Công an lật tẩy thủ đoạn hợp thức hóa nhiều hồ sơ mua nhà ở xã hội

Từ những giấy xác nhận thu nhập, tiền lương được ký và đóng dấu khống, nhiều khách hàng không đủ điều kiện đã được “hợp thức hóa” hồ sơ để mua nhà ở xã hội. Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 2 đối tượng liên quan vụ làm giả tài liệu nhằm trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Cương (SN 1986, trú phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Lâm Tới (SN 1983, trú phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đầu năm 2025, khi làm cộng tác viên cho một công ty bất động sản, Vũ Văn Cương biết Dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên (nay là phường Nếnh) vẫn còn nhiều căn hộ chưa bán hết.

Trong quá trình tư vấn, Cương nhận thấy nhiều khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội nhưng không đáp ứng các điều kiện theo quy định. Lợi dụng nhu cầu sở hữu nhà ở xã hội của người dân, Cương đã đứng ra nhận “hỗ trợ” hoàn thiện hồ sơ để khách hàng đủ điều kiện mua nhà.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Cương.

Để thực hiện việc này, Cương liên hệ với Nguyễn Lâm Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nhờ ký xác nhận và đóng dấu khống vào các giấy tờ liên quan đến thu nhập, tiền lương của khách hàng.

Những tài liệu này sau đó được đưa vào hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội nhằm chứng minh người mua đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật. Tại cơ quan điều tra, cả Vũ Văn Cương và Nguyễn Lâm Tới đã thừa nhận hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền phong

