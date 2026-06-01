Chân dung "ông lớn" đứng sau siêu dự án luồng Cửa Lở: Làm hạ tầng 7.000 tỷ, dự kiến gom về quỹ đất "khủng" hơn 1.300ha

UBND TP. Đà Nẵng vừa chấp thuận đề xuất thực hiện dự án nạo vét, thiết lập luồng Cửa Lở theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Dự án này có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 6.949 tỷ đồng, triển khai tại các xã Núi Thành, Tam Hải, Tam Anh trong hai giai đoạn kéo dài đến quý 4/2029.

Theo đó, dự án có quy mô luồng tàu tiếp nhận được tàu đến 50.000 DWT, được đầu tư xây dựng các công trình kè chắn sóng, chắn cát, kè bảo vệ bờ luồng; thiết lập vùng đón trả hoa tiêu, lắp đặt hệ thống báo hiệu đồng bộ.

Trong đó diện tích sử dụng đất khoảng 354,7ha đất, mặt nước để xây dựng luồng tàu, đê chắn cát, lắp đặt báo hiệu hàng hải; vùng đón trả hoa tiêu bán kính 1 hải lý, diện tích khoảng 1.080ha.



Dự kiến dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất. Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán cụ thể là Khu Phi thuế quan gắn với Khu bến cảng Tam Hòa với diện tích khoảng 744,04ha, giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán 3.004.164 triệu đồng; Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến (Khu vực 1) với diện tích khoảng 590,56ha, giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán 7.418.304 triệu đồng. Giá trị quỹ đất thanh toán 10.422,468 tỷ đồng. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với quỹ đất dự kiến thanh toán khoảng 3.736,88 tỷ đồng.﻿

Đứng sau siêu dự án hạ tầng trị giá gần 7.000 tỷ đồng này là Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh (công ty con thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Thaco Trường Hải), một tên tuổi lớn gắn liền với các đại dự án BT đổi đất lấy hạ tầng.

Trên thị trường bất động sản, Đại Quang Minh không phải là một cái tên xa lạ. Đây là một trong những mảnh ghép quan trọng thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn THACO (Trường Hải) do tỷ phú Trần Bá Dương dẫn dắt.

Đại Quang Minh từng ghi dấu ấn đậm nét trên thị trường khi thực hiện thành công các dự án BT quy mô lớn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM). Thông qua việc xây dựng 4 tuyến đường chính và cầu Thủ Thiêm 2, doanh nghiệp này đã nhận lại quỹ đất đối ứng đắc địa và phát triển thành Khu đô thị Sala – một trong những biểu tượng về giá trị bất động sản cao cấp tại TP.HCM. Việc tiếp tục tham gia vào dự án luồng Cửa Lở tại Đà Nẵng cho thấy chiến lược nhất quán của Đại Quang Minh trong việc tận dụng thế mạnh tài chính và kinh nghiệm thi công hạ tầng để mở rộng quỹ đất tại các khu vực trọng điểm.

Không chỉ dừng lại ở dự án cảng biển luồng Cửa Lở, hệ sinh thái của THACO đang cho thấy tham vọng rất lớn trong việc phát triển hạ tầng và bất động sản tại khu vực miền Trung. Trước đó, Đại Quang Minh cũng đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu, lập đề xuất đầu tư cho một siêu dự án khác là tuyến đường sắt đô thị kết nối Đà Nẵng và Quảng Nam. Tuyến đường sắt này có tổng mức đầu tư dự kiến lên tới hơn 265.000 tỷ đồng.

Việc dồn dập tham gia nghiên cứu và đề xuất các dự án hạ tầng giao thông quy mô "khủng" chứng tỏ tầm nhìn dài hạn của Đại Quang Minh. Những dự án hạ tầng giao thông động lực này, khi hoàn thành, không chỉ giải quyết bài toán kết nối vùng cho Đà Nẵng và các tỉnh lân cận mà còn trực tiếp làm gia tăng giá trị cho các quỹ đất mà doanh nghiệp này dự kiến khai thác trong tương lai.﻿