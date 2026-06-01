Cổ đông phấn khởi khi giá cổ phiếu tăng, chất vấn “DN làm tốt nhưng thể hiện ra chưa tốt”…Chủ tịch Sunshine Group khẳng định sẽ có ưu đãi mua nhà đặc biệt cho cổ đông trung thành

Tại Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Sunshine Group, trước những câu hỏi chất vấn về việc “nói dễ làm khó” và sự kín tiếng của tập đoàn so với quy mô thực tế, Chủ tịch Sunshine Group Đỗ Anh Tuấn khẳng định “Các vị cổ đông hãy hoàn toàn yên tâm khi nắm giữ cổ phiếu Sunshine”.

Trong phần thảo luận, một cổ đông lâu năm thẳng thắn nhận xét: "Sunshine làm rất tốt, sản phẩm thực tế rất đẹp nhưng cách nói ra ngoài dường như chưa tương xứng. Tuy nhiên, nhìn vào những kế hoạch đại đô thị hàng triệu tỷ, tôi phải đặt câu hỏi: Nói thì rất dễ nhưng làm mới khó. Nhiều doanh nghiệp lớn cũng đang làm nhưng kết quả chưa như kỳ vọng, vậy Sunshine lấy gì để đảm bảo sẽ làm được?"

Đáp lại sự hoài nghi này, Chủ tịch Sunshine Group Đỗ Anh Tuấn không né tránh: "Đúng là chúng tôi làm nhiều nhưng chưa nói nhiều. Triết lý của chúng tôi là làm 10 nhưng chỉ nói 5, 6. Một khi Sunshine đã công bố ra thị trường, nghĩa là dự án đó đã đầy đủ cơ sở pháp lý và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để hành động ngay lập tức."

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong phần trả lời cổ đông của ông Đỗ Anh Tuấn là việc định nghĩa lại năng lực triển khai dự án. Ông cho rằng, nếu chỉ có tiền thì chưa đủ để làm nên một đại đô thị công nghệ đúng nghĩa.

"Làm bất động sản, tiền chỉ là điều kiện cần thôi. Nhìn vào thị trường, có rất nhiều đại gia Việt Nam cực kỳ nhiều tiền, nhưng làm bất động sản thành công lại là một câu chuyện khác hẳn. Nó nằm ở năng lực quản trị và sự thấu hiểu công nghệ cốt lõi" , Chủ tịch Sunshine chia sẻ.

Để trả lời cho vế “làm như thế nào” trong bối cảnh thị trường bất động sản vừa trải qua giai đoạn sàng lọc khốc liệt, Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn khẳng định, Sunshine Group không bước vào cuộc chơi đại đô thị với “hai bàn tay trắng” hay chỉ dựa vào vốn vay.

Hiện tại, danh mục tài sản của Sunshine Version 1.0 đang có khối lượng sản phẩm có thể cung ứng ra thị trường trị giá khoảng 500.000 đến 600.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, giá vốn (bao gồm chi phí tài chính và xây dựng) chỉ chiếm khoảng 40% giá trị hiện tại.

"Đây chính là nguồn thặng dư vốn khổng lồ để chúng tôi tái đầu tư. Chúng tôi thực hiện tái cấu trúc các dự án có tài sản tốt, tỷ lệ vay thấp để dồn lực cho các đại đô thị tương lai. Với nền tảng này, các tổ chức tín dụng thậm chí còn chủ động tìm đến đề xuất hợp tác ngay cả trong thời điểm thị trường khó khăn nhất" , ông Tuấn khẳng định.

Minh chứng cho việc “làm thật”, Chủ tịch Sunshine Group cho biết dự án Noble Palace Tây Hồ với doanh thu dự kiến 80.000 tỷ đồng đã hoàn thành, đang hoàn tất sổ đỏ từng căn để bàn giao. Tại phía Nam, tập đoàn đã triển khai xong hơn 500 ha quỹ đất sạch, sẵn sàng cho cuộc đổ bộ của những siêu đô thị vận hành bằng AI.

Tại đại hội, nhiều cổ đông không giấu được sự phấn khởi khi nhắc đến việc cổ phiếu Sunshine liên tục ghi nhận những phiên tăng điểm ấn tượng, gần đây trong tình trạng dư mua. Các cổ đông cũng thắc mắc về việc liệu những người nắm giữ cổ phiếu có nhận được ưu đãi gì khi muốn sở hữu các sản phẩm bất động sản cao cấp của tập đoàn hay không.

Trả lời câu hỏi này, ông Đỗ Anh Tuấn đã đưa ra lời khẳng định chắc chắn: "Sunshine luôn trân trọng những cổ đông trung thành – những người đã tin tưởng giữ cổ phiếu ngay cả trong những giai đoạn thị trường biến động nhất. Tôi khẳng định, tập đoàn đang xây dựng những chính sách đặc quyền tốt nhất dành riêng cho cổ đông khi mua nhà tại các dự án của Sunshine. Cổ đông không chỉ có lợi nhuận từ tăng trưởng cổ phiếu, mà còn được hưởng mức chiết khấu và cơ chế hỗ trợ tài chính đặc biệt thông qua hệ sinh thái Noble X và ngân hàng liên kết."

Ông Tuấn cũng nhắn nhủ thêm: "Các vị cổ đông hãy hoàn toàn yên tâm khi nắm giữ cổ phiếu Sunshine. Chúng tôi không phân tán nguồn lực mà tập trung quản trị minh bạch để tối ưu hiệu quả. Làm bất động sản thành công không chỉ là câu chuyện của người có tiền, mà là câu chuyện của năng lực quản trị và tâm huyết tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng."

Được biết, kết thúc phiên giao dịch ngày 1/6 cổ phiếu KSF chính thức vượt mốc 100.000 đồng/cổ phiếu, thiết lập vùng đỉnh lịch sử mới. Cùng với đó, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp cũng tăng lên hơn 92.768 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,5 tỷ USD. Nếu tiếp tục có thêm một phiên tăng trần, Sunshine Group sẽ gia nhập nhóm doanh nghiệp niêm yết sở hữu vốn hóa trên 100.000 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu KSF.

Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư thời gian gần đây đến từ kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng mà doanh nghiệp bất động sản này công bố. Theo đó, Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu lũy kế khoảng 311.000 tỷ đồng trong ba năm tới và lợi nhuận trước thuế khoảng 83.000 tỷ đồng vào năm 2028.

Các chỉ tiêu kể trên mới chỉ được tính toán dựa trên khoảng 55% lượng sản phẩm hiện hữu. Ban lãnh đạo cho rằng, với quy mô nguồn hàng hiện tại cùng tiến độ triển khai dự án đang được đẩy mạnh, doanh nghiệp vẫn còn nhiều dư địa để gia tăng doanh thu nếu điều kiện thị trường thuận lợi hơn kỳ vọng.