Cận cảnh loạt gối cầu vành đai 3 ở Hà Nội bị xô lệch, biến dạng

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa báo cáo về hiện tượng xô lệch tại một số gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có 8 gối cầu bị trượt hoặc xoay lệch khỏi vị trí thiết kế, tuy nhiên hiện tượng này chưa ảnh hưởng đến khả năng chịu lực và khai thác an toàn của công trình.

Hiện tượng xô lệch gối cầu được đơn vị quản lý vận hành phát hiện qua công tác kiểm tra định kỳ. Qua rà soát, các vị trí xuất hiện gối cầu trượt, xoay lệch tập trung tại các trụ P32, P44, P49 và P53.

Kết quả kiểm tra xác định tại trụ P32 có 3 gối cầu bị trượt hoàn toàn khỏi vị trí đá kê.

Ngoài ra, 5 gối cầu khác tại các trụ P44, P49 và P53 bị trượt hoặc xoay lệch từ 30% đến 60% diện tích tiếp xúc so với vị trí ban đầu.

Tại trụ P53, cơ quan chức năng ghi nhận gối cầu bị xô lệch đáng kể, với mức độ dịch chuyển lớn so với vị trí thiết kế ban đầu.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban Duy tu đã triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn tạm thời như chèn các tấm gỗ tại vị trí gối cầu bị dịch chuyển nhằm giảm lực xung kích tác động lên đầu dầm khi phương tiện lưu thông qua khu vực

Đồng thời, đơn vị quản lý cũng tiến hành kiểm tra tổng thể toàn bộ hệ thống gối cầu trên tuyến. Kết quả cho thấy ngoài 8 gối cầu nêu trên, chưa phát hiện thêm bất thường và công trình vẫn đáp ứng yêu cầu khai thác bình thường.

Theo đánh giá của các đơn vị tư vấn thiết kế và thi công, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện tượng xô lệch gối cầu xuất phát từ đặc tính làm việc của kết cấu dầm bê tông dự ứng lực. Trong quá trình khai thác, dưới tác động của tải trọng giao thông và biến động nhiệt độ môi trường, dầm cầu có xu hướng co giãn theo thời gian. Bên cạnh đó, tại một số vị trí, bề mặt tiếp xúc giữa gối cầu và bản thép đệm chưa thực sự đồng đều, khiến gối cầu dịch chuyển dần khỏi vị trí thiết kế.

Về lâu dài, Ban Duy tu đề xuất triển khai dự án sửa chữa tổng thể hệ thống gối cầu trên toàn tuyến Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, đồng thời nghiên cứu bổ sung các giải pháp chống trượt tương tự như đã áp dụng trên đoạn Pháp Vân - Mai Dịch.

Đơn vị cũng kiến nghị Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo Bộ Xây dựng và Ban Quản lý dự án Thăng Long để phối hợp đánh giá nguyên nhân, rút kinh nghiệm trong công tác thiết kế, thi công và quản lý khai thác đối với các công trình cầu tương tự trong thời gian tới.