Diễn biến mới tại siêu dự án đường sắt tốc độ cao 350km/h đi qua 15 tỉnh thành, vốn đầu tư 67 tỷ USD

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về nhu cầu bố trí vốn ngân sách Trung ương nhằm phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua địa bàn thành phố.

Theo rà soát của địa phương trên cơ sở ranh hướng tuyến trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đoạn tuyến đi qua TP.HCM có chiều dài khoảng 13,64km. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng hơn 141 ha, ảnh hưởng đến 552 trường hợp, trong đó khoảng 200 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Tuyến đường sắt đi qua các phường Bình Trưng, Long Trường và Long Phước. Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ước tính khoảng 10.811 tỷ đồng, bao gồm chi phí đền bù đất đai, tài sản, cây trồng, vật nuôi cùng các khoản hỗ trợ liên quan.

Theo UBND TP.HCM, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án Thăng Long hiện đang triển khai các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự kiến đến quý III/2027, đơn vị này mới hoàn tất việc bàn giao hồ sơ và ranh mốc giải phóng mặt bằng trên thực địa cho địa phương.

Với tiến độ nêu trên, TP.HCM chưa có cơ sở triển khai công tác bồi thường, tái định cư trong năm 2026, đồng thời chưa đề xuất nhu cầu bổ sung vốn ngân sách Trung ương cho năm này.

Trên cơ sở kế hoạch triển khai dự án, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính xem xét bố trí khoảng 9.638 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương trong năm 2027 để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho đoạn tuyến qua địa bàn thành phố.

Đối với dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, TP.HCM cho biết sẽ triển khai theo một dự án riêng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương.

Trước đó, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư với tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng (67 tỷ USD), với chiều dài tuyến 1.541 km. Tuyến bắt đầu từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và kết thúc tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố sau sáp nhập với tốc độ thiết kế 350km/h. Quy mô dự án gồm 23 ga, trong đó có 5 ga hàng hóa.

