Sắp hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án 5.800 tỷ do T&T của Bầu Hiển đầu tư tại tỉnh ven biển miền Trung

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị có quy mô hơn 265 ha, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 260,7/265,3 ha.

Ngày 1/6/2026, tại xã Cửa Việt, UBND tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và các hộ dân còn lại thuộc diện giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị.

Theo báo cáo, Dự án thành phần 1 - giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị có tổng diện tích thu hồi 265,3 ha, trong đó xã Gio Linh chiếm 103,2 ha và xã Cửa Việt 162,17 ha.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 260,7 ha, trong số này, 239,46 ha đã được cho thuê đất để triển khai dự án. Phần diện tích chưa giải phóng mặt bằng còn lại khoảng 4,67 ha, chủ yếu là đất ở và một số diện tích đất nông nghiệp.

Tại buổi làm việc, một số hộ dân tiếp tục kiến nghị xem xét về đơn giá bồi thường, hỗ trợ và một số nội dung liên quan.

Sau khi được các cơ quan chức năng giải thích về quy định, hướng dẫn cụ thể và tư vấn áp dụng những chính sách có lợi nhất theo từng trường hợp, một số hộ dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chưa thống nhất với phương án hỗ trợ, bồi thường.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng đối với tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng mong muốn các hộ dân bị ảnh hưởng phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng địa phương để sớm hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng.

Phối cảnh dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Trước đó, ngày 6/7/2024, UBND tỉnh Quảng Trị cùng liên danh nhà đầu tư T&T - CIENCO 4 đã khởi công dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị với tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng.

Dự án được triển khai trên diện tích hơn 265 ha, xây dựng đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và sân bay quân sự cấp II, có khả năng khai thác tàu bay Code E. Khi hoàn thành, sân bay dự kiến đáp ứng công suất khoảng 5 triệu hành khách/năm và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm.

Cảng hàng không Quảng Trị được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của địa phương, mở rộng kết nối vùng, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, logistics, khu công nghiệp và khu kinh tế. Đồng thời, công trình còn có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn và tạo sức hút đối với các nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế.

