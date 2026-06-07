Tính đến tháng 4, cầu Hồng Hà đã đạt hơn 23% giá trị hợp đồng, vượt khoảng 3% so với kế hoạch đề ra nhờ duy trì thi công liên tục theo phương châm "3 ca, 4 kíp". Theo đánh giá, cầu Hồng Hà hiện là một trong những công trình có tốc độ triển khai nhanh nhất trong số 7 cây cầu vượt sông Hồng được khởi công trong năm 2025. Việc duy trì tiến độ vượt kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp dự án sớm hoàn thành, góp phần thúc đẩy tiến độ chung của tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

