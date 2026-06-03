Cuộc đua thị phần bất động sản TP.HCM: Những "lão làng" đối mặt làn sóng đổ bộ của Vinhomes, Masterise, Sun Group

Trong khi đó, Hưng Thịnh đi lên từ một đơn vị môi giới để trở thành nhà phát triển có thị phần lớn tại TP.HCM, nổi bật ở phân khúc căn hộ trung cấp, giá phù hợp số đông. Doanh nghiệp còn được biết đến với chiến lược “hồi sinh” dự án dở dang, phát triển các dòng căn hộ như 8X, Melody và phủ rộng từ khu Tây, khu Bắc đến khu Đông thành phố. Ảnh: Phối cảnh dự án Moonlight Avenue tại TP.HCM của Hưng Thịnh