Cuộc đua thị phần bất động sản TP.HCM: Những "lão làng" đối mặt làn sóng đổ bộ của Vinhomes, Masterise, Sun Group
Sự xuất hiện của những ông lớn như Vinhomes, Masterise và Sun Group đang khiến những doanh nghiệp có truyền thống ở miền Nam như Nam Long, Khang Điền, Novaland phải bước vào cuộc đua chia lại “miếng bánh” bất động sản.
Trước khi các ông lớn bất động sản phía Bắc và nhà phát triển mới đổ bộ TP.HCM thì tại đây đã có những “lão làng” tạo dựng vị thế từ sớm. Lợi thế của họ nằm ở quỹ đất, kinh nghiệm triển khai sản phẩm, pháp lý dự án và sự am hiểu nhu cầu, gu thẩm mỹ của khách hàng phía Nam.
Một trong những cái tên được xem là “người khai phá” thị trường TP.HCM là Novaland. Xuất thân từ Công ty Thành Nhơn, thành lập năm 1992, Novaland tạo tiếng vang với KĐT Sunrise City rộng hơn 5ha (Quận 7 cũ). Sau đó, doanh nghiệp này nhanh chóng mở rộng, thâu tóm nhiều quỹ đất vàng tại Quận 2, Quận 4, Phú Nhuận cũ, tạo nên mật độ dự án dày đặc tại TP.HCM. Ảnh: Dự án The Tresor của Novaland.
Có thời điểm, dọc trục đường Bến Vân Đồn (Quận 4 cũ), hàng loạt cao ốc Novaland xuất hiện san sát, hình thành cộng đồng cư dân “Nova” lớn tại miền Nam. Đến nay, sau tái cấu trúc doanh nghiệp đã mở rộng sang các dự án nghỉ dưỡng quy mô tỉnh và các đô thị vệ tinh. Ảnh: Một phân khu thuộc KĐT
Aqua City rộng khoảng 1.000ha tại Đồng Nai của Novaland
Trong khi đó, Nam Long và Khang Điền là hai “lão làng” thường được nhắc cùng nhau nhờ gắn bó lâu dài với thị trường phía Đông, phía Nam TP.HCM, cùng loạt dự án được quy hoạch bài bản và áp dụng các tiêu chuẩn xanh quốc tế. Ảnh: Khang Điền
Khởi đầu từ những năm 90, Nam Long gắn liền với các dòng sản phẩm “vừa túi tiền” như EHome, Flora và
Mizuki Park. Đây cũng là một trong những đơn vị tiên phong hợp tác với các đối tác Nhật Bản để phát triển khu đô thị tích hợp Mizuki Park quy mô 26 ha, với hơn 4.500 căn hộ tại phường Bình Hưng (TP.HCM). Ảnh: KĐT Mizuki Park.
Còn tại khu Đông, đặc biệt là Quận 9 cũ, Khang Điền tạo dựng tên tuổi bằng các khu nhà phố, biệt thự compound khép kín như Venica Park, Lucasta, cùng chuỗi căn hộ Jamila, Safira. Gần đây, doanh nghiệp tiếp tục tạo dấu ấn với dự án Gladia by the Waters (còn gọi làThe Foresta hay Clarita), quy mô gần 12 ha, phát triển cùng đối tác nước ngoài tại phường Bình Trưng (TP.HCM), gồm gần 900 sản phẩm căn hộ, nhà liên kế và biệt thự. Ảnh: DAKD
Trong khi đó, Hưng Thịnh đi lên từ một đơn vị môi giới để trở thành nhà phát triển có thị phần lớn tại TP.HCM, nổi bật ở phân khúc căn hộ trung cấp, giá phù hợp số đông. Doanh nghiệp còn được biết đến với chiến lược “hồi sinh” dự án dở dang, phát triển các dòng căn hộ như 8X, Melody và phủ rộng từ khu Tây, khu Bắc đến khu Đông thành phố. Ảnh: Phối cảnh dự án Moonlight Avenue tại TP.HCM của Hưng Thịnh
Một cái tên không thể bỏ qua là Phú Mỹ Hưng, biểu tượng của bất động sản Nam Sài Gòn. Từ mô hình liên doanh, Phú Mỹ Hưng đã biến vùng đất sình lầy thành khu đô thị kiểu mẫu tầm quốc tế, được mệnh danh là “khu nhà giàu” với tiêu chuẩn sống cao cấp suốt hơn 30 năm qua.
Tuy nhiên, khi thị trường bước vào cuộc chơi quy mô lớn hơn với những đại dự án, cục diện TP.HCM bắt đầu thay đổi với sự xuất hiện của các tên tuổi mới. Điển hình là Vinhomes có KĐT Vinhomes Central Park rộng 14ha (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM), với tòa
Landmark 81 - tòa nhà biểu tượng với nhiều kỷ lục vươn tầm quốc tế. Hay KĐT Vinhomes Grand Park rộng hơn 270ha (phường Long Bình, TP.HCM), mô hình đại đô thị được nhân rộng, khi khu Đông dần trở thành trục phát triển mới.
Tương tự, sự xuất hiện của KĐT The Global City quy mô gần 118 ha do Masterise Homes phát triển tại phường Bình Trưng (TP.HCM), cho thấy cuộc đua tại TP.HCM không còn dừng ở quỹ đất hay bán căn hộ, mà đã chuyển sang cạnh tranh về mô hình đô thị, tiêu chuẩn sống và khả năng tạo lập điểm đến. Ảnh: Trần Út
Ngoài ra, tập đoàn Sun Group cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi bắt đầu với loạt dự án tầm cỡ đang và chuẩn bị triển khai như KĐT Blanca City quy mô gần 97ha (phường Phước Thắng, TP.HCM) hay KĐT Bình Quới - Thanh Đa rộng hơn 423ha (phường Bình Quới, TP.HCM), tạo nên cục diện đối đầu mới. Ảnh: Một phân khu thuộc dự án Blanca City (Anh Việt Nguyễn)
Theo Huy Nguyễn
Nhịp sống thị trường
Theo
Nhịp sống thị trường
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