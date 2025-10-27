Phân khu compound cuối cùng tại đô thị Mizuki Park thu hút sự quan tâm

Động lực tăng trưởng từ hạ tầng và quy hoạch khu Nam TP.HCM

Theo quy hoạch 6 phân vùng đô thị TP.HCM được phê duyệt năm 2025, khu Nam bao gồm Quận 7 và Nhà Bè (cũ) được định hướng phát triển theo mô hình "đa trung tâm – đô thị vệ tinh", trở thành đô thị phía Nam TP.HCM với vai trò kết nối chiến lược tới các tỉnh Tây Nam Bộ. Đây là một trong năm đô thị vệ tinh trọng điểm của thành phố trong giai đoạn đến 2030, tầm nhìn 2050.

Từ năm 2023, TP.HCM đã bắt đầu tăng tốc đầu tư hạ tầng cho khu Nam. Đến nay, nhiều dự án trọng điểm đã và được triển khai đồng bộ, kích hoạt khả năng kết nối liên vùng và nội khu. Nổi bật có thể kể đến vành đai 3 và cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến thông xe toàn bộ trong năm 2026, mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ, triển khai nút giao 3 tầng Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, thúc đẩy tuyến metro số 4, nghiên cứu tuyến metro Quận 7 - Cần Giờ…

Trục đường Bắc - Nam và nhiều công trình hạ tầng trọng điểm mở đường cho khu Nam bứt phá. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Không chỉ giải bài toán kết nối, hạ tầng giao thông còn đóng vai trò như bệ phóng, mở rộng không gian phát triển đô thị và thúc đẩy thị trường bất động sản đi vào chu kỳ tăng trưởng mới. Nhiều năm qua, cán cân nguồn cung trên thị trường nghiêng hẳn về khu Đông, mức giá sơ cấp đã dần vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m². Trong khi đó, khu Nam TP.HCM được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng nhờ mặt bằng giá vẫn ở quanh ngưỡng 70 triệu đồng/m², cùng môi trường sống chất lượng với hệ sinh thái sông rạch tự nhiên và mật độ cây xanh cao. Tuy nhiên, nguồn cung tại khu Nam lại tương đối khan hiếm. Thống kê từ các đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy, nguồn cung mở bán mới tại khu Nam 3 năm qua liên tục sụt giảm.

Trong bức tranh này, Mizuki Park – khu đô thị kiểu mẫu quy mô 26ha tọa lạc trên trục đại lộ Nguyễn Văn Linh ngày càng thu hút sự quan tâm khi vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa mở ra cơ hội đầu tư tích sản giá trị. Được phát triển bởi Nam Long và 2 doanh nghiệp Nhật Bản hơn 100 năm kinh nghiệm, Mizuki Park sở hữu các lợi thế vượt trội từ mô hình đô thị tích hợp: hạ tầng hoàn thiện, tiện ích đa dạng, cộng đồng hơn 4.000 gia đình đã về an cư, hình thành một đô thị sống và đáng sống tại tâm điểm Nam Sài Gòn.

Phân khu cuối cùng của đô thị đáng sống đã hiện hữu

Trên nền tảng của một đô thị đã hoàn thiện, Trellia Cove được kiến tạo như mảnh ghép compound cuối cùng, nâng tầm chuẩn sống tại Mizuki Park.

Sở hữu vị trí biệt lập bên kênh đào và rạch Bà Lào, đồng thời nằm cuối trục chính nội khu, phân khu compound này không chỉ đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối mà còn mở ra không gian sống cao cấp giữa lòng đô thị. Dự án đánh dấu sự hợp tác của nhiều tên tuổi uy tín trong và ngoài nước: Newtecons (tổng thầu thi công), Belt Collins (thiết kế cảnh quan), NQH (tư vấn thiết kế ý tưởng), FQM (tư vấn giám sát)...

Đặc biệt, đây là phân khu compound duy nhất tại Mizuki Park có sự kết hợp giữa nhà phố liên kế và căn hộ cao tầng trong cùng một cấu trúc khép kín. Trong đó, 3 tháp căn hộ gồm 817 sản phẩm sở hữu thiết kế hiện đại, tinh tế, lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre – biểu tượng của sự bền vững và tinh thần Á Đông. Dãy nhà phố liên kế chỉ giới hạn 24 sản phẩm trải dọc theo dòng kênh đào, giao hòa trọn vẹn với thiên nhiên xanh mát.

Nhà phố Trellia Cove chỉ 24 sản phẩm quy hoạch bên kênh đào

Sự kết hợp hài hòa giữa cao tầng – thấp tầng, giữa thiên nhiên – tiện ích, cùng quy hoạch biệt lập giúp cư dân Trellia Cove tận hưởng các đặc quyền riêng tư mà vẫn dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích của một đô thị đã vận hành bài bản, từ siêu thị, trường học, F&B, đảo Nhật trung tâm, công viên sự kiện, quảng trường - bến thuyền… Trong khoảng cách từ 5-15 phút di chuyển, cư dân có thể tiếp cận loạt tiện ích của khu Nam gồm trung tâm thương mại, hệ thống các trường đại học lớn, trường học quốc tế, bệnh viện…

Đặt trong xu thế chung khi trung tâm TP.HCM ngày càng "nén chặt" về quỹ đất, giá bất động sản neo cao, Trellia Cove mang đến cơ hội thụ hưởng giá trị của một khu compound khép kín cùng hệ tiện ích hoàn chỉnh của Mizuki Park. Đây còn là "tài sản giới hạn" vừa đảm bảo yếu tố tích sản, vừa sở hữu tiềm năng tăng giá bền vững nhờ vị trí đắc địa, pháp lý rõ ràng và cộng đồng hiện hữu giữa khu Nam đang bứt tốc với loạt hạ tầng tỷ đô.