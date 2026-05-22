Đã giúp hàng triệu người dân lần đầu tiên có cơ hội bay với chi phí hợp lý, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cam kết giúp hàng không Việt Nam tiên phong vươn ra toàn cầu

Chia sẻ với Báo Điện tử Chính phủ, Anh hùng Lao động - TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico khẳng định, Việt Nam đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới - khi kinh tế tư nhân, công nghệ và hạ tầng sẽ cùng hội tụ để tạo nên sức bật mang tính lịch sử. Các doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng chia sẻ, đồng hành với Chính phủ để kiến tạo tương lai cho kỷ nguyên mới.

“Nhìn lại hơn 40 năm Đổi mới, hành trình của doanh nghiệp chúng tôi cũng chính là một phần của hành trình phát triển và hội nhập của Việt Nam”, bà Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh về vai trò của Sovico.

Từ những ngày đầu Việt Nam mở cửa sau cấm vận, Chủ tịch Sovico nhấn mạnh, Tập đoàn đã tiên phong thúc đẩy giao thương quốc tế, tham gia vận động xóa nợ và trả nợ bằng hàng hoá Việt Nam, góp phần phát hành trái phiếu Chính phủ Việt Nam đầu tiên trên thị trường New York, cung ứng vật tư - thiết bị cho các ngành điện lực, dầu khí, quốc phòng; xây dựng các nhà máy năng lượng; thành lập những ngân hàng thương mại tư nhân đầu tiên, mở ra ngành hàng không tư nhân.

Trong đó, với lĩnh vực hàng không, năm 2025, Vietjet đã chuyên chở gần 30 triệu lượt khách quốc nội và quốc tế, với doanh thu 82.000 tỷ đồng, nộp ngân sách (bao gồm thu hộ lệ phí sân bay) hơn 10.000 tỷ đồng.

Kiến nghị về nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo chỉ ra, Việt Nam cần triển khai mạnh mẽ và đồng bộ những ưu tiên chiến lược. Bà cũng khẳng định, mục tiêu này sẽ đạt được khi mọi nguồn lực được khai phóng.

Bà Thảo mong Chính phủ, cùng Đảng, Nhà nước xác lập rõ kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng nhất. Lấy ví dụ từ Vietjet, bà chỉ ra sự phát triển tiên phong của hãng gắn với mô hình mới so với hàng không truyền thống, cùng với tinh thần tiên phong đổi mới sáng tạo.

“Một chương mới cho ngành hàng không Việt Nam đã mở ra: hàng triệu người dân lần đầu tiên có cơ hội bay với chi phí hợp lý, đồng thời tiếp cận những dịch vụ hàng không hiện đại”, Chủ tịch Sovico nhấn mạnh. Theo đó, Vietjet đã ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả. Hãng tiên phong chuyển đổi từ vé giấy sang vé điện tử, triển khai hệ thống kiosk check-in, tối ưu điều hành khai thác...

Những sáng kiến này không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn góp phần cải thiện năng lực của toàn bộ hệ sinh thái hàng không. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra, công nghệ và đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt giúp Vietjet hoạt động hiệu quả, tối ưu nguồn lực. Đây là nền tảng cho mô hình hàng không thế hệ mới và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số toàn cầu.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, trong đó có hạ tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống sân bay, đường sắt đô thị và logistics; tăng tốc triển khai các công trình trọng điểm quốc gia như sân bay Long Thành, Gia Bình và các trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế, đưa Việt Nam trở thành điểm kết nối khu vực và thế giới.

Tập đoàn Sovico cam kết sẽ phát huy nguồn vốn tư nhân, xây dựng những công trình, dự án mang tính biểu tượng, chất lượng quốc tế, tiến độ khẩn trương, đóng góp vào tăng trưởng GDP quốc gia từ 10% trở lên.

“Từ những nền tảng đã gây dựng suốt hơn ba thập kỷ, chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ để kiến tạo một Việt Nam là điểm đến, là trung tâm kết nối hàng không - tài chính - thương mại của khu vực và thế giới, nơi doanh nghiệp Việt Nam, hàng không Việt Nam tiên phong vươn ra toàn cầu với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng Việt Nam phát triển bền vững. Chúng tôi tin tưởng rằng đội máy bay hùng mạnh sẽ góp phần cho một Việt Nam hùng cường”, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định.

Bên cạnh đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Sovico cũng đề xuất Chính phủ tăng tốc chuyển đổi số, phát triển các nền tảng fintech và thúc đẩy hình thành và vận hành hiệu quả Trung tâm Tài chính quốc tế...

Trong nước, Tập đoàn khuyến nghị kích thích tiêu dùng nội địa thông qua mở rộng tín dụng có kiểm soát và các chính sách thuế hợp lý. Khi hạ tầng được khai thông, tài chính được kết nối và tiêu dùng được kích hoạt, nền kinh tế sẽ có đủ động lực để tăng trưởng nhanh, hướng tới tương lai bền vững.