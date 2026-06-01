Tin vui: Người có đất nông nghiệp muốn chuyển đổi lên thổ cư thuộc trường hợp này sẽ được giảm 70% tiền sử dụng đất

Có 3 trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp lên đất ở sẽ được giảm 70% tiền sử dụng đất, người dân cần lưu ý.

Mới đây, Bộ Tài chính có công văn hướng dẫn việc nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Đáng chú ý, người dân chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp có nguồn gốc là đất vườn ao gắn liền với đất ở sẽ được giảm gánh nặng đến 70% tiền sử dụng đất so với quy định cũ (phải đóng 100% tiền sử dụng đất).

Bộ Tài chính nêu rõ 3 trường hợp được áp dụng quy định này gồm: đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất; đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền sử dụng đất; và đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 01/7/2014 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng.

Ngoài ra, mức thu tiền sử dụng đất nêu trên chỉ được tính một lần cho một hộ gia đình, cá nhân trên 01 thửa đất.

Văn bản của Bộ Tài chính nhắc lại nội dung này và khẳng định cách tính tiền sử dụng đất cho các trường hợp trên bằng 30% tiền chênh lệch. Tức người dân được lợi 70% tiền chênh lệch so với cách tính theo Nghị định 103 năm 2024 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trước đó.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh việc tính và tính lại tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.﻿

Ngọc Lan

