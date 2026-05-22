Dốc toàn lực cho đại dự án sông Hồng 736.900 tỷ, sang cả Trung Quốc, Hàn Quốc nghiên cứu, vì sao Đèo Cả chọn 'rút lui'?

Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng tại Đại hội cổ đông CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả

Lý do Đèo Cả nghiên cứu nhiều dự án lớn nhưng sau đó không tiếp tục

Ngày 22/5, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với nhiều nội dung quan trọng được đề cập. Một trong những thông điệp đáng chú ý tại Đại hội là quan điểm tăng trưởng có kỷ luật, kiểm soát rủi ro và không đánh đổi an toàn dài hạn để lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Theo đó, tại phiên thảo luận, một cổ đông đưa ra câu hỏi: Vì sao Đèo Cả nghiên cứu nhiều dự án lớn nhưng sau đó không tiếp tục, như dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng và dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc?

Đèo Cả từng là một trong những đơn vị nghiên cứu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng (tổng mức đầu tư sơ bộ 736.963 tỷ đồng). Để nghiên cứu dự án, lãnh đạo Tập đoàn đã làm việc tại Trung Quốc, Hàn Quốc nhằm trao đổi kinh nghiệm kết hợp khảo sát thị trường. Cuối năm 2025, Đèo Cả đã công bố không tiếp tục tham gia dự án này.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị HHV giải thích, trong quản trị doanh nghiệp, có những quyết định làm tiếp là bản lĩnh, nhưng cũng có những quyết định dừng lại mới là bản lĩnh.

Theo Chủ tịch Đèo Cả, Tập đoàn và HHV luôn chủ động nghiên cứu các dự án lớn, nhưng không có nghĩa dự án nào cũng làm bằng mọi giá. Có những dự án Tập đoàn đã bỏ nhiều công sức, tài chính và thời gian để nghiên cứu, tuy nhiên, khi đánh giá thấy rủi ro pháp lý, dòng tiền, nguồn vốn, cơ chế chia sẻ rủi ro hoặc điều kiện triển khai chưa bảo đảm, doanh nghiệp sẽ chủ động dừng lại hoặc chưa tiếp tục.

“Chúng tôi không né việc khó. Đèo Cả và HHV luôn chọn việc khó để làm, nhưng việc khó phải có cơ chế phù hợp, nguồn lực phù hợp, phương án tài chính phù hợp và phải tạo ra giá trị thật. Chúng tôi không lấy tiền của cổ đông để phiêu lưu, càng không dùng thương hiệu Đèo Cả và HHV để đánh cược vào những dự án chưa đủ điều kiện thành công”, Chủ tịch Hồ Minh Hoàng nói.

Tiếp tục nâng cao năng lực tài chính để tham gia các dự án mới có quy mô lớn hơn

Bên cạnh đó, theo thông tin tại Đại hội cổ đông, trong giai đoạn tới, HHV xác định tiếp tục nâng cao năng lực tài chính để tham gia các dự án mới có quy mô lớn hơn, yêu cầu kỹ thuật cao hơn và thời gian hoàn vốn dài hơn.

Doanh nghiệp sẽ nghiên cứu các phương án huy động vốn phù hợp, bao gồm tăng vốn chủ sở hữu, hợp tác với nhà đầu tư chiến lược, huy động tín dụng trung và dài hạn, phát hành công cụ tài chính theo quy định pháp luật, hợp tác theo mô hình BCC và các cấu trúc vốn linh hoạt khác.

Tuy nhiên, lãnh đạo HHV khẳng định huy động vốn không nhằm mở rộng quy mô bằng mọi giá, mà để tạo năng lực thực hiện các dự án thật, tạo tài sản thật, dòng tiền thật và giá trị thật cho cổ đông.

“Cổ đông có quyền kỳ vọng HHV tăng trưởng, nhưng cổ đông cũng có quyền đòi hỏi HHV tăng trưởng an toàn. Ban lãnh đạo HHV phải quản trị vốn như quản trị máu của doanh nghiệp: máu phải lưu thông, nhưng không được chảy sai chỗ, không được thất thoát và không được tạo áp lực làm suy yếu cơ thể”, Chủ tịch Hồ Minh Hoàng chia sẻ.

Kết thúc thông điệp tại Đại hội, Chủ tịch Đèo Cả khẳng định, HHV sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn Đèo Cả, kiên định với chiến lược tăng trưởng tập trung, bám chắc mảng cốt lõi là đầu tư - thi công - quản lý vận hành hạ tầng giao thông; huy động vốn có trách nhiệm; quản trị rủi ro chặt chẽ; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực thực chiến; từng bước nâng cao giá trị doanh nghiệp và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

“Chúng tôi không hứa những điều dễ nghe. Chúng tôi cam kết làm những việc có thể kiểm chứng bằng kết quả. Với Đèo Cả và HHV, con đường phía trước còn dài, nhưng đó là con đường chúng tôi đã chọn, đã hiểu và có đủ bản lĩnh để đi tiếp. Với tôi, đích đến luôn là chân trời phía trước”, Chủ tịch Đèo Cả nhấn mạnh.