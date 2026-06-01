Việt Nam sắp có cây cầu vượt biển dài gần 18km, nằm trong siêu dự án 162.000 tỷ đồng tại thành phố trực thuộc Trung ương, nhưng không phải do Vingroup xây

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng "2 con số", giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành đã phản hồi đối với những đề xuất của Cần Thơ, trong đó đáng chú ý là dự án Hệ thống cảng biển quốc tế Trần Đề, một trong những công trình hạ tầng chiến lược của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Theo báo cáo từ Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, dự án Bến cảng Trần Đề có quy mô hơn 4.435 ha, bao gồm khu hậu cần logistics khoảng 4.000 ha và khu bến cảng ngoài khơi rộng 435 ha.

Điểm nhấn của dự án là cầu cảng vượt biển dài 17,8km, kết hợp hệ thống đê chắn sóng dài 9.800m.

Hạ tầng cảng được thiết kế với khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 100.000 DWT và tàu hàng rời lên tới 160.000 DWT. Tổng mức đầu tư toàn dự án ước tính khoảng 162.730 tỷ đồng. Trong giai đoạn khởi động, ngân sách Nhà nước dự kiến bố trí hơn 19.400 tỷ đồng để triển khai ba hạng mục trọng yếu gồm cầu vượt biển, tuyến đường kết nối và đê chắn sóng.

Phối cảnh Dự án Hệ thống cảng biển quốc tế Trần Đề.

Tuyến đường dẫn và cầu vượt biển dài 17,8km được xem là “xương sống” để thu hút đầu tư vào cảng nước sâu. Hiện nay, dù sở hữu sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn, khu vực ĐBSCL vẫn phụ thuộc chủ yếu vào vận tải đường bộ và đường thủy nội địa, khiến chi phí logistics duy trì ở mức cao.

Việc hình thành một cảng đầu mối quy mô lớn như Trần Đề được kỳ vọng sẽ giúp phục vụ trực tiếp hoạt động xuất nhập khẩu của khu vực, đồng thời giảm tải cho hệ thống cảng tại Đông Nam Bộ. Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng, dự án này sẽ tạo động lực phát triển mới, thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản miền Tây và hoàn thiện không gian kinh tế sau khi sáp nhập các khu vực lân cận vào TP. Cần Thơ.

Đáng chú ý, Trần Đề sở hữu vị trí gần các tuyến hàng hải quốc tế quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và châu Á, đồng thời nằm trong vùng kinh tế giàu tiềm năng về nông nghiệp, thủy sản và công nghiệp. Khi hoàn thành, cảng sẽ trở thành cửa ngõ chiến lược kết nối khu vực cực Nam của Việt Nam với mạng lưới vận tải biển toàn cầu.

Hiện Việt Nam cũng đang triển khai dự án cầu vượt biển Hòn Khoai (Cà Mau) với tổng chiều dài khoảng 18km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h, mặt cầu rộng 16,5m và tổng mức đầu tư hơn 25.700 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành vào năm 2028, đây sẽ là cầu vượt biển dài nhất cả nước, đồng thời nằm trong nhóm 3 công trình dài nhất Đông Nam Á.

Trong khu vực, kỷ lục hiện thuộc về cầu Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Bridge với chiều dài 26,3km. Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD, đưa vào khai thác năm 2020, giúp kết nối hai vùng lãnh thổ của Brunei mà không cần đi qua Malaysia, qua đó loại bỏ 4 trạm kiểm soát nhập cư và rút ngắn tới 3/4 thời gian di chuyển giữa Temburong và thủ đô Bandar Seri Begawan.

Trước đó, danh hiệu cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á từng thuộc về cầu Đình Vũ – Cát Hải của Việt Nam với chiều dài 5,44km.