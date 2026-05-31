Cổ đông chất vấn mục tiêu lợi nhuận 86.000 tỷ đồng - "khủng" nhất ngành BĐS: Chủ tịch Sunshine Group khẳng định "chỉ cần bán 55% giỏ hàng đã đủ cán đích"

Chỉ cần bán 55% giỏ hàng hiện có đã đạt mục tiêu lợi nhuận 86.000 tỷ đồng

Nhìn lại năm 2025, Sunshine Group đã thực hiện một bước nhảy vọt khiến thị trường phải chú ý. Tổng doanh thu hợp nhất đạt hơn 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế cán mốc hơn 11.200 tỷ đồng. Đáng chú ý nhất là "cú bùng nổ" vào Quý 4/2025 khi doanh nghiệp ghi nhận gần 9.200 tỷ đồng lợi nhuận - con số cao nhất trong lịch sử tập đoàn và gấp 4,5 lần lũy kế 3 quý trước đó.

Giải đáp thắc mắc của cổ đông về tính bền vững của các con số này, bà Nguyễn Thị Phương Loan – Tổng Giám đốc Sunshine Group cho biết: "Đây không phải là kết quả ngẫu nhiên mà là thành quả của chiến lược tái cấu trúc toàn diện theo mô hình quản trị tập trung. Chúng tôi đã cắt bỏ mọi chi phí trung gian, đồng bộ hóa nguồn lực để tối ưu hiệu quả trên từng mét vuông đất."

Bước sang năm 2026, Sunshine đặt mục tiêu doanh thu 40.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 15.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn khẳng định con số này hoàn toàn nằm trong tầm tay, thậm chí là một kịch bản thận trọng: "Chỉ riêng dự án Noble Palace Tây Hồ đã có tổng doanh thu dự kiến 80.000 tỷ đồng. Hiện sản phẩm đã hoàn thiện, đang hoàn tất sổ đỏ từng căn để bàn giao ngay trong Quý 2 này. Nghĩa là chỉ cần bán một phần dự án này, chúng tôi đã đủ hoàn thành kế hoạch năm."





Danh sách sơ lược các dự án Sunshine Group sẽ bàn giao từ nay đến năm 2028.

Điểm nhấn gây bất ngờ nhất trong bản báo cáo chiến lược giai đoạn 2026-2028 là con số doanh thu dự kiến hơn 311.000 tỷ đồng. Ông Đỗ Anh Tuấn giải trình rằng, hiện tại Sunshine đang sở hữu khối tài sản thực có thể bán ra trị giá khoảng hơn 566.000 tỷ đồng.

"Để đạt được các chỉ tiêu lợi nhuận khổng lồ đã đề ra, chúng tôi chỉ tính toán dựa trên kịch bản bán được 55% quỹ hàng hiện có. Đây là một con số cực kỳ an toàn. Nếu thị trường hồi phục mạnh, doanh thu và lợi nhuận sẽ còn bùng nổ theo cấp số nhân" , ông Tuấn nhấn mạnh.

Cơ sở để Sunshine tự tin về mức lợi nhuận "khủng" nằm ở cấu trúc giá vốn. Chủ tịch tập đoàn tiết lộ, tổng chi phí từ tiền đất, thuế đến xây dựng và tài chính chỉ chiếm khoảng 40% giá trị hiện tại. Với biên lợi nhuận ròng tiềm năng lớn, Sunshine đang nắm giữ thặng dư vốn cực lớn để tái đầu tư vào các đại đô thị triệu tỷ mà không gặp áp lực về rủi ro nợ vay.

Chủ tịch Sunshine Group Đỗ Anh Tuấn khẳng định chỉ cần bán 55% giỏ hàng đã đủ cán đích mục tiêu 86.000 tỷ đồng.

Làm bất động sản thành công không chỉ dựa vào tiền

Trong phần thảo luận, một cổ đông đặt vấn đề thẳng thắn: "Sunshine Group làm rất tốt, cổ phiếu đang dư mua lớn trên sàn, tập đoàn làm nhiều nhưng nói ra chưa tương xứng với tầm vóc. Tuy nhiên, nói thì dễ nhưng triển khai đại dự án triệu tỷ mới là bài toán khó. Nhiều ông lớn đã thất bại, Sunshine Group lấy gì để đảm bảo?"

Ông Đỗ Anh Tuấn khẳng định: "Làm bất động sản, tiền chỉ là điều kiện cần. Rất nhiều doanh nghiệp lớn có hàng kho tiền nhưng làm bất động sản thành công lại là chuyện khác. Nó nằm ở triết lý sản phẩm và năng lực thực thi công nghệ. Sunshine Group làm 10 nhưng chỉ nói 5, 6. Khi tôi đã nói ra ở đây, nghĩa là mọi thủ tục pháp lý, sổ đỏ từng căn và nguồn lực thi công đã được chuẩn bị xong xuôi."

Ông khẳng định, sức mạnh cốt lõi giúp Sunshine Group khác biệt là hạ tầng công nghệ. Vào tháng 6/2026, tập đoàn sẽ tung ra Noble X 2.0 với khái niệm "Ngân hàng nhúng". Khách hàng sẽ được AI tự động chấm điểm tín dụng, phê duyệt khoản vay mua nhà ngay tức thì trên ứng dụng. Thậm chí, tập đoàn dùng AI để hỗ trợ đội ngũ bán hàng chạy quảng cáo, đổ data khách hàng thực trực tiếp về hệ thống quản trị, xóa bỏ mọi khoảng cách về tiếp thị.

Một nội dung quan trọng cũng được ông Đỗ Anh Tuấn giải trình là năng lực huy động vốn. Các dự án của Sunshine Group hiện sử dụng nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng lớn hàng đầu Việt Nam. Việc các ngân hàng lớn sẵn sàng "bơm" hàng chục nghìn tỷ đồng tín dụng trong bối cảnh kiểm soát bất động sản chặt chẽ là minh chứng cho việc các định chế này đánh giá rất cao tính thanh khoản của sản phẩm Sunshine.

Theo ông Tuấn, ngân hàng chỉ giải ngân cho những dự án có quỹ đất sạch, pháp lý chuẩn và có khả năng hấp thụ thực tế cao. Sự đồng hành của hệ thống ngân hàng chính là "chứng chỉ" uy tín nhất về sức khỏe tài chính của tập đoàn.

Kết thúc buổi phần hỏi đáp, ông Tuấn nhắn nhủ: "Nhà đầu tư hãy yên tâm nắm giữ cổ phiếu Sunshine. Chúng tôi không chỉ xây nhà, chúng tôi kiến tạo những tài sản có tính thanh khoản cao nhất thị trường. Tôi khẳng định quyền lợi mua nhà của cổ đông sẽ là tốt nhất thị trường, bởi chúng tôi trân trọng những cổ đông trung thành đã đồng hành cùng tập đoàn suốt thời gian qua”.