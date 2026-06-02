3 trường hợp được giảm 70% tiền sử dụng đất

Đáng chú ý, người dân chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp có nguồn gốc là đất vườn ao gắn liền với đất ở sẽ được giảm gánh nặng đến 70% tiền sử dụng đất so với quy định cũ (phải đóng 100% tiền sử dụng đất).

Quy định này xuất phát từ Nghị quyết số 254 năm 2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026).

Bộ Tài chính nêu rõ, có 3 trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp có nguồn gốc từ đất vườn ao gắn liền với đất ở được áp dụng mức đóng tiền sử dụng đất bằng 30% số tiền sử dụng đất chênh lệch giữa giá đất trước và sau khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Các trường hợp bao gồm:

Đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất.

Đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng người sử dụng đất đã tách thửa ra để chuyển quyền sử dụng đất.

Đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng bị tách ra thành thửa riêng khi đơn vị đo đạc đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 1/7/2014.

Bên cạnh đó, mức thu tiền sử dụng đất nêu trên chỉ được tính 1 lần cho 1 hộ gia đình, cá nhân trên 1 thửa đất.

Tuy nhiên, không phải tất cả diện tích đất có nguồn gốc vườn ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở mà người sử dụng đất muốn chuyển mục đích đều được giảm 70% tiền sử dụng đất chênh lệch mà diện tích này có giới hạn.

Theo Nghị quyết 254, người dân chỉ được hưởng mức 30% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích diện tích đất trong hạn mức giao đất tại địa phương.

Diên tích đất xin chuyển mục đích ngoài hạn mức giao đất nhưng cao hơn không quá 1 lần hạn mức giao đất sẽ được hưởng mức đóng 50% tiền sử dụng đất chênh lệch.

Đối với phần diện tích đất lớn hơn 2 lần hạn mức giao đất ở địa phương thì người sử dụng đất phải đóng 100% tiền sử dụng đất.

Trước khi có nghị quyết 254, người sử dụng đất trong trường hợp trên phải đóng tiền theo nghị định 103 năm 2024 (có hiệu lực ngày 1/8/2024). Tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất được tính bằng tiền sử dụng đất của loại đất sau khi được chuyển mục đích trừ (-) tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Nghị định này không quy định trường hợp ngoại lệ đối với các thửa đất có nguồn gốc là đất vườn, ao, đất nông nghiệp gắn liền với đất ở, tức người dân phải đóng 100% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.