Cụm công nghiệp CN2 (Sóc Sơn) hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng giao đất

Hạ tầng hoàn thiện – Sẵn sàng vận hành

Cụm công nghiệp CN2 do Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG (ASGI), công ty con của Tập đoàn ASG, làm chủ đầu tư đã hoàn tất toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng điều kiện đưa vào kinh doanh. Với quy mô 50,5ha và thời hạn thuê đất đến năm 2070, Dự án cung cấp quỹ đất công nghiệp được quy hoạch bài bản, chuyên nghiệp, với diện tích lô đất đa dạng từ 2000m2, đáp ứng nhu cầu triển khai nhà xưởng, kho bãi của nhiều ngành nghề sản xuất.

Hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật nội khu đã hoàn chỉnh, đảm bảo khả năng lưu thông của xe container và phương tiện vận tải công nghiệp. Mạng lưới điện, cấp thoát nước và chiếu sáng được đấu nối đến từng lô đất, kết hợp cùng hệ cây xanh cảnh quan hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ hoạt động xây dựng và sản xuất ngay khi bàn giao đất cho Nhà đầu tư thứ cấp.

Đặc biệt, trạm xử lý nước thải tập trung ứng dụng công nghệ tiên tiến với công suất 1.250 m³/ngày đêm đã hoàn thành nghiệm thu và sẵn sàng vận hành, tạo nền tảng để doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về sản xuất bền vững. Song song đó, hệ thống phòng cháy chữa cháy được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu an toàn công nghiệp.

Giải pháp nhà xưởng cao tầng – Tối ưu quỹ đất công nghiệp tại Thủ đô

Trong bối cảnh lựa chọn quỹ đất tại Thủ đô Hà Nội gặp nhiều thách thức từ bài toán kinh tế của doanh nghiệp, Cụm công nghiệp CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng đột phá. Với chiều cao công trình tối đa tới 35m (5 tầng) và mật độ xây dựng tối đa 70%, CN2 giúp doanh nghiệp tối ưu hóa diện tích sử dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư trên cùng một đơn vị diện tích đất sản xuất, kinh doanh.

Vị trí chiến lược và lợi thế kết nối với hệ sinh thái dịch vụ ASG

Cụm công nghiệp CN2 sở hữu vị trí chiến lược khi chỉ cách Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khoảng 5km (tương đương khoảng hơn 5 phút di chuyển) và cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 30km. Chỉ cần chưa đến 10 phút để di chuyển đến các điểm nhập làn của 3 tuyến cao tốc huyết mạch: Nội Bài – Lào Cai (CT.05), Hà Nội – Thái Nguyên (CT.07) và Nội Bài – Bắc Ninh – Hạ Long (CT.09).

Lợi thế "liền kề cao tốc, sát cánh sân bay" này không chỉ giúp rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển hàng hóa đến các cảng biển lớn như Hải Phòng, Quảng Ninh, mà còn nằm trong bán kính lý tưởng để kết nối với các trung tâm công nghiệp lớn tại Bắc Ninh (Samsung Bắc Ninh, 23km), Hưng Yên, Thái Nguyên (Samsung Thái Nguyên, 30km).

Đáng chú ý, lợi thế đặc biệt của Cụm công nghiệp CN2 còn đến từ sự kết nối với hệ sinh thái logistics chuyên nghiệp của Tập đoàn ASG. Các nhà đầu tư thứ cấp tại CN2 sẽ dễ dàng tiếp cận chuỗi dịch vụ logistics tích hợp (đường bộ, đường biển, đường hàng không) tiêu chuẩn quốc tế, được vận hành bởi thương hiệu uy tín ASG Logistics và các đối tác hàng đầu, giúp giảm thiểu chi phí vận hành và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Nằm trong quy hoạch Phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4, CN2 còn tận dụng được nguồn lao động dồi dào tại chỗ (dân số hơn 118.000 người tại xã Sóc Sơn mới) với tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các nhà máy, góp phần quan trọng trong việc tạo dựng sản xuất bền vững tại địa phương.

Nắm bắt cơ hội triển khai nhà máy, kho xưởng mới ngay trong năm 2026

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Cụm công nghiệp CN2 đã đủ điều kiện kinh doanh, vận hành và chính thức giao đất hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật kể từ tháng 5/2026.

Với cam kết đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư thứ cấp các thủ tục đầu tư, xây dựng, ASGI giúp doanh nghiệp đẩy nhanh các thủ tục hành chính và tối ưu thời gian chuẩn bị. Đây là cơ sở để Cụm công nghiệp CN2 trở thành "điểm đến thịnh vượng", giúp nhà đầu tư sẵn sàng đón làn sóng dịch chuyển sản xuất toàn cầu tại Thủ đô.

Thông tin chi tiết và tham quan thực tế Cụm công nghiệp CN2:

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG (ASGI)

Địa điểm dự án: Mặt tiền Tỉnh lộ 131, xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Website: https://asg.net.vn/du-an-cum-cong-nghiep-cn2/

Hotline: 0901 683 689