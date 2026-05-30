Dự án giải phóng mặt bằng đường sắt Bến Thành - Cần Giờ giảm 23% vốn dự kiến

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM vừa trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ với tổng mức đầu tư hơn 9.834 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.

Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ sẽ đi dọc trục đường Rừng Sác khu vực Cần Giờ

Dự án nhằm thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường sắt dài khoảng 53,8 km, kết nối trung tâm TP HCM với huyện Cần Giờ. Tuyến có điểm đầu tại ga Bến Thành (khu vực Công viên 23-9) và điểm cuối tại depot Cần Giờ nằm cạnh dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Theo hồ sơ, tổng diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 1,54 triệu m², gồm hơn 36.000 m² đất ở, khoảng 493.000 m² đất nông nghiệp và hơn 69.000 m² đất phi nông nghiệp.

Dự án dự kiến ảnh hưởng đến 507 hộ dân và 16 tổ chức. Trong đó, 415 trường hợp bị giải tỏa một phần và 92 trường hợp bị giải tỏa toàn bộ.

Các khu vực chịu tác động lớn tập trung tại xã Cần Giờ, xã An Thới Đông, xã Bình Khánh và xã Nhà Bè. Riêng xã Cần Giờ có diện tích bị ảnh hưởng hơn 1,13 triệu m².

Tổng kinh phí dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xác định hơn 8.579 tỉ đồng, chiếm phần lớn tổng mức đầu tư dự án.

Dự kiến có khoảng 92 hộ thuộc diện giải tỏa toàn phần, nhu cầu bố trí khoảng 165 suất tái định cư. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện tái định cư, cơ quan chức năng sẽ xem xét hỗ trợ bằng tiền để người dân tự lo chỗ ở.

Ngoài công tác giải phóng mặt bằng, dự án còn phải di dời nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật như hệ thống điện, cấp thoát nước, viễn thông, cây xanh, chiếu sáng và tín hiệu giao thông.

Tuy nhiên, Ban Quản lý Đường sắt đô thị cho biết hồ sơ phương án tuyến do nhà đầu tư lập vẫn còn nhiều nội dung cần hoàn thiện. Cụ thể, thuyết minh và bản vẽ chưa thống nhất về phạm vi giải phóng mặt bằng, hành lang an toàn đường sắt và phạm vi bảo vệ công trình. Hồ sơ cũng chưa thể hiện đầy đủ hành lang phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật.

Đáng chú ý, cơ quan này đề nghị làm rõ cơ sở kỹ thuật của việc xác định phạm vi công trình ngầm ga Bến Thành lên tới 8,6 ha trong khi diện tích kết cấu chính của nhà ga chỉ khoảng 1,15 ha. Ngoài ra, nhà đầu tư cần đánh giá kỹ tác động đến các công trình lân cận và bến xe buýt tại Công viên 23-9.

Đối với đoạn tuyến đi ngầm trong khu vực đô thị, Ban Quản lý Đường sắt đô thị cho rằng nhà đầu tư chưa đề xuất đầy đủ cơ chế hỗ trợ, bố trí tạm cư cho các trường hợp phải di dời tạm thời để phục vụ thi công nhưng không thuộc diện Nhà nước thu hồi đất.

Theo kết quả thẩm tra, tổng mức đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 9.834 tỉ đồng, thấp hơn khoảng 2.950 tỉ đồng so với chi phí giải phóng mặt bằng 12.784 tỉ đồng được xác định trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ trước đó.