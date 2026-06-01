Chuyển sàn sang HoSE, chủ tịch Sunshine Group khẳng định với cổ đông “không gọi vốn bằng mọi giá, chỉ mở cho các quỹ khi đảm bảo lợi ích và an toàn vốn cao nhất”

Giải đáp thắc mắc của cổ đông về lộ trình niêm yết, Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn xác nhận tập đoàn đã biểu quyết thông qua việc chuyển từ sàn Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Dự kiến, quá trình này sẽ được thực hiện quyết liệt và hoàn tất ngay trong khoảng một quý tới.

Đáng chú ý, ông Tuấn tiết lộ: "Ý định lên sàn của Sunshine từ trước đến nay không phải để huy động vốn. Đến giờ phút này, chúng tôi chưa huy động một đồng vốn nào trên sàn."

Theo người đứng đầu Sunshine Group, việc chuyển sàn và duy trì sự hiện diện trên thị trường chứng khoán mục tiêu lớn nhất là để minh bạch hóa quản trị. Sunshine Group đang chuyển dịch từ mô hình quản trị phân tán sang mô hình tập trung, giúp tiết giảm tối đa chi phí trung gian và chuẩn hóa hệ thống theo các tiêu chuẩn quốc tế. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để sẵn sàng cho giai đoạn Sunshine 2.0 – giai đoạn bứt phá cùng các đại đô thị công nghệ.

Một trong những nội dung trọng tâm của chiến lược Sunshine 2.0 được Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn công bố tại đại hội là mở rộng hợp tác với các tập đoàn, quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước. Tuy nhiên, khác với nhiều doanh nghiệp tìm kiếm nguồn vốn ngoại khi gặp khó khăn, Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn khẳng định: "Chúng tôi chỉ mở cho các Quỹ tham gia khi đã đảm bảo lợi ích cao nhất cho các nhà đầu tư và an toàn vốn cao nhất."

Lý giải cho tuyên bố này, ông Tuấn cho rằng niềm tin của nhà đầu tư và các định chế tài chính phải được xây dựng trên những con số thực và tài sản thực. "Khi chúng tôi đã có những chỉ số tốt, tự tin bảo vệ được quyền lợi cổ đông thì chúng tôi mới sẵn sàng đón nhận nguồn vốn mới. Chúng tôi trân trọng những cổ đông trung thành, những người đã giữ cổ phiếu trong lúc thị trường biến động, và nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo sự an toàn vốn đó ở mức cao nhất" , ông Tuấn nhấn mạnh.

Được biết, năm 2025, doanh thu hợp nhất đạt hơn 21.000 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế đã cán mốc gần 11.300 tỷ đồng. Đặc biệt, riêng Quý 4/2025 ghi nhận gần 9.200 tỷ đồng lợi nhuận, cao gấp 4,5 lần lũy kế 3 quý trước. Chỉ số này chứng minh năng lực tối ưu hóa chi phí sau khi tái cấu trúc.

Về cấu trúc giá vốn, tổng giá vốn (bao gồm tiền đất, thuế, chi phí xây dựng và tài chính), Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn cho biết chỉ chiếm khoảng 40% trên giá trị hiện tại của khối tài sản 600.000 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh có thể lên tới 60%, giúp tập đoàn có nguồn lực tái đầu tư dồi dào mà không phụ thuộc vào nợ vay rủi ro.

Một chỉ số quan trọng chứng minh tính thanh khoản là việc Sunshine sử dụng nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng lớn hàng đầu với tỷ lệ vay trên tài sản thấp. Các định chế tài chính này chỉ giải ngân khi dự án đạt chuẩn về pháp lý và khả năng hấp thụ thực tế.

Cùng với đó, việc sở hữu quỹ hàng 600.000 tỷ đồng đã đầy đủ pháp lý, cùng với hàng loạt dự án trọng điểm sẵn sàng bàn giao từ nay đến năm 2028 được xem là "của để dành" cho doanh thu của tập đoàn trong 2 năm tới.

Kết thúc buổi thảo luận, Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn khẳng định với tất cả cổ đông: Sunshine Group đã cất cánh và đang vận hành hiệu quả. Việc chuyển sàn HoSE và mời gọi các quỹ đầu tư là để cùng chia sẻ giá trị thực, nhưng trên hết, Sunshine sẽ luôn là "thành trì" bảo vệ an toàn vốn cho những ai tin tưởng đồng hành cùng tập đoàn.