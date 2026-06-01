Thành phố giàu nhất miền Bắc đề xuất mở rộng tuyến vành đai dài 340km, vốn đầu tư 262.000 tỷ đồng lên 8 làn xe cao tốc, thay cầu vượt bằng hầm chui

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, tham gia góp ý đối với hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 – Vùng Thủ đô.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội cơ bản thống nhất với nội dung hồ sơ do Bộ Xây dựng lập, đồng thời đề xuất nghiên cứu, hoàn thiện một số hạng mục nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư.

Cụ thể, đối với các đoạn tuyến cao tốc và nút giao trên địa bàn thành phố có quy hoạch mặt cắt ngang 120 m, Hà Nội kiến nghị đầu tư phần đường cao tốc chính bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương, bao gồm cả công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng theo quy mô 8 làn xe.

Phần diện tích còn lại, tính từ chân taluy đường cao tốc đến hết phạm vi quy hoạch, sẽ do ngân sách Thành phố đảm nhận để thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hệ thống đường song hành hai bên.

Đối với nút giao giữa đường Vành đai 5 với trục Hồ Tây – Ba Vì và đường cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình, do đây là nút giao phức hợp giữa nhiều tuyến giao thông quan trọng, UBND TP. Hà Nội đề xuất giao Thành phố chủ trì đầu tư trong một dự án riêng do địa phương triển khai.

Liên quan đến tổ chức giao thông, tuyến Vành đai 5 được định hướng kết hợp phát triển đường sắt đô thị. Trên cơ sở đó, Hà Nội đề nghị không xây dựng các cầu vượt ngang qua tuyến cao tốc, thay vào đó nghiên cứu hệ thống hầm chui dân sinh nhằm kết nối hai bên tuyến.

Các hầm chui này cần được thiết kế bảo đảm có vỉa hè tối thiểu 1 m phục vụ người đi bộ, đồng thời bố trí thêm các hầm chui dành cho phương tiện tải trọng lớn nhằm bảo đảm tổ chức giao thông đồng bộ, an toàn và tạo điều kiện khai thác quỹ đất hai bên tuyến.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng kiến nghị nghiên cứu phương án gộp nút giao giữa đường Vành đai 5 với trục phát triển phía Nam (trên địa bàn Hà Nội) và nút giao với Quốc lộ 38 (thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình) thành một nút giao liên thông, bố trí trên địa phận Hà Nội nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và bảo đảm an toàn giao thông.

Theo hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi, Dự án đường Vành đai 5 – Vùng Thủ đô có tổng chiều dài khoảng 340 km, không bao gồm khoảng 33 km đi trùng với các tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và Hà Nội – Lào Cai. Trong đó, đoạn tuyến qua địa bàn Hà Nội dài khoảng 51 km.

Điểm đầu dự án tại Km0 (tương ứng Km367+100 đường Hồ Chí Minh), thuộc địa phận xã Yên Bài, TP. Hà Nội; điểm cuối trùng với điểm đầu, tạo thành tuyến vành đai khép kín.

Theo quy hoạch, toàn tuyến có bề rộng 120 m, bao gồm cả đường song hành hai bên. Riêng phần cao tốc có nền đường rộng 33 m, gồm 6 làn xe chính và 2 làn dừng khẩn cấp.

Tuyến đi qua địa bàn 10 xã, phường của Hà Nội gồm: Yên Bài, Yên Xuân, Phú Cát, Xuân Mai, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn, Hòa Xá, Sơn Tây và Tùng Thiện.

Sơ bộ tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 261.688 tỷ đồng, thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia do nhu cầu sử dụng vốn đầu tư công vượt ngưỡng 30.000 tỷ đồng.

Đối với đoạn tuyến qua Hà Nội, phương án đầu tư đang được nghiên cứu theo hai hình thức. Trong đó, khoảng 47 km dự kiến triển khai theo phương thức đối tác công – tư (PPP), loại hợp đồng BOT, với tổng mức đầu tư khoảng 26.930 tỷ đồng.

Riêng hạng mục cầu Vĩnh Thịnh dài khoảng 5 km được đề xuất đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công của Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, với tổng mức đầu tư khoảng 7.780 tỷ đồng.