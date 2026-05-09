Phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với tất cả doanh nghiệp, công ty có tên trong danh sách sau

Ngày 8/5/2026, Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai phát thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Cụ thể, các quyết định cưỡng chế được ban hành đối với những doanh nghiệp có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ thời hạn nộp theo quy định. Biện pháp áp dụng là yêu cầu các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thực hiện phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế để thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Theo nội dung các quyết định, số tiền bị cưỡng chế tại mỗi trường hợp tương ứng với số tiền thuế còn nợ. Thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Cơ quan Thuế cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng liên quan nghiêm túc thực hiện việc phong tỏa tài khoản theo đúng nội dung quyết định cưỡng chế, đồng thời các doanh nghiệp có tên trong danh sách phải chấp hành quyết định theo quy định pháp luật.

Đây là một trong những biện pháp cưỡng chế được áp dụng nhằm xử lý tình trạng chậm nộp, nợ đọng thuế kéo dài, bảo đảm công tác quản lý thuế và thu hồi ngân sách nhà nước.

Dưới đây là danh sách các doanh nghiệp bị Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình thức yêu cầu phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng do nợ thuế quá thời hạn theo quy định:

Nguồn: Thuế tỉnh Gia Lai

Thư Lương



