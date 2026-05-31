Kỳ vọng từ Bắc sông Cấm: Hải Phòng sẽ có một “Marina Bay” hay “Phố Đông” tương lai?

Trung tâm hành chính mới của thành phố Hải Phòng tại khu vực Bắc sông Cấm. (Ảnh: Int)

Đây là chia sẻ của bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Dịch vụ Nghiên cứu & Tư vấn, Savills Hà Nội, về các yếu tố định hình thị trường BĐS Hải Phòng trong thời gian tới.

Nhiều tiềm năng thu hút FDI

Theo bà Đỗ Thu Hằng, Hải Phòng hiện đang sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài. Trước hết là hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, bao gồm cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế, cùng với khả năng kết nối thuận tiện từ Hải Phòng tới Hà Nội – thủ đô của Việt Nam. Bên cạnh đó, việc kết nối bằng đường cao tốc tới khu vực biên giới Trung Quốc cũng rất thuận lợi.

Ngoài ra, Hải Phòng đang được hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi đáng kể thông qua việc phát triển các khu kinh tế. Các khu kinh tế này mang lại nhiều ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, thuê đất và phát triển hoạt động sản xuất.

Hiện nay, trên thị trường đã có sự tham gia của nhiều chủ đầu tư nước ngoài – những đơn vị có kinh nghiệm trong phát triển và vận hành dịch vụ hậu cần cảng. So với một số địa phương khác cũng có tiềm năng phát triển cảng nước sâu, Hải Phòng có lợi thế hơn ở chỗ đã hình thành được hệ sinh thái khai thác và dịch vụ hậu cần cảng tương đối hoàn chỉnh.

Bên cạnh đó, Hải Phòng vẫn còn quỹ đất đáng kể để tiếp tục mở rộng và phát triển các dịch vụ liên quan đến cảng. Thành phố cũng đã và đang thu hút được nhiều tập đoàn sản xuất lớn trên thế giới cũng như trong khu vực. Điều này tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, giúp thu hút thêm các doanh nghiệp sản xuất vệ tinh đi kèm.

Với lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng phát triển, cùng các chính sách hỗ trợ đầu tư phù hợp, Hải Phòng được đánh giá có nhiều tiềm năng trong việc thu hút dòng vốn FDI. Những yếu tố này cũng góp phần tối ưu chi phí thuê đất và giảm chi phí vận chuyển, qua đó trở thành điểm cộng quan trọng trong quyết định của các nhà đầu tư nước ngoài.

Hiện nay Hải Phòng đang dịch chuyển trung tâm sang phía Bắc Sông Cấm. Theo bà Hằng, việc dịch chuyển này là một bước đi tất yếu. Nguyên nhân chính là khu vực Thủy Nguyên có quỹ đất rất lớn và hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển trung tâm hành chính mới của thành phố, bao gồm trụ sở các sở, ban, ngành, đồng thời mở rộng các khu đô thị mới.

Điều này tạo nền tảng để hình thành một khu vực đô thị mới bên kia sông, đóng vai trò đối trọng với khu trung tâm hiện hữu. Bởi thực tế cho thấy, khu vực hiện trạng của Hải Phòng phần lớn được quy hoạch từ khá lâu, trong khi hệ thống hạ tầng giao thông đã dần không còn đáp ứng được nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đây chính là lý do thúc đẩy việc dịch chuyển trung tâm hành chính cũng như xu hướng dân cư dịch chuyển sang khu vực Bắc sông Cấm.

Nếu khu vực này được đầu tư và phát triển một cách bài bản, có thể kỳ vọng Bắc sông Cấm sẽ tiệm cận mô hình của nhiều đô thị hiện đại trên thế giới và trong khu vực. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi thời gian, cùng với chất lượng quy hoạch ở mức cao để có thể so sánh với các đô thị đã phát triển.

Cũng theo bà Hằng, trên thế giới đã có nhiều mô hình thành công của các đô thị phát triển hai bên sông, có thể kể đến Singapore với khu vực Marina Bay, hay Thượng Hải với các khu đô thị phát triển phía bên kia sông. Đây đều là những ví dụ có tính chất tương đồng. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, Hải Phòng cần nỗ lực lớn trong việc đầu tư vào quy hoạch, nâng cao chất lượng công trình, cũng như thu hút các nguồn lực đầu tư phù hợp.

“Điều quan trọng là phải đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển đô thị và các yếu tố bền vững, bao gồm công trình xanh, phát triển bền vững và cảnh quan hấp dẫn. Sông Cấm bản thân đã là một yếu tố tự nhiên có giá trị, hoàn toàn có thể khai thác để hình thành không gian cảnh quan dọc hai bờ sông một cách ấn tượng”, bà Hằng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa tiềm năng này, Hải Phòng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện quy hoạch và đầu tư trong thời gian tới. Chỉ khi đó, khu vực Bắc sông Cấm mới có thể phát triển thành công và tiệm cận các đô thị tiêu biểu trong khu vực và trên thế giới.