Những ai quan tâm đến quy hoạch Hà Nội không thể bỏ qua thông tin này thời gian tới

Theo UBND Thành phố Hà Nội, Hà Nội dự kiến công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm bằng triển lãm mô hình 4D tại Bảo tàng Hà Nội vào cuối tháng 6/2026. Quy hoạch mới được kỳ vọng tạo bước ngoặt trong phát triển đô thị với tư duy tích hợp, hiện đại, thông minh, bền vững.

UBND Thành phố cho biết, đây không chỉ là bản quy hoạch tích hợp đầu tiên dành cho đô thị đặc biệt, mà còn là nền tảng chiến lược để kiến tạo một "Thành phố toàn cầu Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái" trong tương lai.

Theo UBND thành phố, trước đây thành phố phải xây dựng song song Quy hoạch Thủ đô theo Luật Quy hoạch năm 2017 và Quy hoạch chung Thủ đô theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Điều này dẫn đến nhiều bất cập như chồng chéo giữa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức không gian đô thị; thiếu đồng bộ trong xử lý các vấn đề giao thông, môi trường, úng ngập và phân bổ nguồn lực phát triển.

Để giải quyết bài toán này, Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn trăm năm được hình thành. Về cơ sở pháp lý, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được triển khai trên nền tảng Nghị quyết số 258/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/12/2025, cho phép Hà Nội lập một quy hoạch tổng thể tích hợp các nội dung của Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô...

Quy hoạch cũng đã được báo cáo Bộ Chính trị tại các Hội nghị ngày 10/1 và 6/3/2026, đồng thời được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Sau khi được Thành ủy, HĐND TP. Hà Nội, Hội đồng thẩm định cùng các Bộ, ngành thống nhất thông qua trong quý I/2026, ngày 13/5/2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký Quyết định số 2512/QĐ-UBND chính thức phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Theo UBND thành phố Hà Nội, thực hiện các bước tiếp theo sau quy hoạch được phê duyệt, thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì công bố quy hoạch đồng thời với Hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố Hà Nội năm 2026 vào cuối tháng 6 tới.

Thành phố sẽ áp dụng đầy đủ các hình thức công bố theo quy định, trong đó điểm nhấn là triển lãm quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội bằng mô hình 4D kết hợp hình ảnh, phim tư liệu và công nghệ trình chiếu hiện đại nhằm tái hiện trực quan diện mạo Thủ đô trong tương lai. Đồng thời, Hà Nội cũng xây dựng mô hình sa bàn quy hoạch để trưng bày lâu dài phục vụ người dân, nhà đầu tư và du khách tham quan, tìm hiểu.

Ngay sau công bố, thành phố sẽ hoàn thành việc xác nhận bản vẽ, hồ sơ quy hoạch và các quy định quản lý liên quan để bàn giao cho các đơn vị phục vụ lưu trữ, tổ chức thực hiện; dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2026.

Song song đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp cùng các Sở, ngành xây dựng Kế hoạch triển khai quy hoạch tổng thể Thủ đô, báo cáo UBND TP. Hà Nội phê duyệt trong tháng 7/2026. Đây sẽ là cơ sở để cụ thể hóa các mục tiêu phát triển, phân kỳ đầu tư, huy động nguồn lực và triển khai các chương trình, dự án ưu tiên.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là triển khai nghiên cứu lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch cấp dưới nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô, bao gồm quy hoạch chung xã, quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch khu chức năng, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và các dự án đầu tư. Đây được xem là bước đi then chốt để bảo đảm tính đồng bộ từ quy hoạch chiến lược tới tổ chức không gian đô thị và triển khai thực tế tại từng khu vực.

Việc Hà Nội công bố quy hoạch bằng mô hình 4D không chỉ là hoạt động trình diễn công nghệ mà còn thể hiện cách tiếp cận mới trong quản trị đô thị hiện đại: minh bạch hóa thông tin quy hoạch, tăng khả năng tương tác với cộng đồng và thu hút các dòng vốn đầu tư chiến lược.

Với tầm nhìn 100 năm, Quy hoạch tổng thể Thủ đô được kỳ vọng không chỉ là bản thiết kế phát triển đô thị, mà còn là "khế ước" tương lai cho hành trình đưa Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc hàng đầu thế giới.