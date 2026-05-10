Tấp nập thi công cầu vượt sông Hồng gần 16.000 tỷ đồng

Cầu Trần Hưng Đạo là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, được khởi công vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 15.967 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến hơn 4,1 km, trong đó phần cầu chính vượt sông Hồng dài hơn 800 m.