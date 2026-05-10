Tấp nập thi công cầu vượt sông Hồng gần 16.000 tỷ đồng

Theo Đào Đạt - Viên Minh | 10-05-2026 - 09:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau hơn nửa năm khởi công, nhiều trụ cầu Trần Hưng Đạo gần 16.000 tỷ đồng đã dần hiện rõ, công trường thi công liên tục để bám tiến độ hoàn thành vào năm 2027.


Cầu Trần Hưng Đạo là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, được khởi công vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 15.967 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến hơn 4,1 km, trong đó phần cầu chính vượt sông Hồng dài hơn 800 m.

Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối hai bờ sông Hồng, đồng thời tạo thêm trục liên kết giữa khu vực trung tâm với phía Đông thành phố.

Theo ghi nhận những ngày đầu tháng 5/2026, trên công trường dự án, nhiều mũi thi công đang được triển khai đồng loạt tại các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ, cầu dẫn và hệ thống công trình phụ trợ.

Tại khu vực thi công vượt sông, hệ cần trục tháp bắt đầu được lắp đặt để phục vụ thi công các trụ chính.

Đáng chú ý, sau hơn nửa năm triển khai, một số trụ cầu đã dần hiện rõ.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu tổ chức thi công liên tục theo nhiều ca nhằm bảo đảm tiến độ tổng thể của dự án. Máy móc, thiết bị cơ giới hoạt động liên tục tại khu vực công trường cầu vượt và đường dẫn hai đầu cầu.

Hạng mục đường dẫn cùng nút giao kết nối với đường Cổ Linh hiện cũng được triển khai đồng bộ. Các tổ đội thi công tập trung xử lý nền, san lấp và hoàn thiện những phần việc phục vụ kết nối giao thông. Theo kế hoạch, dự án được phấn đấu hoàn thành trong quý II/2027.

Trong khi đó, tại các tuyến phố thuộc diện giải phóng mặt bằng như Vạn Kiếp, Bạch Đằng, nhiều hộ dân đang khẩn trương tháo dỡ công trình, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Nhiều máy móc được huy động tới hiện trường để phá dỡ nhà cửa, công trình nằm trong phạm vi dự án.

Theo UBND phường Hồng Hà, tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án trên địa bàn phường hơn 44.486 m2, liên quan tới 335 trường hợp. Đến nay, địa phương đã hoàn thành phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo tiến độ đề ra.

Để đẩy nhanh công tác phá dỡ, đơn vị thi công huy động nhiều nhân lực và phương tiện cơ giới, gồm 5 máy cẩu xúc cỡ lớn, khoảng 20 xe tải 20 tấn cùng gần 50 công nhân làm việc liên tục theo 3 ca mỗi ngày.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo được khởi công ngày 9/10/2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Khi đưa vào khai thác, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm Hà Nội, đồng thời tăng cường kết nối giữa hai bờ sông Hồng và tạo thêm động lực phát triển đô thị cho khu vực phía Đông thành phố.

Từ hôm nay, thêm chính sách giúp người lao động cải thiện lương hưu

Bí thư Hà Nội yêu cầu tuyến metro ngầm đầu tiên của Thủ đô hoàn thành cuối năm 2027

Việt Nam hé lộ tin vui cho 95% dân số, một "siêu công trình" sẽ lần đầu tiên xuất hiện

07:45 , 10/05/2026
Phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với tất cả doanh nghiệp, công ty có tên trong danh sách sau

Cú sốc thuế với tiếp thị liên kết: Nhận về túi 3 tỷ đồng nhưng bị truy thuế gần 700 triệu đồng vì lý do sau đây

17:30 , 09/05/2026
Những trường hợp nhân tài sẽ được hưởng phụ cấp lên tới 300%?

