Việc QueenLand Group trở thành đối tác kiến tạo phân phối chiến lược dự án Vinhomes SaiGon Park được xem là bước tiến quan trọng, đồng thời khẳng định năng lực và vị thế ngày càng vững chắc của doanh nghiệp trên thị trường bất động sản Việt Nam.

QueenLand Group đối tác kiến tạo, đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Saigon Park

Tại sự kiện kick-off của dự án Vinhomes SaiGon Park, Queen Land Group tập trung hơn 200 nhân sự tại cả Hà Nội và TP.HCM, thể hiện quyết tâm và sự tập trung cao độ cho dự án này. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chiến lược lẫn con người của Queen Land Group, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp và kết nối những giá trị an cư - đầu tư hoàn hảo nhất đến tay khách hàng.

Đội quân QueenLand Group tại sự kiện Kick-Off TP.Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phục hồi mới, những dự án có quy hoạch bài bản, pháp lý rõ ràng và gắn với hạ tầng lớn đang trở thành tâm điểm thu hút cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn. Vinhomes SaiGon Park nổi lên nhờ sở hữu quy mô tới 1.080 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2,3 tỷ USD, được phát triển theo mô hình đại đô thị tích hợp all-in-one.

Dự án nằm ở cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, khu vực đang hưởng lợi trực tiếp từ loạt công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài và tuyến Metro số 2. Đây cũng là trục kết nối quan trọng giữa TP.HCM với Tây Ninh, Long An và khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tạo dư địa phát triển lớn cho logistics, thương mại, công nghiệp công nghệ cao và các đô thị vệ tinh trong tương lai.

Phối cảnh tổng thể dự án Vinhomes Saigon Park

Theo định hướng quy hoạch, Vinhomes SaiGon Park phát triển theo mô hình đô thị sinh thái tích hợp, kết hợp không gian sống, giáo dục, thương mại và dịch vụ trong cùng một hệ sinh thái.

Đáng chú ý, dự án dành khoảng 150 ha phát triển quần thể giáo dục, đổi mới sáng tạo với hệ thống 36 trường học đa dạng từ Vinschool đến các trường công lập, tư thục, quốc tế, liên cấp và đại học.

Mật độ xây dựng khoảng 31% được xem là lợi thế giúp dự án duy trì tỷ lệ không gian xanh lớn, phù hợp xu hướng phát triển đô thị bền vững đang ngày càng được quan tâm tại TP.HCM.

Việc trở thành đối tác kiến tạo phân phối chiến lược của dự án Vinhomes SaiGon Park đã tiếp tục nối dài hành trình đồng hành của QueenLand Group với các đại đô thị lớn trên thị trường bất động sản.

Trước đó, doanh nghiệp đã tham gia phân phối trải dài từ những khu đô thị biểu tượng của Vinhomes như Vinhomes Times City, Vinhomes Riverside, Vinhomes Smart City đến các đại đô thị quy mô siêu khủng như Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3, Vinhomes Royal Island, Vinhomes Global Gate hay Vinhomes Wonder City, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vinhomes Hai Van Bay…

Trong quá trình tham gia phân phối các siêu dự án này, QueenLand Group nhiều lần được chủ đầu tư ghi nhận là một trong những đại lý có thành tích kinh doanh nổi bật, thường xuyên nằm trong nhóm đại lý xuất sắc nhất tại các chiến dịch bán hàng lớn.

QueenLand Group phủ sóng thị trường phía Nam

Theo các chuyên gia trong ngành bất động sản, ở giai đoạn thị trường thanh lọc mạnh mẽ, lợi thế sẽ thuộc về những đơn vị có năng lực bán hàng thực tế, hệ thống khách hàng lớn và khả năng thích ứng nhanh với xu hướng thị trường. Điều này cũng khiến vai trò của các đơn vị phân phối không còn dừng ở hoạt động bán hàng đơn thuần, mà chuyển dần sang tư vấn chiến lược thị trường, phát triển hệ thống khách hàng và đồng hành dài hạn cùng chủ đầu tư.

Nắm bắt được điều đó, doanh nghiệp đã chuẩn bị kỹ càng cho chiến dịch mở rộng thị trường của mình. Đại diện QueenLand Group cho biết: "Doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư hệ thống vận hành tại TP.HCM nhằm đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường phía Nam. Song song với mở rộng mạng lưới văn phòng, doanh nghiệp cũng tập trung phát triển đội ngũ tư vấn chuyên sâu và ứng dụng công nghệ vào hoạt động bán hàng".

Đến nay QueenLand Group đã cấp khoảng 4.000 mã nhân sự. Đây đều là những "chiến binh" kinh doanh tinh nhuệ, được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và am hiểu sâu sắc thị trường.

QueenLand Group cam kết đồng hành cùng Vinhomes lan toả giá trị

Doanh nghiệp cũng đưa vào vận hành hệ thống văn phòng giao dịch quy mô lớn, hiện đại tại các vị trí đắc địa trên nhiều tỉnh thành của cả nước, đặc biệt tại TP.HCM.

Sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng công nghệ và không gian làm việc chuẩn 5 sao này không chỉ nâng cao năng lực phục vụ khách hàng tại chỗ, mà còn là bệ phóng vững chắc để thương hiệu QueenLand khẳng định vị thế dẫn dắt tại khu vực phía Nam.

Với sự chuẩn bị đó, QueenLand Group sẵn sàng bứt phá cùng dự án Vinhomes SaiGon Park.