Hàng nghìn người dân Bắc Ninh đón tin vui: Sắp có thêm cây cầu gần 1.500 tỷ bắc qua sông Cầu, kết nối loạt khu công nghiệp trọng điểm

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Kim Chân và đường dẫn lên cầu (đoạn từ đường tỉnh 398 đến đường tỉnh 285B) với tổng mức đầu tư hơn 1.470 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Theo quyết định, dự án được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, hình thành trục kết nối liên vùng quan trọng, tăng cường liên kết giữa các khu vực trung tâm nằm ở hai bên bờ sông Cầu.

Công trình cũng tạo điều kiện kết nối thuận lợi giữa hàng loạt khu công nghiệp trọng điểm như Song Khê - Nội Hoàng, Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Việt Hàn và Quế Võ... góp phần thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế khu vực.

Bên cạnh đó, dự án được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông cho tuyến đường gom dọc cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đường tỉnh 398, quốc lộ 37 và khu vực cầu Như Nguyệt trên cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn; đồng thời tăng cường kết nối giữa các đô thị và khu công nghiệp, hạn chế ùn tắc, nâng cao năng lực khai thác và bảo đảm an toàn giao thông.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 0,928 km. Trong đó, phần đường dẫn được thiết kế với nền đường rộng 60 m, gồm tuyến chính, đường bên, dải phân cách và hệ thống hè đường đồng bộ theo quy hoạch. Hạng mục chính là cầu Kim Chân vượt sông Cầu có chiều dài dự kiến khoảng 721,45 m, kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL93.

Cầu gồm hai đơn nguyên bố trí cách nhau khoảng 5 m, mỗi đơn nguyên rộng 16 m, đáp ứng nhu cầu lưu thông của các phương tiện cơ giới. Dự án đồng thời đầu tư hoàn chỉnh hệ thống mặt đường, an toàn giao thông, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, hè đường, hào kỹ thuật, tuynel kỹ thuật và hoàn trả các công trình hạ tầng liên quan trong phạm vi thực hiện.

Dự án được xây dựng trên địa bàn phường Nếnh và phường Vũ Ninh, với diện tích sử dụng đất khoảng 5,98 ha. Điểm đầu tuyến kết nối với tuyến quy hoạch thuộc phạm vi Khu công nghiệp Quang Châu 2 (phường Nếnh), điểm cuối kết nối với tuyến quy hoạch thuộc dự án Khu đô thị phía Đông Nam TP Bắc Ninh (cũ) - Tiểu khu 1 (phường Vũ Ninh).

Đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư 1.471 tỷ đồng. Công tác chuẩn bị đầu tư dự kiến thực hiện trong năm 2026, thời gian triển khai từ năm 2026 đến năm 2029.

Sau khi hoàn thành, cầu Kim Chân không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại và vận tải ngày càng gia tăng của người dân, người lao động và doanh nghiệp mà còn góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa, tăng cường kết nối giữa các khu công nghiệp. Qua đó, công trình được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI và chuyên gia nước ngoài đến với Bắc Ninh.