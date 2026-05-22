Không có kế toán làm việc sau 17 giờ: Hộ kinh doanh có được lùi hóa đơn?

Tại talkshow "Chính sách thuế mới và giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh", do Báo Người Lao Động tổ chức vừa qua, một bạn đọc đã đặt câu hỏi liên quan đến thực tế nhiều hộ kinh doanh bán hàng sau 17 giờ khi kế toán đã nghỉ hoặc hoạt động vào cuối tuần, hộ kinh doanh có được dời việc xuất hóa đơn sang sáng hôm sau hoặc đầu tuần hay không?

Trả lời về vấn đề này, ông Lương Việt Trường, Thạc sĩ - Chuyên viên phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Thuế TPHCM, thông tin theo quy định pháp luật, thời điểm lập hóa đơn phải gắn với thời điểm phát sinh giao dịch, tức là khi bán hàng, chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. Do đó, không được phép lùi thời điểm xuất hóa đơn sang ngày hôm sau.

Luật sư Trần Xoa, cũng lưu ý thêm một số điểm quan trọng để hộ kinh doanh tránh bị xử phạt do hiểu sai quy định. Trước hết, doanh thu phải được ghi nhận đầy đủ, kịp thời.

Việc chờ đến khi nhận tiền mới lập hóa đơn là không đúng, bởi quy định không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền, chỉ cần phát sinh giao dịch bán hàng là phải lập hóa đơn.

Bên cạnh đó, nhiều hộ kinh doanh hiện vẫn chưa nắm rõ khái niệm "thời điểm lập hóa đơn". Theo quy định, thời điểm này được xác định là khi chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng hàng hóa cho người mua.

Các diễn giả giải đáp về thuế tại talkshow "Chính sách thuế mới và giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh"

"Kinh doanh diễn ra liên tục thì việc lập hóa đơn cũng phải đi kèm. Không thể nói kế toán nghỉ nên không xuất hóa đơn. Nếu bán hàng mà không giao hóa đơn cho khách, khi cơ quan chức năng kiểm tra, hàng hóa không có chứng từ hợp pháp sẽ gây rủi ro rất lớn, thậm chí có thể vi phạm về hình sự " - Luật sư Trần Xoa nhấn mạnh.

Ngoài ra, việc chậm lập hóa đơn còn dễ dẫn đến quên sót, kéo dài sang 2-3 ngày sau mới thực hiện, khi đó chắc chắn bị xác định là lập hóa đơn sai thời điểm.

Để hạn chế rủi ro, các chuyên gia khuyến nghị hộ kinh doanh cần chủ động xây dựng quy trình kiểm soát. Trong đó, việc ghi chép sổ sách đầy đủ, theo dõi chặt dòng tiền và đối chiếu thường xuyên với tài khoản ngân hàng là rất quan trọng.

Việc tách biệt tài khoản kinh doanh với tài khoản cá nhân cũng giúp dễ dàng kiểm soát doanh thu và phát hiện kịp thời các giao dịch chưa xuất hóa đơn.

Đối với các tình huống phát sinh sai sót hóa đơn, hộ kinh doanh nên chuẩn bị sẵn các mẫu biên bản để xử lý ngay, thay vì chờ đến khi kế toán quay lại, tránh bị động và mất liên hệ với khách hàng.

Về phía cơ quan thuế, đại diện Thuế TPHCM cho biết hiện đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ như tổ chức hội nghị tuyên truyền, ký kết hợp tác với ngân hàng và các đơn vị cung cấp giải pháp, cũng như duy trì hotline và các nhóm Zalo kết nối trực tiếp giữa cán bộ thuế và hộ kinh doanh để kịp thời giải đáp vướng mắc.