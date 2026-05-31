Ngay tháng sau, Sun Group sẽ thi công siêu dự án 1,1 tỷ USD kết nối Hà Nội với tỉnh đang đặt mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về tiến độ triển khai dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư của dự án đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn thành phố, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành khoảng 185/201 ha, tương đương 91,6% diện tích cần thu hồi.

Trong đó, xã Phù Đổng đã bàn giao khoảng 158 ha, đạt 98% khối lượng. Tại xã Thuận An, công tác kiểm đếm, niêm yết công khai và phê duyệt phương án bồi thường cho phần lớn các hộ dân bị ảnh hưởng cơ bản đã hoàn tất, đưa tỷ lệ giải phóng mặt bằng lên khoảng 73%.

Cùng với công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục chuẩn bị đầu tư cũng đang được đẩy nhanh. Sở Xây dựng Hà Nội đã hoàn thành thẩm định thiết kế kỹ thuật đối với toàn bộ 4 gói thầu xây lắp.

Song song với việc hoàn thiện thủ tục pháp lý, nhà đầu tư đã chủ động triển khai nhiều hạng mục phục vụ thi công như xây dựng lán trại, văn phòng điều hành, bãi đúc dầm, đường công vụ, lắp đặt trạm bê tông và trạm biến áp.

Nhân lực, máy móc thiết bị cũng đã được huy động. Dự kiến, khoảng 15 mũi thi công sẽ được triển khai ngay sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết và nhận bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số vướng mắc cần tháo gỡ. Trong đó, tiến độ giải phóng mặt bằng tại Bắc Ninh còn chậm; thủ tục cấp phép thi công cầu vượt sông Đuống chưa hoàn tất...

Bên cạnh đó, nguồn cung vật liệu xây dựng, và yêu cầu phối hợp với các dự án hạ tầng quy mô lớn khác như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cũng đặt ra không ít thách thức.

Trước thực tế này, Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư và bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng nhằm đáp ứng tiến độ đề ra.

Phối cảnh dự án (nguồn ảnh: Sun Group).

Theo kế hoạch, các hạng mục chính của dự án sẽ được thi công từ tháng 6/2026 và hoàn thành vào cuối năm 2027. Khi đi vào khai thác, tuyến đường không chỉ tăng cường kết nối giữa sân bay quốc tế Gia Bình với trung tâm Hà Nội mà còn được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho Thủ đô và toàn vùng.

Được biết, dự án này được triển khai theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), do Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà (thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group) làm nhà đầu tư.

Theo quy hoạch, tuyến đường có chiều dài khoảng 13,55 km, mặt cắt ngang lên tới 120 m, bao gồm tuyến cao tốc 10 làn xe, hệ thống đường gom hai bên cùng quỹ đất dự trữ cho các tuyến đường sắt quan trọng trong tương lai như Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Quảng Ninh. Dự án cũng bao gồm hệ thống nút giao khác mức, các nhánh kết nối, cầu vượt sông Đuống cùng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Tuyến đường có tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 268,4 ha, tổng mức đầu tư hơn 28.794 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027.

Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển giữa Hà Nội và Bắc Ninh, đồng thời hình thành trục kết nối chiến lược gắn với sân bay Gia Bình trong tương lai.