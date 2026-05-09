Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với tất cả doanh nghiệp, công ty có tên trong danh sách sau

Thư Lương | 09-05-2026 - 19:15 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai vừa thông báo phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với loạt công ty, doanh nghiệp.

Ngày 8/5/2026, Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai phát thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Cụ thể, các quyết định cưỡng chế được ban hành đối với những doanh nghiệp có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ thời hạn nộp theo quy định. Biện pháp áp dụng là yêu cầu các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thực hiện phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế để thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Theo nội dung các quyết định, số tiền bị cưỡng chế tại mỗi trường hợp tương ứng với số tiền thuế còn nợ. Thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Cơ quan Thuế cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng liên quan nghiêm túc thực hiện việc phong tỏa tài khoản theo đúng nội dung quyết định cưỡng chế, đồng thời các doanh nghiệp có tên trong danh sách phải chấp hành quyết định theo quy định pháp luật.

Đây là một trong những biện pháp cưỡng chế được áp dụng nhằm xử lý tình trạng chậm nộp, nợ đọng thuế kéo dài, bảo đảm công tác quản lý thuế và thu hồi ngân sách nhà nước.

Dưới đây là danh sách các doanh nghiệp bị Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình thức yêu cầu phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng do nợ thuế quá thời hạn theo quy định:

Phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với tất cả doanh nghiệp, công ty có tên trong danh sách sau- Ảnh 1.

Phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với tất cả doanh nghiệp, công ty có tên trong danh sách sau- Ảnh 2.

Phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với tất cả doanh nghiệp, công ty có tên trong danh sách sau- Ảnh 3.

Phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với tất cả doanh nghiệp, công ty có tên trong danh sách sau- Ảnh 4.

Phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với tất cả doanh nghiệp, công ty có tên trong danh sách sau- Ảnh 5.

Phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với tất cả doanh nghiệp, công ty có tên trong danh sách sau- Ảnh 6.

Phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với tất cả doanh nghiệp, công ty có tên trong danh sách sau- Ảnh 7.

Phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với tất cả doanh nghiệp, công ty có tên trong danh sách sau- Ảnh 8.

Nguồn: Thuế tỉnh Gia Lai

Thư Lương 


 

Thư Lương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ lệnh đặc biệt từ Thủ tướng

Chỉ lệnh đặc biệt từ Thủ tướng Nổi bật

Tin vui: Đến năm 2030, 95% người Việt Nam sẽ được tiếp cận một tiện ích, vượt xa Trung Quốc và Thái Lan

Tin vui: Đến năm 2030, 95% người Việt Nam sẽ được tiếp cận một tiện ích, vượt xa Trung Quốc và Thái Lan Nổi bật

Cú sốc thuế với tiếp thị liên kết: Nhận về túi 3 tỷ đồng nhưng bị truy thuế gần 700 triệu đồng vì lý do sau đây

Cú sốc thuế với tiếp thị liên kết: Nhận về túi 3 tỷ đồng nhưng bị truy thuế gần 700 triệu đồng vì lý do sau đây

17:30 , 09/05/2026
Những trường hợp nhân tài sẽ được hưởng phụ cấp lên tới 300%?

Những trường hợp nhân tài sẽ được hưởng phụ cấp lên tới 300%?

16:58 , 09/05/2026
Lan tỏa văn hóa an toàn, hướng đến môi trường làm việc an toàn, bền vững và lấy con người làm trọng tâm

Lan tỏa văn hóa an toàn, hướng đến môi trường làm việc an toàn, bền vững và lấy con người làm trọng tâm

16:41 , 09/05/2026
Hà Nội đề xuất xây Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2 hơn 4.700 tỷ

Hà Nội đề xuất xây Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2 hơn 4.700 tỷ

16:25 , 09/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên