Thu hồi hơn 373ha đất, 2.800 hộ ảnh hưởng và gần 1.254 tỷ đồng đã chi trả, Hà Nội quyết tâm hoàn thành GPMB siêu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm trước ngày 30/6

Mới đây, ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng Đoàn công tác của Thành phố đã đi kiểm tra thực địa và họp nghe báo cáo về tình hình triển khai Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh và Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Mê Linh.

Báo cáo với Đoàn công tác của Thành phố về dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập phục vụ triển khai Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, xã Đông Anh, lãnh đạo UBND xã Thư Lâm cho biết, ﻿tổng diện tích thu hồi để thực hiện dự án khoảng 373,4ha, trong đó có khoảng 274ha đất nông nghiệp và 99,4ha đất công, đất phi nông nghiệp do UBND xã quản lý. Dự án liên quan tới khoảng 2.800 hộ dân tại các thôn Lỗ Giao, Lỗ Khê, Kính Nỗ, Lương Quy (xã Thư Lâm) và các thôn Đoài, Trung (xã Đông Anh).

Tính đến ngày 1/6/2026, địa phương đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 792 hộ dân, tương ứng diện tích 166,25ha trên tổng số 373,4ha cần thu hồi. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện khoảng 1.253,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 44,52% kế hoạch.

Theo Chủ tịch UBND xã Thư Lâm, trong thời gian tới sẽ tập trung hoàn thành công tác GPMB đối với diện tích đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP tại thôn Lỗ Khê và cơ bản hoàn thành tại hai thôn Đoài, Trung trước ngày 15/6/2026. Đối với hai thôn Kính Nỗ và Lương Quy, địa phương đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, lập dự thảo phương án, tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ để cơ bản hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao trao đổi làm rõ nguyên nhân vì sao tiến độ 2 dự án chưa đạt được mục tiêu như kế hoạch đề ra. Các đơn vị cũng nhất trí chia dự án ra từng phần, từng giai đoạn trong việc GPMB cũng như giao đất để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Đây là các dự án không cần xin cấp phép xây dựng, nên lãnh đạo Sở Xây dựng đề nghị các đơn thi công trình từng phần các hạng mục phải thẩm định như phòng cháy, chữa cháy… để không ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Để bảo đảm tiến độ, UBND xã Thư Lâm đã kiến nghị thành phố xem xét giao trước hơn 100ha đất đã đủ điều kiện để nhà đầu tư triển khai thi công sớm. Đồng thời, địa phương đề xuất nhà đầu tư bổ sung thêm đơn vị đo đạc có năng lực nhằm đẩy nhanh việc trích đo, quy chủ tại một số khu vực còn chậm. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, đây là các dự án không phải xin cấp phép xây dựng toàn cục, tuy nhiên các hạng mục cần thẩm định như phòng cháy, chữa cháy phải được thực hiện song song để tránh ảnh hưởng tới tiến độ chung.﻿