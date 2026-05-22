Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trụ chính cầu Hồng Hà dần lộ diện giữa sông Hồng

Theo Trọng Tài | 22-05-2026 - 14:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau hơn 6 tháng thi công, dự án cầu Hồng Hà thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã đồng loạt triển khai nhiều hạng mục quan trọng. Trên đại công trường giữa sông Hồng, các trụ chính đầu tiên đã dần hiện hình, phác thảo rõ kết cấu cây cầu gần 10.000 tỷ đồng kết nối liên vùng phía Bắc Hà Nội.

Video: Cận cảnh các trụ chính của cầu Hồng Hà đang dần thành hình giữa sông Hồng.
Trụ chính cầu Hồng Hà dần lộ diện giữa sông Hồng- Ảnh 1.

Cầu Hồng Hà có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, là một trong ba cây cầu vượt sông Hồng thuộc dự án Vành đai 4. Từ trên cao, khu vực thi công hiện lên nhộn nhịp với hệ thống sà lan, cần cẩu và đường công vụ kéo dài giữa lòng sông Hồng.

Trụ chính cầu Hồng Hà dần lộ diện giữa sông Hồng- Ảnh 2.

Nhiều mũi thi công giữa sông Hồng đang đồng thời triển khai các hạng mục móng và thân trụ cầu.

Trụ chính cầu Hồng Hà dần lộ diện giữa sông Hồng- Ảnh 3.

Những trụ cầu đầu tiên của cầu Hồng Hà đang dần lộ diện giữa lòng sông Hồng.

Trụ chính cầu Hồng Hà dần lộ diện giữa sông Hồng- Ảnh 4.

Dự án hiện đạt hơn 23% khối lượng hợp đồng, vượt khoảng 3% tiến độ dự kiến nhờ duy trì thi công “3 ca, 4 kíp”.

Trụ chính cầu Hồng Hà dần lộ diện giữa sông Hồng- Ảnh 5.

Trụ chính cầu Hồng Hà dần lộ diện giữa sông Hồng- Ảnh 6.

Trụ chính cầu Hồng Hà dần lộ diện giữa sông Hồng- Ảnh 7.

Hàng loạt trụ cầu cạn phía bờ Nam sông Hồng thuộc xã Ô Diên đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trụ chính cầu Hồng Hà dần lộ diện giữa sông Hồng- Ảnh 8.

Theo đánh giá, cầu Hồng Hà là một trong những công trình có tốc độ triển khai nhanh nhất trong nhóm các cầu vượt sông Hồng khởi công năm 2025.

Trụ chính cầu Hồng Hà dần lộ diện giữa sông Hồng- Ảnh 9.

Sau khi hoàn thành, cầu Hồng Hà sẽ kết nối trực tiếp với đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Trụ chính cầu Hồng Hà dần lộ diện giữa sông Hồng- Ảnh 10.

Dự án dự kiến hoàn thành vào quý II/2027, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông liên vùng khu vực phía Bắc Hà Nội.

Trụ chính cầu Hồng Hà dần lộ diện giữa sông Hồng- Ảnh 11.

Trụ chính cầu Hồng Hà dần lộ diện giữa sông Hồng- Ảnh 12.

Trụ chính cầu Hồng Hà dần lộ diện giữa sông Hồng- Ảnh 13.

Vị trí dự án trên bản đồ.

Theo Trọng Tài

Báo Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ còn hơn 1 tuần để cá nhân, hộ kinh doanh hoàn thành việc này để tránh bị phạt tiền lên đến hàng triệu đồng, quá hạn một ngày đã bị tính lãi

Chỉ còn hơn 1 tuần để cá nhân, hộ kinh doanh hoàn thành việc này để tránh bị phạt tiền lên đến hàng triệu đồng, quá hạn một ngày đã bị tính lãi Nổi bật

Hướng dẫn mới nhất về phí công đoàn: Doanh nghiệp chậm đóng hoặc không đóng có thể bị phạt tới 75 triệu đồng

Hướng dẫn mới nhất về phí công đoàn: Doanh nghiệp chậm đóng hoặc không đóng có thể bị phạt tới 75 triệu đồng Nổi bật

Dốc toàn lực cho đại dự án sông Hồng 736.900 tỷ, sang cả Trung Quốc, Hàn Quốc nghiên cứu, vì sao Đèo Cả chọn 'rút lui'?

Dốc toàn lực cho đại dự án sông Hồng 736.900 tỷ, sang cả Trung Quốc, Hàn Quốc nghiên cứu, vì sao Đèo Cả chọn 'rút lui'?

13:48 , 22/05/2026
Hệ thống PCI trở lại với phiên bản 2.0, tạo cú hích cho nhóm DN đóng góp 50% GDP Việt Nam

Hệ thống PCI trở lại với phiên bản 2.0, tạo cú hích cho nhóm DN đóng góp 50% GDP Việt Nam

13:30 , 22/05/2026
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số lên tiếng việc nhiều sàn thương mại điện tử tăng phí

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số lên tiếng việc nhiều sàn thương mại điện tử tăng phí

11:35 , 22/05/2026
Toàn cảnh các đoạn Vành đai 2,5 Hà Nội đang tăng tốc giải phóng mặt bằng

Toàn cảnh các đoạn Vành đai 2,5 Hà Nội đang tăng tốc giải phóng mặt bằng

11:30 , 22/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên