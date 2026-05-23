Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt trụ cầu Hồng Hà vươn cao trên sông Hồng sau hơn nửa năm thi công

Theo Viên Minh - Khắc Duy | 23-05-2026 - 08:05 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau hơn nửa năm thi công, những trụ cầu Hồng Hà đầu tiên đã vươn lên giữa sông Hồng, dự án hiện vượt tiến độ khoảng 3% so với kế hoạch.

Loạt trụ cầu Hồng Hà vươn cao trên sông Hồng sau hơn nửa năm thi công- Ảnh 1.

Cầu Hồng Hà được khởi công từ tháng 10/2025, là hạng mục quan trọng thuộc tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Loạt trụ cầu Hồng Hà vươn cao trên sông Hồng sau hơn nửa năm thi công- Ảnh 2.

Công trình có tổng chiều dài khoảng 6km, nối khu vực phía Bắc Hà Nội qua sông Hồng, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Loạt trụ cầu Hồng Hà vươn cao trên sông Hồng sau hơn nửa năm thi công- Ảnh 3.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày giữa tháng 5, thời tiết tại Hà Nội nắng ráo, mực nước sông Hồng xuống thấp tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hạng mục dưới sông. Trên toàn công trường, nhiều máy móc hạng nặng, cần cẩu và xà lan hoạt động liên tục.

Loạt trụ cầu Hồng Hà vươn cao trên sông Hồng sau hơn nửa năm thi công- Ảnh 4.

Từ trên cao, khu vực thi công hiện lên nhộn nhịp với hệ thống đường công vụ kéo dài giữa lòng sông Hồng cùng hàng loạt mũi thi công đồng loạt triển khai các hạng mục móng và thân trụ cầu.

Loạt trụ cầu Hồng Hà vươn cao trên sông Hồng sau hơn nửa năm thi công- Ảnh 5.

Sau hơn nửa năm triển khai, nhiều trụ cầu đầu tiên bắt đầu nổi lên khỏi mặt nước.

Loạt trụ cầu Hồng Hà vươn cao trên sông Hồng sau hơn nửa năm thi công- Ảnh 6.

Phần thân các trụ cầu được thi công liên tục, từng bước hình thành diện mạo cây cầu mới nối hai bờ sông Hồng.

Loạt trụ cầu Hồng Hà vươn cao trên sông Hồng sau hơn nửa năm thi công- Ảnh 7.

Đến nay, sản lượng toàn dự án đã đạt trên 23% giá trị hợp đồng, vượt khoảng 3% so với kế hoạch đề ra. Hiện công trường duy trì khoảng 15 mũi thi công đồng loạt, tổ chức làm việc theo mô hình “3 ca, 4 kíp” nhằm tận dụng thời tiết thuận lợi trước mùa mưa lũ.

Loạt trụ cầu Hồng Hà vươn cao trên sông Hồng sau hơn nửa năm thi công- Ảnh 8.

Cầu Hồng Hà hiện là một trong những công trình vượt sông Hồng có tốc độ triển khai nhanh trong nhóm các dự án khởi công năm 2025.

Loạt trụ cầu Hồng Hà vươn cao trên sông Hồng sau hơn nửa năm thi công- Ảnh 9.

Không chỉ khu vực giữa sông, các mũi thi công tại hai đầu cầu cũng đang được tăng tốc.

Loạt trụ cầu Hồng Hà vươn cao trên sông Hồng sau hơn nửa năm thi công- Ảnh 10.

Theo thiết kế, cầu Hồng Hà có quy mô 4 làn xe cơ giới, mặt cắt ngang khoảng 24,5m, kết nối trực tiếp với tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Điểm đầu công trình nằm tại xã Ô Diên (huyện Đan Phượng cũ) ở bờ Nam và điểm cuối thuộc xã Văn Khê (huyện Mê Linh cũ) ở bờ Bắc.

Loạt trụ cầu Hồng Hà vươn cao trên sông Hồng sau hơn nửa năm thi công- Ảnh 11.

Dự án dự kiến hoàn thành vào quý II/2027. Khi đưa vào khai thác, cầu Hồng Hà được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng khu vực phía Bắc Hà Nội, đồng thời giảm tải cho các cây cầu hiện hữu như cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy và cầu Thăng Long.

Loạt trụ cầu Hồng Hà vươn cao trên sông Hồng sau hơn nửa năm thi công- Ảnh 12.

Ngoài ý nghĩa giao thông, công trình còn được đánh giá sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho nhiều khu vực ven sông Hồng, tăng khả năng kết nối giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh và Phú Thọ.

Một thay đổi quan trọng tác động đến hàng triệu người nộp thuế, doanh nghiệp trên cả nước

Theo Viên Minh - Khắc Duy

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những ai quan tâm đến quy hoạch Hà Nội không thể bỏ qua thông tin này thời gian tới

Những ai quan tâm đến quy hoạch Hà Nội không thể bỏ qua thông tin này thời gian tới Nổi bật

Hướng dẫn mới nhất về phí công đoàn: Doanh nghiệp chậm đóng hoặc không đóng có thể bị phạt tới 75 triệu đồng

Hướng dẫn mới nhất về phí công đoàn: Doanh nghiệp chậm đóng hoặc không đóng có thể bị phạt tới 75 triệu đồng Nổi bật

Đã giúp hàng triệu người dân lần đầu tiên có cơ hội bay với chi phí hợp lý, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cam kết giúp hàng không Việt Nam tiên phong vươn ra toàn cầu

Đã giúp hàng triệu người dân lần đầu tiên có cơ hội bay với chi phí hợp lý, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cam kết giúp hàng không Việt Nam tiên phong vươn ra toàn cầu

20:37 , 22/05/2026
Cục Thuế: Sẽ cho phép nộp thuế trên đường ra sân bay hoặc tại cửa khẩu để được xuất cảnh

Cục Thuế: Sẽ cho phép nộp thuế trên đường ra sân bay hoặc tại cửa khẩu để được xuất cảnh

17:15 , 22/05/2026
Từ ngày 1-7, mức lương đóng BHXH cao nhất của người lao động là 50,6 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1-7, mức lương đóng BHXH cao nhất của người lao động là 50,6 triệu đồng/tháng

16:43 , 22/05/2026
Lãnh đạo Cục Thuế nói gì về phản ánh nợ nhỏ vẫn bị cấm xuất cảnh?

Lãnh đạo Cục Thuế nói gì về phản ánh nợ nhỏ vẫn bị cấm xuất cảnh?

16:02 , 22/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên