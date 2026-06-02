Tuyến đường “đắt nhất hành tinh” ở Hà Nội sắp có tổ hợp bãi đỗ xe với mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng

Sáng 1/6, Thành ủy, UBND TP. Hà Nội công bố quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng bãi đỗ xe, nhà để xe, cây xanh, vườn hoa tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ.

Theo thông tin công bố, ﻿dự án Nhóm B, gồm 3 ô quy hoạch có tổng diện tích 6.803m2, gồm các hạng mục chính: Bãi đỗ xe - nhà để xe; trạm sạc, bể nước PCCC (ngầm), mái thu năng lượng; cây xanh, vườn hoa; đường nội bộ… Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.921 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu.

Dự án được thực hiện nhằm hoàn thiện quy hoạch đồng bộ, khớp nối hạ tầng giao thông với tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Về phương án giải phóng mặt bằng, Thành phố đã thống nhất chủ trương bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc phạm vi dự án tại phường Thượng Cát. Khu vực tái định cư nằm cạnh các trục đại lộ cảnh quan, đã được chuẩn bị và đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng từ giao thông, trường học, cơ sở y tế đến các công trình công cộng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông khẳng định trong tiến trình phát triển Thủ đô, hạ tầng phải đi trước một bước, đóng vai trò dẫn dắt quy hoạch. Ông đề nghị chính quyền phường Ô Chợ Dừa tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di dời, tái định cư và bảo đảm quyền lợi để người dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, các khu tái định cư phải bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Cùng tham gia chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Đỗ Anh Tuấn yêu cầu địa phương phải xây dựng tiến độ cụ thể, công khai và minh bạch toàn bộ trình tự, thủ tục nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Lãnh đạo Thành phố khẳng định sẽ đồng hành cùng địa phương, bảo đảm nguồn lực tài chính và chỉ đạo tháo gỡ kịp thời mọi khó khăn để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đồng thời đảm bảo điều kiện sống cho các hộ dân tái định cư bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục tại Hà Nội được mệnh danh là “tuyến đường đắt nhất hành tinh” khi chỉ dài khoảng 2,2km nhưng tổng mức đầu tư lên tới gần 7.800 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án giao thông đô thị đặc biệt nhất của Thủ đô bởi chi phí bình quân lên tới hơn 3.000 tỷ đồng/km.



