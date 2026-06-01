Hà Nội muốn phát hành trái phiếu để đầu tư hạ tầng

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về các hình thức huy động vốn theo quy định của Luật Thủ đô 2026.

Các cơ chế được đề xuất gồm phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị, trái phiếu xanh, vay vốn từ các tổ chức tín dụng và ngân quỹ Nhà nước.

Theo đó, nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2035 sẽ rất lớn do phải triển khai hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược, trong khi nguồn vốn đầu tư công khó đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tiến độ và quy mô.

Việc phát hành các loại trái phiếu dự án, công trình và đô thị được kỳ vọng giúp Hà Nội huy động vốn cho các dự án cụ thể, tăng tính minh bạch và mở rộng nguồn vốn trung, dài hạn.

Đồng thời, cơ chế vay từ các tổ chức tín dụng và ngân quỹ Nhà nước sẽ hỗ trợ thành phố chủ động cân đối nguồn lực cho các dự án cấp bách.

Dự thảo quy định việc vay từ các tổ chức tín dụng được thực hiện trên cơ sở tổng mức vay hàng năm do HĐND thành phố quyết định. Các khoản vay phải bằng đồng Việt Nam, có thời hạn từ 3 năm trở lên và lãi suất theo mặt bằng thị trường.

Đối với vay từ ngân quỹ Nhà nước, tổng mức vay phải được Quốc hội và HĐND thành phố phê duyệt. Các khoản vay được áp dụng lãi suất 0%/năm, phải hoàn trả đúng hạn và không được gia hạn.

TP Hà Nội từng phát hành 11.400 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô trong giai đoạn 2013-2015.

Nguồn vốn này đã góp phần bổ sung vốn trung và dài hạn cho ngân sách, hỗ trợ triển khai nhiều công trình giao thông, giáo dục, y tế, cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm.

Sở đánh giá, đây là giải pháp giúp Thủ đô chủ động hơn trong cân đối nguồn lực đầu tư, giảm áp lực bố trí vốn ngân sách từng năm.

Tuy nhiên, sau năm 2015, thành phố không tiếp tục phát hành trái phiếu chính quyền địa phương mà ưu tiên sử dụng các nguồn vốn khác như vốn vay lại của Chính phủ và vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước.