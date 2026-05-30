"Dạ Yến Giám Tuyển” hé lộ 58 đại trạch độc bản - The Collectors

Ngay từ buổi chia sẻ đầu tiên này, GIDEV đã chọn cách xuất hiện ngược lại hoàn toàn với thông lệ của thị trường. Thay vì một sự kiện rầm rộ, định hướng của dự án được hé lộ trong khuôn khổ một đêm dạ yến kín tiếng, định dạng nhanh chóng được giới quan sát xem là một bước đi lạ trong ngành bất động sản Việt Nam.

Không gian văn hóa thay cho sàn giao dịch

Đêm "Dạ Yến Giám Tuyển - Tuyệt Tác Tinh Hiếm" diễn ra tại Vietcharm Show (Phường Bến Thành), một không gian nghệ thuật và ẩm thực đậm chất văn hóa truyền thống Việt. Tại đây, 150 vị khách không được đón tiếp như khách mời thương mại, mà trong tâm thế của những Nhà Giám Tuyển, những "Curators" chuyên nghiệp của giới đấu giá nghệ thuật, vốn trực tiếp thẩm định và định giá kiệt tác trước khi giới thiệu đến những nhà sưu tầm xứng tầm.

Sự kiện được thiết kế như một hành trình thẩm định và đối thoại chiến lược thay vì một buổi ra mắt dự án đơn thuần.

Hành trình năm chương, dẫn dắt bởi hình tượng "The Shower"

Dưới sự dẫn dắt của hình tượng nghệ thuật "The Shower", mạch nội dung đi qua năm chương, cũng chính là năm giá trị cốt lõi cấu thành The Collectors’: Độc bản, Khan hiếm, Vị trí, Tích sản và Gia đình đa thế hệ.

Mở đầu bằng một câu chuyện cá nhân hóa, dự án đặt mỗi dinh thự vào vị thế một chữ ký sống của gia chủ. Tính độc bản ấy cộng hưởng cùng giá trị khan hiếm: 58 dinh thự, không giai đoạn hai, không bản sao. Trong bối cảnh quỹ đất thấp tầng nội đô ngày càng cạn, tính hữu hạn có nguyên nhân này là gốc rễ cho khả năng thăng hạng giá trị theo thời gian.

Sự chu đáo ấy, hòa cùng các tiết mục di sản như Liên Hoa Khởi Thủy, Hào Khí Âu Lạc hay Nhã Nhạc Cung Đình, đã đưa cuộc trò chuyện về bất động sản rời khỏi lăng kính thương mại thuần túy, về gần hơn với ngôn ngữ của sưu tầm và di sản.

GIDEV và triết lý kiến tạo tài sản truyền đời

Với The Collectors’, GIDEV không chạy theo số lượng hay vòng quay doanh thu ngắn hạn. Đơn vị phát triển đi theo một triết lý rõ ràng: tạo ra những tài sản có thể đồng hành cùng chủ nhân qua nhiều thế hệ, nơi thước đo giá trị nằm ở tính khan hiếm có nguyên nhân, pháp lý vững và khả năng lưu giữ chuẩn mực sống.

Trong bối cảnh nguồn cung biệt thự đơn lập có sổ riêng tại nội đô ngày càng cạn kiệt, sự xuất hiện của một bộ sưu tập chỉ 58 đại trạch, khác biệt từ định vị đến trải nghiệm đang đặt ra một tham chiếu mới cho phân khúc bất động sản triệu đô giai đoạn 2026. Những bước đi tiếp theo của dự án sẽ được đơn vị tư vấn chiến lược GIDEV hé lộ trong tháng 6.

Vị trí được diễn giải như một trạng thái cân bằng giữa riêng tư và kết nối. Tiếp giáp Vành đai 3 và trục Liên Phường, dự án kết nối Trung tâm mới The Global City trong khoảng 5–7 phút di chuyển, lực đẩy hạ tầng đang dịch chuyển bản đồ giá trị bất động sản khu Đông trong 24 tháng qua. Hai chương sau, Tích sản và Gia đình đa thế hệ, đưa dinh thự vượt khỏi công năng lưu trú, trở thành một hệ sinh thái sống lưu giữ chuẩn mực, ký ức và niềm tự hào của gia tộc qua nhiều chu kỳ kinh tế.

Đó là một định vị có chủ đích. The Collectors’ không hướng đến mô hình bán hàng đại trà, mà giới thiệu mình như một bộ sưu tập hữu hạn nơi yếu tố được cân nhắc không dừng ở vị trí, diện tích hay tiện ích, mà còn là tính khan hiếm, pháp lý, khả năng cá nhân hóa và giá trị lưu giữ dài hạn.

Ba lớp bảo chứng

Mỗi dinh thự The Collectors’ được định vị bằng ba lớp bảo chứng rõ ràng.

Thứ nhất là vị trí trực diện công viên trung tâm và hồ Hạc Cầm, khu vực cảnh quan đắt giá nhất Đông Tăng Long. Thứ hai là quy mô khoảng 1.000 m² đất mỗi căn, thiết kế không theo mô hình compound với lối vào độc lập, hồ bơi và sân vườn riêng. Thứ ba là pháp lý toàn bộ 58 căn đã ký hợp đồng mua bán, có sổ đỏ riêng từng lô, và sẽ được bổ sung sổ đỏ tài sản trên đất sau hoàn công.

Nghi thức ký tên xác lập danh sách

Khoảnh khắc giàu tính biểu tượng nhất của đêm dạ yến là nghi thức "Ký Tên Xác Lập Danh Sách". Ngay sau phần chia sẻ tầm nhìn của đại diện chủ đầu tư, chiếc rương báu vật The Collectors’ được trang trọng mang ra giữa sân khấu.

Từng Nhà Giám Tuyển lần lượt bước lên, đặt chữ ký của mình vào cuộn giấy nghi thức rồi cất vào rương, như một cam kết cùng chủ đầu tư thiết lập bộ lọc khắt khe nhất, để 58 dinh thự giới hạn được trao đến đúng những chủ nhân thật sự trân quý giá trị di sản trường tồn. Khi nắp rương khép lại, không một chữ ký nào vắng mặt.

Sự đón tiếp định danh với tinh thần trân quý

Sự tinh tế của đêm tiệc nằm ở những chi tiết không phô trương: chiều sâu của kịch bản, hệ thống âm thanh và hình ảnh dàn dựng, cùng khâu đón tiếp cá nhân hóa từ đội ngũ tư vấn chiến lược GIDEV. Mỗi Nhà Giám Tuyển bước vào khán phòng đều có vị trí chỗ ngồi định danh và nhận món quà thiết kế riêng mang tên mình.