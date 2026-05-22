Trụ chính cầu Hồng Hà dần lộ diện giữa sông Hồng
Sau hơn 6 tháng thi công, dự án cầu Hồng Hà thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã đồng loạt triển khai nhiều hạng mục quan trọng. Trên đại công trường giữa sông Hồng, các trụ chính đầu tiên đã dần hiện hình, phác thảo rõ kết cấu cây cầu gần 10.000 tỷ đồng kết nối liên vùng phía Bắc Hà Nội.
22-05-2026
22-05-2026
22-05-2026
Video: Cận cảnh các trụ chính của cầu Hồng Hà đang dần thành hình giữa sông Hồng.
Cầu Hồng Hà có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, là một trong ba cây cầu vượt sông Hồng thuộc dự án Vành đai 4. Từ trên cao, khu vực thi công hiện lên nhộn nhịp với hệ thống sà lan, cần cẩu và đường công vụ kéo dài giữa lòng sông Hồng.
Nhiều mũi thi công giữa sông Hồng đang đồng thời triển khai các hạng mục móng và thân trụ cầu.
Những trụ cầu đầu tiên của cầu Hồng Hà đang dần lộ diện giữa lòng sông Hồng.
Dự án hiện đạt hơn 23% khối lượng hợp đồng, vượt khoảng 3% tiến độ dự kiến nhờ duy trì thi công “3 ca, 4 kíp”.
Hàng loạt trụ cầu cạn phía bờ Nam sông Hồng thuộc xã Ô Diên đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.
Theo đánh giá, cầu Hồng Hà là một trong những công trình có tốc độ triển khai nhanh nhất trong nhóm các cầu vượt sông Hồng khởi công năm 2025.
Sau khi hoàn thành, cầu Hồng Hà sẽ kết nối trực tiếp với đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
Dự án dự kiến hoàn thành vào quý II/2027, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông liên vùng khu vực phía Bắc Hà Nội.
Vị trí dự án trên bản đồ.
Theo Trọng Tài
Báo Tiền Phong
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM