Từ hạ tầng Metro đến “làn sóng” thay đổi mặt bằng giá khu Đông

Từ "đón đầu quy hoạch" đến giai đoạn xác lập giá trị thực

Khi Metro số 1, cùng các trục hạ tầng liên vùng đồng loạt tăng tốc, các đô thị tại TP.HCM cũng bước sang một chu kỳ mới. Giá trị bất động sản không đơn thuần quyết định bởi vị trí trung tâm, mà bởi khả năng kết nối và hiệu quả khai thác thực tế.

Nếu trước đây dòng tiền chủ yếu chạy theo kỳ vọng quy hoạch, thì hiện nay lại ưu tiên những khu vực hạ tầng đã thành hình, có cộng đồng cư dân và khả năng khai thác rõ nét. Metro lúc này không chỉ mở rộng khả năng kết nối, mà còn đang thay đổi nhịp sống, tái phân bổ dân cư và từng bước thiết lập lại quỹ đạo phát triển của toàn khu vực.

Trong mô hình đô thị mới, lợi thế đang dần thuộc về những khu vực có khả năng tích hợp đồng bộ nơi ở - thương mại - dịch vụ và hạ tầng giao thông. Đây cũng là mô hình từng diễn ra tại nhiều đô thị lớn như Tokyo, Seoul hay Trùng Khánh, nơi các khu vực quanh Metro dần hình thành những lõi tăng trưởng, thay vì chỉ tạo ra các đợt tăng giá ngắn hạn.

Theo Savills, tại TP.HCM, giá căn hộ dọc tuyến Metro đã tăng trung bình từ 35 đến 70% tùy vị trí kể từ thời điểm mở bán. Một số khu vực quanh Thảo Điền ghi nhận giá tăng gần gấp đôi sau gần 10 năm phát triển hạ tầng và cộng đồng cư dân.

Đặc biệt, tại khu Đông hiện không còn ở giai đoạn "đón đầu hạ tầng", mà đang bước vào giai đoạn chuyển hóa và thiết lập mặt bằng giá mới. Dòng tiền vì vậy cũng không còn chạy theo tiêu chí "gần trung tâm" theo nghĩa truyền thống, mà dịch chuyển mạnh hơn về những khu vực hạ tầng hiện hữu và khả năng khai thác thực tế rõ ràng.

TOD tái định nghĩa chuẩn sống của thế hệ cư dân mới

Metro đang mở rộng khả năng kết nối đô thị, trong khi TOD dần thay đổi cách người trẻ lựa chọn nơi sống và tích lũy tài sản. Thay vì ưu tiên khoảng cách đến trung tâm theo cách truyền thống, xu hướng hiện nay nghiêng về những khu đô thị có thể tối ưu thời gian di chuyển, tích hợp đầy đủ tiện ích và đáp ứng nhịp sống hằng ngày trong bán kính ngắn.

Đó cũng là lý do mô hình "15 minute living" ngày càng được quan tâm, khi giá trị của một không gian sống không còn nằm ở số lượng tiện ích hay công nghệ, mà ở khả năng giúp cuộc sống vận hành thuận tiện, cân bằng và hiệu quả hơn mỗi ngày.

Nhiều hành khách chủ yếu là nhân viên văn phòng đi làm và học sinh - sinh viên sử dụng tàu để đi học, đi chơi. Ảnh: Viết Thanh

Tại khu Đông TP.HCM, đặc biệt khu vực cửa ngõ TP.Thủ Đức - Dĩ An, Metro, TOD và Vành đai 3 đang cùng hình thành một trục phát triển mới của đô thị. Hiện diện ngay lõi TOD 18,8ha và kết nối trực tiếp Metro số 1, The Aspira được định hướng theo mô hình "TOD Living Hub", tập trung vào trải nghiệm sống thực chất với Smart Living, Smart Building, không gian xanh và hệ tiện ích phục vụ đúng nhu cầu của thế hệ cư dân mới.

Trong chu kỳ tăng trưởng của khu Đông, The Aspira không chỉ là một dự án nhà ở, mà còn là một phần của chuẩn sống mới hình thành quanh Metro và TOD.

Sở hữu tài sản đúng chu kỳ để giữ lợi thế dòng tiền dài hạn

Theo nhiều chuyên gia, giai đoạn hạ tầng bắt đầu vận hành thực tế cũng là thời điểm mặt bằng giá mới dần được xác lập. Thị trường hiện nay đang phân hóa rõ nét giữa những tài sản sở hữu khả năng kết nối thực, giá trị khai thác rõ ràng và những sản phẩm vẫn còn phụ thuộc vào kỳ vọng.

Trong bối cảnh dòng vốn và dân cư dịch chuyển mạnh về các tâm điểm hạ tầng mới, lợi thế ngày càng nghiêng về những khu vực hưởng lợi trực tiếp từ Metro và TOD. Tại cửa ngõ TP.Thủ Đức - Dĩ An, The Aspira xuất hiện đúng vào thời điểm khu Đông bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, khi Metro số 1, Vành đai 3 và lõi TOD 18,8ha bắt đầu hình thành quỹ đạo phát triển rõ nét hơn cho toàn khu vực.

The Aspira liền kề Vành đai 3, trung điểm 2 trạm S12 - S13 Metro số 1. Ảnh: The Aspira

Bên cạnh lợi thế vị trí, The Aspira cũng triển khai cấu trúc tài chính theo hướng hỗ trợ người mua nắm giữ tài sản dài hạn, với chính sách hỗ trợ lãi suất đến 36 tháng, ân hạn gốc đến 6 năm và hỗ trợ cho thuê lên đến 96 triệu đồng trong 12 tháng. Mức thanh toán dự kiến từ khoảng 6,8 triệu đồng/tháng cũng mở rộng cơ hội tiếp cận cho nhóm khách hàng trẻ muốn sở hữu tài sản theo lộ trình an toàn và chủ động hơn.

Trong chu kỳ mới của đô thị, giá trị không còn tập trung ở những khu vực đông đúc theo nghĩa truyền thống, mà đang dịch chuyển về nơi hạ tầng bắt đầu tạo ra chất lượng sống thực và khả năng tích lũy dài hạn.