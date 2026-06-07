Cận cảnh loạt gối cầu vành đai 3 ở Hà Nội bị xô lệch, biến dạng
Cơ quan chức năng Hà Nội ghi nhận 8 gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao bị xô lệch khỏi vị trí thiết kế do quá trình co giãn tự nhiên của kết cấu sau thời gian dài khai thác.
- 05-06-2026Bắt đầu thu hồi đất của hơn 1.850 hộ dân để làm siêu dự án 5,6 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử do VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư
- 01-06-2026Bắt đầu thu hồi đất của hơn 4.800 hộ dân để làm siêu dự án gần 100.000 tỷ của liên danh Sun Group tại khu vực được mệnh danh là “hòn ngọc” của thành phố giàu nhất Việt Nam
- 29-05-2026Chuẩn bị thu hồi hơn 290ha đất của 1.700 hộ dân để triển khai siêu dự án 72.000 tỷ sở hữu vị trí 4 mặt giáp sông Đồng Nai do liên danh Sun Group đầu tư
Về lâu dài, Ban Duy tu đề xuất triển khai dự án sửa chữa tổng thể hệ thống gối cầu trên toàn tuyến Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, đồng thời nghiên cứu bổ sung các giải pháp chống trượt tương tự như đã áp dụng trên đoạn Pháp Vân - Mai Dịch.
Đơn vị cũng kiến nghị Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo Bộ Xây dựng và Ban Quản lý dự án Thăng Long để phối hợp đánh giá nguyên nhân, rút kinh nghiệm trong công tác thiết kế, thi công và quản lý khai thác đối với các công trình cầu tương tự trong thời gian tới.
tienphong.vn