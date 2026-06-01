Điểm danh 24 dự án bị Hà Nội thu hồi đất: Từ khu nhà ở của Licogi 13, Tổng công ty Sông Hồng đến dự án của Constrexim

Theo thông báo từ UBND TP. Hà Nội, qua rà soát tiến độ đầu tư, Thành phố đã ra quyết định xử lý 24 dự án vi phạm tiến độ. Đây là các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không triển khai hoặc chậm trễ kéo dài so với quy định.

Cụ thể, trong danh sách 24 dự án bị thu hồi và chấm dứt hoạt động, có nhiều dự án nhà ở, thương mại và lưu trú. Điển hình là dự án Khách sạn 5 sao tại phường Ba Đình do Công ty Cổ phần VIPTOUR – TOGI làm chủ đầu tư; Công trình cao ốc Thanh niên Plaza tại phường Ngọc Hà của Công ty CP cao ốc Thanh niên Detesco và Khu nhà ở xung quanh chợ trung tâm thị trấn Tây Đằng tại xã Quảng Oai của Công ty Cổ phần Licogi 13.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng thu hồi dự án Khu nhà ở cán bộ công chức NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật tại Đông Ngạc của Liên danh do Tổng công ty CP Sông Hồng làm đại diện; dự án đầu tư xây dựng Nhà ở ngõ 102 Nguyễn Khuyến của Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội; Khu nhà ở Thanh Lâm tại Quang Minh của Công ty CP Thương mại và dịch vụ du lịch Phương Viên; cùng với Trung tâm giao dịch thương mại, văn phòng và chung cư cao tầng tại ngõ 298 Ngọc Lâm của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Trong lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp và dịch vụ, các dự án thuộc diện xử lý bao gồm dự án xây dựng chợ và Trung tâm Thương mại tại xã Hòa Lạc của Công ty CP Xây lắp cơ giới và ĐTTM Constrexim; Trụ sở làm việc và Trung tâm đào tạo bồi dưỡng lao động xuất khẩu tại KĐT mới Cầu Giấy của Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại. Danh sách này còn ghi nhận Cụm Công nghiệp Công nghệ cao Vinashin tại Yên Xuân của Công ty CPĐT Vinashin Hòa Bình và Cửa hàng xăng dầu Thanh Xuân tại Nội Bài của Công ty Xăng dầu Khu vực I - Công ty TNHH MTV. Các dự án còn lại thuộc hạng mục xây dựng biệt thự nhà vườn, nhà máy sản xuất, trường cao đẳng và trang trại nông nghiệp.

Về phương án xử lý tiếp theo, UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các Sở, ngành liên quan chủ trì rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Các đơn vị này có trách nhiệm tham mưu, trình UBND Thành phố ban hành quyết định thu hồi đất và chấm dứt hoạt động các dự án trên theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật hiện hành.