Những trường hợp nhân tài sẽ được hưởng phụ cấp lên tới 300%?

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 179/2024/NĐ-CP về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Thực tiễn cho thấy nhiều quy định hiện hành đã không còn phù hợp khi hàng loạt chính sách mới về thu hút, đãi ngộ nhân tài được ban hành, nhất là trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nếu không kịp thời điều chỉnh sẽ dẫn đến khoảng trống pháp lý và thiếu thống nhất trong hệ thống chính sách.

Dự thảo Nghị định sửa đổi đã mở rộng và làm rõ các nhóm đối tượng được áp dụng chính sách, bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp; luật gia, luật sư giỏi… là người Việt Nam hoặc nước ngoài.

Nghị định đề xuất một số chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị-xã hội

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định về cam kết cống hiến của người có tài năng sau khi được tuyển dụng, đồng thời cho phép áp dụng cơ chế tập sự lãnh đạo, quản lý đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc có thành tích nổi bật.

Về tiêu chuẩn, điều kiện, dự thảo siết chặt theo hướng cụ thể, thực chất hơn. Sinh viên xuất sắc phải tốt nghiệp loại giỏi trở lên tại các cơ sở giáo dục uy tín trên thế giới. Đối với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, dự thảo bổ sung yêu cầu về giải thưởng, công trình nghiên cứu, sáng chế, thành tích công tác. Nhóm nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp và chuyên gia pháp lý cũng được bổ sung tiêu chí về kinh nghiệm, thời gian công tác.

Một điểm mới đáng chú ý là nguyên tắc đánh giá người tài được chuyển từ "đánh giá hằng năm" sang "đánh giá thường xuyên, liên tục", nhằm bảo đảm theo dõi sát năng lực và hiệu quả công tác.

Về chính sách đãi ngộ, dự thảo đề xuất mức ưu đãi khá cao. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tuyển dụng thông qua xét tuyển và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương trong 5 năm. Trong khi đó, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành và nhân lực chất lượng cao được hưởng phụ cấp lên tới 300% mức lương trong cùng thời gian.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức đã được xác định là có tài năng, dự thảo cho phép nâng vượt một bậc lương và hưởng phụ cấp tăng thêm hằng tháng bằng 300% hệ số lương hiện hưởng.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng rà soát, chỉnh lý các quy định để bảo đảm phù hợp với Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2025. Cụ thể, lược bỏ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và các nội dung liên quan đến ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.