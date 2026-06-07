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Ngắm cầu gần 10.000 tỷ xây nhanh bậc nhất Hà Nội, dự kiến hoàn thành trong chưa đầy 2 năm, kết nối đại đô thị của Vinhomes và Sun Group

| | Bất động sản

Cầu Hồng Hà, một trong những hạng mục quan trọng trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đang dần hiện rõ hình hài sau hơn nửa năm thi công. Công trình có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, góp phần kết nối dự án Vinhomes Wonder City và khu đô thị cao cấp Mê Linh.

Ngắm cầu gần 10.000 tỷ xây nhanh bậc nhất Hà Nội, dự kiến hoàn thành trong chưa đầy 2 năm, kết nối đại đô thị của Vinhomes và Sun Group- Ảnh 1.

Sau hơn nửa năm kể từ ngày khởi công, cầu Hồng Hà hạng mục quan trọng thuộc dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang dần hiện rõ hình hài với hàng loạt trụ cầu vươn lên giữa sông Hồng.

Ngắm cầu gần 10.000 tỷ xây nhanh bậc nhất Hà Nội, dự kiến hoàn thành trong chưa đầy 2 năm, kết nối đại đô thị của Vinhomes và Sun Group- Ảnh 2.

Công trình bắc qua sông Hồng, kết nối xã Ô Diên (huyện Đan Phượng cũ) với xã Văn Khê (huyện Mê Linh cũ), được kỳ vọng trở thành một trong những trục giao thông chiến lược phía Bắc Hà Nội.

Ngắm cầu gần 10.000 tỷ xây nhanh bậc nhất Hà Nội, dự kiến hoàn thành trong chưa đầy 2 năm, kết nối đại đô thị của Vinhomes và Sun Group- Ảnh 3.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 6 km, bao gồm cầu chính và hệ thống đường dẫn hai đầu, được thiết kế với 4 làn xe cơ giới và mặt cắt ngang 24,5 m. Khi hoàn thành, cầu Hồng Hà sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của tuyến Vành đai 4, tăng cường kết nối giữa khu vực phía Tây và phía Bắc Thủ đô, đồng thời giảm áp lực giao thông cho các cầu vượt sông Hồng hiện hữu như Thăng Long và Nhật Tân.

Ngắm cầu gần 10.000 tỷ xây nhanh bậc nhất Hà Nội, dự kiến hoàn thành trong chưa đầy 2 năm, kết nối đại đô thị của Vinhomes và Sun Group- Ảnh 4.

Những ngày đầu tháng 6, công trường cầu Hồng Hà trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang hoạt động nhộn nhịp với hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới cỡ lớn được huy động thi công đồng loạt trên cả hai bờ sông Hồng.

Ngắm cầu gần 10.000 tỷ xây nhanh bậc nhất Hà Nội, dự kiến hoàn thành trong chưa đầy 2 năm, kết nối đại đô thị của Vinhomes và Sun Group- Ảnh 5.

Theo ghi nhận, nhiều trụ cầu chính giữa sông đã vươn cao khỏi mặt nước. Các hạng mục khoan cọc nhồi, thi công bệ trụ, thân trụ được triển khai đồng thời tại nhiều vị trí, tạo nên diện mạo ngày càng rõ nét cho công trình trọng điểm này.

Ngắm cầu gần 10.000 tỷ xây nhanh bậc nhất Hà Nội, dự kiến hoàn thành trong chưa đầy 2 năm, kết nối đại đô thị của Vinhomes và Sun Group- Ảnh 6.

Tại khu vực bờ Nam thuộc xã Ô Diên (huyện Đan Phượng cũ), hàng loạt trụ cầu cạn và đường dẫn đang được đẩy nhanh tiến độ. Những khối bê tông lớn liên tục được hoàn thiện, nối dài về phía tuyến đường Vành đai 4 đang hình thành.

Ngắm cầu gần 10.000 tỷ xây nhanh bậc nhất Hà Nội, dự kiến hoàn thành trong chưa đầy 2 năm, kết nối đại đô thị của Vinhomes và Sun Group- Ảnh 7.

Đáng chú ý, khu vực đầu cầu Hồng Hà nằm trong vùng phát triển sôi động của phía Tây Hà Nội, nơi hiện diện đại đô thị Vinhomes Wonder City, dự án được hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới hạ tầng đang hình thành dọc tuyến Vành đai 4.

Ngắm cầu gần 10.000 tỷ xây nhanh bậc nhất Hà Nội, dự kiến hoàn thành trong chưa đầy 2 năm, kết nối đại đô thị của Vinhomes và Sun Group- Ảnh 8.

Ở phía Bắc, thuộc khu vực Mê Linh cũ, nhiều dự án đô thị lớn cũng đang được triển khai như khu đô thị HUD Mê Linh đặc biệt là khu đô thị cao cấp Mê Linh do Sun Group phát triển.

Ngắm cầu gần 10.000 tỷ xây nhanh bậc nhất Hà Nội, dự kiến hoàn thành trong chưa đầy 2 năm, kết nối đại đô thị của Vinhomes và Sun Group- Ảnh 9.

Tính đến tháng 4, cầu Hồng Hà đã đạt hơn 23% giá trị hợp đồng, vượt khoảng 3% so với kế hoạch đề ra nhờ duy trì thi công liên tục theo phương châm "3 ca, 4 kíp". Theo đánh giá, cầu Hồng Hà hiện là một trong những công trình có tốc độ triển khai nhanh nhất trong số 7 cây cầu vượt sông Hồng được khởi công trong năm 2025. Việc duy trì tiến độ vượt kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp dự án sớm hoàn thành, góp phần thúc đẩy tiến độ chung của tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Ngắm cầu gần 10.000 tỷ xây nhanh bậc nhất Hà Nội, dự kiến hoàn thành trong chưa đầy 2 năm, kết nối đại đô thị của Vinhomes và Sun Group- Ảnh 10.

Trên công trường, hàng loạt trụ cầu cạn phía bờ Nam sông Hồng thuộc xã Ô Diên đang được các nhà thầu đồng loạt triển khai, tạo nên diện mạo ngày càng rõ nét cho công trình.

Ngắm cầu gần 10.000 tỷ xây nhanh bậc nhất Hà Nội, dự kiến hoàn thành trong chưa đầy 2 năm, kết nối đại đô thị của Vinhomes và Sun Group- Ảnh 11.

Dự án này dự kiến hoàn thành vào quý II/2027, tức là chưa đầy 2 năm từ khi khởi công. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng phía Tây Bắc Hà Nội, kết nối trực tiếp khu vực Đan Phượng với Mê Linh cũ. Cầu Hồng Hà và đường vành đai 4 cũng giúp hình thành thêm một trục giao thông quan trọng vượt sông Hồng bên cạnh cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân.

Ngắm cầu gần 10.000 tỷ xây nhanh bậc nhất Hà Nội, dự kiến hoàn thành trong chưa đầy 2 năm, kết nối đại đô thị của Vinhomes và Sun Group- Ảnh 12.

Cầu Hồng Hà là một phần của Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Cùng với cầu Mễ Sở và cầu Hoài Thượng, công trình sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường kết nối giữa Hà Nội với Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ và các địa phương lân cận khi dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2027.

 

Toàn cảnh loạt dự án phủ khắp Hà Nội như một đại công trường: Tổng mức đầu tư hàng trăm nghìn tỷ, dự kiến hoàn thành trong năm nay 


 

Bài và ảnh: Văn Đoan

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