Thứ trưởng Bộ Xây dựng chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất của thị trường bất động sản hiện nay

Sáng 2/6, Diễn đàn Bất động sản Việt Nam 2026 đã diễn ra với chủ đề: “Thị trường bất động sản trong mô hình tăng trưởng mới: Khơi thông nguồn lực - Kiến tạo không gian phát triển - Đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng quốc gia".

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định thị trường bất động sản giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, có tác động lan tỏa tới nhiều lĩnh vực như lao động, tài chính, chứng khoán.

Thị trường này góp phần huy động nguồn lực phát triển hạ tầng, nhà ở, tạo lập tài sản cố định quy mô lớn; đáp ứng nhu cầu an cư, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đô thị và du lịch.

Thời gian qua, nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách kịp thời, quyết liệt, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh, bền vững.

Về thể chế, nhiều luật quan trọng đã được xây dựng, hoàn thiện như Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng cùng hệ thống nghị định, thông tư hướng dẫn. Các chính sách mới theo hướng tăng phân cấp, cải cách thủ tục hành chính đã góp phần tháo gỡ vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Nguồn cung thị trường được cải thiện khi nhiều dự án bất động sản, đô thị được chấp thuận chủ trương đầu tư, khởi công xây dựng. Tại các địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hưng Yên, Khánh Hòa, Đồng Nai… nguồn cung đã tăng so với năm trước.

Đối với nhà ở xã hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết cả nước hiện có 781 dự án đang triển khai với quy mô 720.055 căn, đạt 72% mục tiêu 1 triệu căn đến năm 2030. Trong đó, 231 dự án đã hoàn thành (180.850 căn), 234 dự án đang xây dựng (233.962 căn) và 316 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (305.243 căn).

Song song, công tác tháo gỡ khó khăn cho dự án được đẩy mạnh. Đến nay, 3.289 dự án với tổng vốn đầu tư hàng triệu tỷ đồng, khoảng hơn 70.000 ha đất đã được xử lý vướng mắc, tiếp tục triển khai.

Tuy nhiên, Thứ trưởng thẳng thắn chỉ ra thị trường vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn lớn. Nổi bật là tình trạng lệch pha cung – cầu khi dư thừa sản phẩm cao cấp nhưng thiếu nhà ở giá phù hợp; cơ cấu sản phẩm thiên về bán hơn cho thuê; giá nhà cao vượt xa thu nhập; cơ chế chưa đủ hấp dẫn để thu hút đầu tư vào nhà ở cho thuê; và hệ thống dữ liệu thị trường chưa đồng bộ.

Theo Thứ trưởng, đây là các vấn đề tích tụ lâu dài, cần được xử lý đồng bộ, quyết liệt. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện thể chế, sửa đổi các luật liên quan, điều tiết cơ cấu nguồn cung, ưu tiên nhà ở xã hội, nhà ở giá phù hợp và nhà cho thuê.

Đối với nhà ở cho thuê, các địa phương được yêu cầu khảo sát nhu cầu cụ thể theo từng nhóm đối tượng; quy hoạch quỹ đất phù hợp; triển khai đầu tư bằng cả vốn công và tư; đồng thời kiện toàn quỹ nhà ở địa phương để phát triển quỹ nhà cho thuê dài hạn.

Với nhà ở xã hội, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai, lựa chọn chủ đầu tư đủ năng lực, áp dụng cơ chế “luồng xanh” trong thủ tục để hoàn thành vượt chỉ tiêu các năm tới.

Bên cạnh đó, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng; tăng cường minh bạch thông tin, xây dựng hệ thống dữ liệu thị trường đồng bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý.

Toàn cảnh diễn đàn.

Đồng quan điểm với Thứ trưởng, ﻿TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng bất động sản là lĩnh vực có sức lan tỏa tới hơn 40 ngành nghề. Tuy nhiên, thị trường vẫn tồn tại tình trạng phát triển thiếu bền vững, lệch pha cung – cầu, đầu cơ, giá ảo, cùng khó khăn về vốn và pháp lý.

Theo ông, trong mô hình tăng trưởng mới, thị trường cần chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ đầu cơ sang đáp ứng nhu cầu thực, từ dự án đơn lẻ sang hệ sinh thái đô thị đồng bộ, xanh và thông minh.

Hai định hướng trọng tâm được nhấn mạnh gồm phát triển nhà ở cho thuê giá hợp lý và tái cấu trúc doanh nghiệp bất động sản theo hướng bền vững. Doanh nghiệp cần lấy nhu cầu thị trường làm trung tâm, nâng cao chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ, phát triển các phân khúc như bất động sản công nghiệp, logistics, nhà cho thuê, đô thị thông minh.

Cùng với đó, cần xây dựng cơ chế đủ mạnh để phát triển thị trường nhà ở cho thuê, bao gồm ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế; phát triển quỹ đầu tư; thúc đẩy hợp tác công – tư; thu hút nhà đầu tư nước ngoài; đồng thời hình thành văn hóa thuê nhà chuyên nghiệp.