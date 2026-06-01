Ngân hàng thu giữ hơn ngàn sổ đỏ để xử lý nợ xấu

Vi phạm nghĩa vụ trả nợ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã chứng khoán: STB) thông báo áp dụng biện pháp thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu liên quan đến Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG).

Sacombank thu giữ 507 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc dự án Viva City.

Tài sản bị thu giữ là 507 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc dự án Viva City tại Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (khu A) ở xã Trảng Bom, TP. Đồng Nai). Chủ sở hữu các quyền sử dụng đất trên là Công ty CP Đầu tư LDG, thời hạn sử dụng đến đầu tháng 12/2066.

Sacombank cho biết, việc thu giữ được thực hiện do LDG vi phạm nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ bảo đảm theo những hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp đã ký kết giữa hai bên. Thời gian thực hiện thu giữ được dự kiến từ ngày 5 - 25/6.

Theo báo cáo thường niên 2025 của LDG, dự án Viva City tại Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (khu A) có quy mô gần 92 ha, gồm 3.200 nền đất liên kế và 37 nền biệt thự. Dự án có tổng mức đầu tư 1.534 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3, LDG đã đầu tư hơn 145 tỷ đồng vào dự án này.

Việc Sacombank tiến hành thu giữ tài sản diễn ra trong bối cảnh bức tranh tài chính của LDG tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Quý I năm nay, hoạt động kinh doanh cốt lõi của LDG gần như đóng băng khi công ty không phát sinh doanh thu bán hàng mới.

Ngược lại, LDG phải hạch toán khoản giảm trừ doanh thu hơn 9,8 tỷ đồng do hàng bán bị trả lại từ khách hàng khiến doanh thu thuần âm gần 10 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu tài chính tăng hơn 22 tỷ đồng, gấp gần 30 lần so với cùng kỳ năm trước, đến từ tiền lãi gửi và tiền cho vay.

Tuy nhiên, gánh nặng chi phí vẫn bòn rút lợi nhuận khiến LDG thu không đủ bù chi. Kết quả, LDG lỗ ròng hơn 16 tỷ đồng so với mức lãi hơn 12 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý I năm nay cho thấy, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của LDG âm gần 1.577 tỷ đồng. Quỹ tiền mặt của LDG sụt giảm mạnh, từ hơn 1.612 tỷ đồng hồi đầu năm chỉ còn chưa đầy 5 tỷ đồng ở cuối quý I/2026. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng gần 1.561 tỷ đồng đã được chuyển sang mục tài sản ngắn hạn khác do bị Ngân hàng Quân đội (MB - mã chứng khoán: MBB) phong tỏa để thực hiện nghĩa vụ của LDG.

Tại thời điểm ngày 31/3, LDG đã thế chấp một số sản phẩm thuộc khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang để đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank - mã chứng khoán: VPB) 211 tỷ đồng, Sacombank hơn 432 tỷ đồng.

Cuối quý I, tổng nợ phải trả của LDG hơn 6.740 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính hơn 734 tỷ đồng, tổng giá trị các khoản nợ vay và lãi vay đã quá hạn thanh toán hơn 850 tỷ đồng.

2 ngân hàng siết nợ Bamboo Airways

Trước đó, Sacombank cũng phát đi thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo nhằm xử lý khoản nợ xấu liên quan đến Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways). Theo Sacombank, khoản vay này được bảo đảm bằng tài sản thế chấp của Tập đoàn FLC, còn bên được cấp tín dụng là Bamboo Airways.

Sacombank đã gửi thông báo yêu cầu bên vay vốn thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Tuy nhiên, đến thời hạn, các bên liên quan không thực hiện nghĩa vụ theo yêu cầu của ngân hàng. Do đó, Sacombank quyết định tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý khoản nợ xấu. Tài sản bị thu giữ là quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 86.308 m2, trong đó hơn 86.267 m2 là đất ở nông thôn và hơn 41 m2 là đất ở đô thị.

Số tài sản này tương ứng với 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở xã Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Các giấy chứng nhận được cấp cho Tập đoàn FLC vào ngày 9/9/2021, với thời hạn sử dụng đến ngày 27/7/2071.

Sacombank và MSB cùng siết nợ gần 800 sổ đỏ liên quan khoản nợ của Bamboo Airways.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (mã chứng khoán: MSB) cũng thông báo về việc thu giữ tài sản của Bamboo Airways. Tài sản bị thu giữ gồm 207 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp Đak Đoa ở xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

169 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đứng tên Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bình Định tại phân khu số 6, Khu đô thị Du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội ở phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. 10 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ở Khu đô thị Du lịch sinh thái phường Quảng Cư ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Một quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/12/2019 tọa lạc tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Các tài sản trên được thế chấp tại MSB để bảo đảm cho các khoản vay của Bamboo Airways. MSB cho biết, do Bamboo Airways vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết nên việc thu giữ tài sản bảo đảm là để xử lý thu hồi nợ.