từng được UBND tỉnh Bình Dương trước đây chấp thuận chủ trương đầu tư, trước khi địa phương này sáp nhập vào TPHCM. Dự án có diện tích khoảng 268 ha, nằm trên địa bàn phường Phú An và phường Tây Nam.

Theo quy hoạch, Khu đô thị Tây An Tây được định hướng phát triển thành khu đô thị mới đồng bộ, bao gồm nhà ở, công trình hỗn hợp, thương mại dịch vụ, du lịch lưu trú cùng hệ thống giáo dục, y tế, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.

Khu đô thị Tây An Tây có ranh giới phía Nam giáp sông Sài Gòn và đường ven sông LKV.29; phía Tây giáp đường Vành đai 4 và đường Trần Quốc Toản (ĐT.01); phía Bắc giáp đường LKV.33; phía Đông giáp đường LKV.32 và các đường khu vực

Theo hồ sơ quy hoạch, dự án bố trí khoảng 89,7 ha đất ở. Trong đó, có hơn 10 ha dành cho nhà ở liền kề, 22,3 ha đất biệt thự phố, 38,4 ha đất biệt thự sinh thái và khoảng 1,08 ha đất tái định cư.

Dành gần 18 ha phát triển nhà ở xã hội

Đáng chú ý, chủ đầu tư dự kiến dành khoảng 17,8 ha, tương đương 20% quỹ đất ở của dự án để phát triển nhà ở xã hội phục vụ người lao động thu nhập thấp. Các sản phẩm này dự kiến được phát triển theo mô hình chung cư để bán và cho thuê.

Đối với quỹ đất tái định cư rộng 1,08 ha, dự án dự kiến bố trí chỗ ở cho khoảng 110 hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất để triển khai dự án.

Sau khi hoàn thành, khu đô thị có thể đáp ứng nhu cầu sinh sống cho khoảng 20.400 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án vào khoảng 20.851 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 3.595 tỷ đồng, phần còn lại hơn 17.255 tỷ đồng dành cho xây dựng và phát triển hạ tầng.

Tháng 7/2025, Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc, thành viên của Sun Group, đã trúng thầu dự án Khu đô thị Tây An Tây với quy mô vốn khoảng 21.000 tỷ đồng.

Trước đó, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group cũng đã trúng thầu hai dự án lớn khác tại khu vực An Tây gồm Khu đô thị Bắc An Tây rộng khoảng 70 ha với tổng vốn đầu tư hơn 11.100 tỷ đồng và Khu đô thị Đông An Tây rộng 288 ha, tổng vốn hơn 13.500 tỷ đồng.