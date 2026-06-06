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Bắt đầu huy động máy móc thi công công viên đầu tiên thuộc siêu dự án “kỳ tích sông Hồng” 28 tỷ USD của liên danh THACO - Hòa Phát - Đại Quang Minh

| | Bất động sản

Công viên công cộng phường Phú Thượng là thành phần độc lập ban đầu thuộc trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Bắt đầu huy động máy móc thi công công viên đầu tiên thuộc siêu dự án “kỳ tích sông Hồng” 28 tỷ USD của liên danh THACO - Hòa Phát - Đại Quang Minh- Ảnh 1.

Vị trí Dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng.

Mới đây, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Thượng đã tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền về Dự án Công viên công cộng thuộc Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn phường.﻿

Công viên công cộng phường Phú Thượng, tỷ lệ 1/500 - Dự án thành phần độc lập ban đầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 6268/QĐ-UBND ngày 17/12/2025. Dự án được định hướng phát triển thành không gian công cộng sinh thái – văn hóa – lịch sử, với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên cây xanh, mặt nước và các hoạt động cộng đồng.

Theo nội dung quy hoạch, Công viên công cộng phường Phú Thượng có quy mô khoảng 19,99 ha, nằm tại khu vực ven sông Hồng, giáp đường Vành đai 3 (chân cầu Thăng Long) và đường An Dương Vương.

Công viên được tổ chức với nhiều không gian chức năng đa dạng như: công viên cảnh quan ven sông, công viên rừng tre – trúc, công viên hoa bốn mùa, quảng trường trung tâm, quảng trường nhạc nước, khu cắm trại và sinh hoạt cộng đồng.

Công viên công cộng phường Phú Thượng có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.727 tỷ đồng.

Dự án dự kiến thu hồi đất của 79 trường hợp gồm hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, với tổng diện tích khoảng 19,99 ha.

Tại khu vực dự án, nhiều máy móc cơ giới và công nhân đang tất bật thi công các hạng mục đầu tiên.

Tháng 5/2026, HĐND TP. Hà Nội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô dự kiến hơn 11.400ha, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 737.000 tỷ đồng (khoảng 28 tỷ USD).

Công trình do liên danh Đại Quang Minh, THACO và Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư; sẽ đi qua 16 xã, phường trên địa bàn thành phố. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được triển khai theo hình thức đối tác công - tư (PPP); loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) thanh toán bằng quỹ đất.﻿

Ngọc Lan

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