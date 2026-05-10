Cầu hơn 114 tỷ đồng dang dở ở TP. Huế sẽ được tái đấu thầu

Theo Ngọc Văn | 10-05-2026 - 11:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm tiến độ, TP. Huế dự kiến tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6 tới đối với gói thầu hơn 114 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100m nối khu đô thị An Vân Dương.

Ngày 9/5, ông Lê Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Huế - cho biết, các cơ quan chức năng thành phố đang hoàn tất thủ tục để đấu thầu lại gói thầu số 28 (HU-CW07) thuộc dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m nối khu A - B khu đô thị An Vân Dương.

Dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ hiện trong tình trạng thực hiện dang dở.

Theo ông Cường, sau khi có quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty CP 479 Hòa Bình, Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II TP. Huế (Dự án Green City Huế) đã lập kế hoạch tổ chức đấu thầu lại nhằm sớm tái khởi động công trình.

Do dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), chủ đầu tư đã gửi văn bản xin ý kiến theo quy định. Sau khi nhận phản hồi từ ADB, TP. Huế dự kiến đấu thầu lại trong tháng 6 tới và phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2027.

Trước đó, ngày 13/4, Ban QLDA Green City Huế quyết định chấm dứt hợp đồng thi công đối với Công ty CP 479 Hòa Bình - đơn vị thực hiện gói thầu số 28 (HU-CW07).

Gói thầu có giá trị hơn 114,1 tỷ đồng, thuộc dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m nối khu A - B khu đô thị An Vân Dương.

Theo chủ đầu tư, đến cuối tháng 3/2026, giá trị giải ngân gói thầu mới đạt gần 79,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 69,93%, không đáp ứng tiến độ và cam kết hợp đồng.

Trong quá trình triển khai, Ban QLDA đã ban hành 12 văn bản cảnh báo chậm tiến độ và 4 văn bản cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng; đồng thời nhiều lần yêu cầu nhà thầu tăng tốc thi công nhưng không đạt kết quả.

Công trình dự án dự kiến đấu thầu lại trong tháng 6 tới.

Đáng chú ý, như báo Tiền Phong từng thông tin, từ giữa tháng 1 đến cuối tháng 3/2026, nhà thầu không huy động nhân lực, thiết bị, vật tư để thi công nhiều hạng mục chính tại cầu Vỹ Dạ và cầu qua sông Như Ý. Việc dừng thi công kéo dài được xác định là vi phạm nghiêm trọng hợp đồng.

Theo chủ đầu tư, Công ty CP 479 Hòa Bình không chứng minh được khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu, khiến công trình dang dở kéo dài, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và đời sống người dân khu vực.

Tìm hiểu của phóng viên, gói thầu số 28 (HU-CW07) thuộc Chương trình phát triển các đô thị loại II (đô thị xanh) TP. Huế. Chương trình đầu tư này tại Huế có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng địa phương. Riêng gói thầu số 28 được khởi công từ tháng 7/2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2024, nhưng đến nay vẫn chưa thể về đích dù đã được gia hạn nhiều lần.

Theo Ngọc Văn

Báo Tiền Phong

Từ hôm nay, thêm chính sách giúp người lao động cải thiện lương hưu

Bí thư Hà Nội yêu cầu tuyến metro ngầm đầu tiên của Thủ đô hoàn thành cuối năm 2027

Không thể mãi 'chạy theo' sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long

Công an chuẩn bị kiểm tra hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại Hà Nội có tên sau

Huế nghiên cứu đầu tư xây thêm cầu vượt đường sắt

Tấp nập thi công cầu vượt sông Hồng gần 16.000 tỷ đồng

