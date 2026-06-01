Tin vui cho người dân Hà Nội, Hưng Yên: “Siêu cầu” gần 12.000 tỷ đã hoàn thành khâu then chốt, đặt mục tiêu thông xe ngay năm sau

Đến nay, dự án cầu Ngọc Hồi đã hoàn thành 80/80 cọc khoan nhồi của hai trụ tháp chính. Trên công trường, 18 mũi thi công đang đồng thời triển khai các hạng mục cầu dẫn, bệ trụ, thân trụ và đúc dầm.

Thời gian qua, hàng loạt dự án cầu vượt sông Hồng được Hà Nội đẩy mạnh triển khai nhằm tăng cường kết nối giao thông và mở rộng không gian phát triển đô thị. Nổi bật trong số đó là dự án cầu Ngọc Hồi, nơi hàng chục mũi thi công đang bám sát tiến độ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến nay 4 trong tổng số 7 dự án cầu vượt sông Hồng gồm Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc và Ngọc Hồi đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Riêng với dự án cầu Ngọc Hồi, toàn bộ 32,6 ha mặt bằng trên địa bàn thành phố đã được bàn giao cho chủ đầu tư. Trong đó, xã Bát Tràng là địa phương đầu tiên hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Việc bàn giao mặt bằng đúng tiến độ đã tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu đồng loạt triển khai nhiều hạng mục quan trọng. Đến nay, dự án đã hoàn thành 80/80 cọc khoan nhồi của hai trụ tháp chính.

Trên công trường, 18 mũi thi công đang đồng thời triển khai các hạng mục cầu dẫn, bệ trụ, thân trụ và đúc dầm. Theo kế hoạch, cầu Ngọc Hồi được kỳ vọng hoàn thành trước thềm Hội nghị APEC 2027.

Trước đó, ngày 19/8/2025, dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi cùng hệ thống đường dẫn hai đầu cầu đã chính thức được khởi công.

Theo chủ trương đã được phê duyệt, dự án được chia thành hai dự án thành phần với tổng mức đầu tư khoảng 11.844 tỷ đồng.

Công trình có tổng chiều dài khoảng 7,5 km. Điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3,5, đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc địa bàn xã Thanh Trì (Hà Nội). Điểm cuối tại Km7+500, kết nối với đường Vành đai 3,5 thuộc địa bàn xã Văn Giang (Hưng Yên).

Không chỉ là một công trình giao thông, cầu Ngọc Hồi còn được đánh giá cao về giá trị kiến trúc và tính biểu tượng. Đây là cây cầu duy nhất trong số các cầu vượt sông Hồng trên địa bàn Hà Nội có hướng tuyến gần như trùng khớp với trục Đông - Tây.

Nhờ đặc điểm định hướng đặc biệt này, xét trong toàn bộ quỹ đạo biểu kiến của mặt trời tại vị trí xây dựng, người di chuyển trên cầu đều có thể quan sát rõ khung cảnh mặt trời mọc và lặn vào tất cả các ngày trong năm. Đặc biệt, vào một số thời điểm cụ thể, mặt trời sẽ mọc và lặn trùng khớp hoàn hảo với trục di chuyển của cầu.

Khai thác đặc điểm riêng biệt này, phương án thiết kế kiến trúc cầu Ngọc Hồi được phát triển dựa trên ý niệm "Cổng mặt trời" - biến cây cầu thành nơi chào đón và tạm biệt mặt trời mỗi ngày.

Hình tượng hai chữ "H" được thể hiện rõ nét trong ngôn ngữ kiến trúc của cây cầu, biểu đạt sâu sắc ý niệm về sự hòa hợp, hài hòa và hợp tác giữa hai địa phương Hà Nội và Hưng Yên mà cây cầu trực tiếp kết nối.

Khi hoàn thành, cầu Ngọc Hồi được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện năng lực lưu thông qua sông Hồng, giảm áp lực cho các cây cầu hiện hữu như Chương Dương, Long Biên, Vĩnh Tuy...

Bên cạnh vai trò tăng cường liên kết vùng giữa Hà Nội và Hưng Yên, cây cầu dây văng này còn được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho du lịch sinh thái, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa giữa hai địa phương, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong khu vực.

