Đà Nẵng khảo sát trực tuyến nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội trên toàn thành phố

Ngày 1/6, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã có thông báo triển khai khảo sát nhu cầu thuê, mua NƠXH trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch của UBND thành phố được ban hành trước đó.

Theo Sở Xây dựng, việc khảo sát nhằm thu thập thông tin thực tế về nhu cầu thuê, mua NƠXH và thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, làm cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và triển khai các dự án NƠXH phù hợp với nhu cầu của người dân trong thời gian tới.

Một dự án NƠXH hiện đang được Đà Nẵng cho thuê.

Đối tượng tham gia khảo sát là hộ gia đình, cá nhân thuộc các nhóm được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định hiện hành, gồm: người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ thuộc diện được hỗ trợ cải thiện nhà ở; hộ nghèo, cận nghèo; người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng; cán bộ, công chức, viên chức; người đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định; các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, giải tỏa nhà ở nhưng chưa được bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường chuyên biệt và học sinh trường dân tộc nội trú công lập cũng thuộc diện khảo sát đối với nhu cầu thuê NƠXH.

Sở Xây dựng lưu ý, đợt khảo sát chỉ áp dụng đối với những người chưa từng được mua hoặc thuê NƠXH. Mỗi người tham gia chỉ được lựa chọn một nhu cầu duy nhất là thuê hoặc mua NƠXH.

Theo Sở Xây dựng, toàn bộ quá trình khảo sát được thực hiện theo hình thức trực tuyến nhằm bảo đảm thuận tiện, chính xác và an toàn thông tin. Người dân có thể tham gia khảo sát bằng cách truy cập Cổng thông tin khảo sát nhu cầu thuê, mua NƠXH (tại địa chỉ https://khaosatnhaoxahoi.1022.vn) hoặc quét mã QR do cơ quan chức năng cung cấp. Thời gian khảo sát diễn ra từ ngày 1/6 đến hết ngày 30/6/2026.

Điều kiện cụ thể để thuê, mua NƠXH ở Đà Nẵng

Đối với thuê NƠXH , người dân không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở hay thu nhập. Riêng trường hợp thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp phải có hợp đồng lao động và xác nhận của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc đơn vị hoạt động trong khu công nghiệp.

Đối với mua NƠXH , người đăng ký phải chưa từng được mua hoặc thuê mua NƠXH; chưa có nhà ở thuộc sở hữu tại khu vực đăng ký mua hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 15m² sàn/người. Trường hợp có nhà ở nhưng cách nơi làm việc từ 20 km trở lên đối với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc từ 30 km trở lên đối với các khu vực còn lại cũng được xem xét.

Mã QR Đà Nẵng thực hiện khảo sát nhu cầu thuê, mua NƠXH của người dân.

Sở Xây dựng lưu ý, điều kiện nhà ở được xác định theo từng khu vực trước sáp nhập. Cụ thể, người đăng ký mua NƠXH tại khu vực TP. Đà Nẵng (trước hợp nhất) phải đáp ứng điều kiện nhà ở tại khu vực này và chưa từng hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở tại Đà Nẵng trước hợp nhất. Tương tự, người đăng ký mua tại khu vực tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) phải đáp ứng điều kiện tương ứng và chưa từng hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở tại Quảng Nam trước hợp nhất.

Về thu nhập, người thu nhập thấp, công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức độc thân có thu nhập bình quân không quá 25 triệu đồng/tháng; trường hợp nuôi con chưa thành niên không quá 35 triệu đồng/tháng. Người đã kết hôn có tổng thu nhập hai vợ chồng không quá 50 triệu đồng/tháng...

Các nhóm đối tượng khác cơ bản không yêu cầu điều kiện về thu nhập theo quy định.