Thu hồi đất của 45 hộ dân để làm siêu dự án 34 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư

Sáng ngày 4/6, tại nhà văn hóa thôn Đoàn Kết, UBND tổ chức chi trả tiền đền bù GPMB cho 45 hộ dân để làm dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Số tiền chi trả trong đợt này là 36 tỷ đồng, trong đó hộ nhận mức đền bù cao nhất là hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, UBND xã Thanh Oai cũng đặt mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 30/6.

Trước đó, UBND xã Thanh Oai (TP Hà Nội) phối hợp tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 107 hộ dân tại thôn Động Giã có đất nông nghiệp bị thu hồi thuộc phạm vi dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Tổng diện tích thu hồi đợt 1 là khoảng 31,22ha với tổng kinh phí chi trả gần 340 tỷ đồng.

Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội đã được khởi công từ tháng 12/2025. Đây là một trong những dự án đô thị có quy mô lớn nhất đang được triển khai tại Hà Nội với tổng diện tích hơn 9.171 ha và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng. Dự án nằm trải rộng trên địa bàn 11 phường, xã gồm Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.

Thông tin liên quan đến cơ cấu đầu tư dự án cũng đã được công bố trước đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Vinhomes. Theo ông Phạm Anh Khôi, Giám đốc đầu tư Vinhomes, doanh nghiệp này hiện nắm khoảng 30% tỷ lệ tham gia trong liên danh đầu tư Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Phần còn lại thuộc về các đối tác đã có kinh nghiệm hợp tác cùng Vinhomes trong nhiều dự án trước đây.

Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội được định hướng phát triển theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), tận dụng lợi thế từ hệ thống hạ tầng giao thông quy mô lớn đang được đầu tư tại khu vực phía Nam Hà Nội. Quy hoạch dự án được xây dựng trên cơ sở kết nối với Quốc lộ 1A mở rộng, tuyến metro tương lai và mạng lưới giao thông liên vùng. Mới đây, dự án đã được đổi tên thành Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội.