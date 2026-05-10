Khởi tố 6 đối tượng xuất bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỉ đồng

Ngày 10-5, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm: Trịnh Văn Thịnh, Hoàng Tiến Sơn, Dương Văn Quyết, Sái Văn Ngọc, Bùi Thị Thu và Nguyễn Văn Cường về tội "mua bán trái phép hóa đơn".

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn STB Group, địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Chùa, phường Nếnh có một số dấu hiệu nghi vấn trong quá trình hoạt động. Phòng An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Qua điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định công ty trách nhiệm hữu hạn STB Group đăng ký thành lập doanh nghiệp, hoạt động từ tháng 11-2023, người đại diện theo pháp luật là Đào Thị Thủy (SN 1983, trú tại Tổ dân phố Minh Phượng, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh). Công ty do Trịnh Văn Thịnh (SN 1994, trú tại Tổ dân phố Kem, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) và Hoàng Tiến Sơn (SN 1994, trú tại Tổ dân phố Đông Hương, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh), góp vốn thành lập, chủ sở hữu là Trịnh Văn Thịnh. Do đều không đủ điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp để thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động nên hai đối tượng trên đã thuê Đào Thị Thủy làm người đại diện theo pháp luật của công ty với chức danh Giám đốc để xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Sau khi được cấp phép, Đào Thị Thủy đã ủy quyền toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành hoạt động cho thuê lại lao động cho Trịnh Văn Thịnh... Quá trình hoạt động có một số dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động dịch vụ cho thuê lại lao động, dịch vụ việc làm, tuyển dụng, quản lý lao động, giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, thử việc, thời gian làm việc, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, thực hiện nghĩa vụ về thuế, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ…

Từ tháng 11-2023 đến 31-1-2026, Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn không trực tiếp tuyển dụng lao động mà thông qua nhiều trung gian (thường gọi là "Vendor") thuê lại giấy phép cung ứng lao động để tự tuyển lao động và bán 5.647 hóa đơn giá trị gia tăng cho 654 doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên… với tổng giá trị trước thuế, sau thuế lên tới hơn 1.000 ti đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra mở rộng.