Lộ diện vùng “trũng giá” cuối cùng khi giá nhà Hà Nội lên tới 1 tỷ đồng/m2

Sáng nay (ngày 2/6), Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam giao Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Bắc Hà Nội trong cấu trúc không gian phát triển mới của Thủ đô”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng Hà Nội đang đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian phát triển để giải quyết những áp lực ngày càng gia tăng tại khu vực trung tâm.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, quá trình đô thị hóa nhanh trong nhiều năm qua đã mang lại những thành tựu đáng kể cho Thủ đô nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức như quá tải hạ tầng, áp lực dân số, thiếu hụt không gian sống chất lượng và mặt bằng giá nhà ở ngày càng cao.

Trong bối cảnh đó, Hà Nội không chỉ cần thêm nguồn cung nhà ở mà cần hình thành những cực phát triển đô thị mới đủ đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ, tiện ích và khả năng tạo lập môi trường sống thực chất cho người dân.

“Thị trường bất động sản đang bước sang giai đoạn mới. Giá trị bất động sản không còn được quyết định bởi những kỳ vọng ngắn hạn hay các cơn sốt theo tin đồn quy hoạch mà phải được xây dựng trên nền tảng của pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ, nhu cầu thực và năng lực phát triển thực”, ông Đính nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam.

TS. Nguyễn Đức Kiên, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Nguyên Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, cho rằng Hà Nội đang trải qua quá trình tái cấu trúc đô thị lớn nhất trong nhiều thập kỷ, chuyển từ mô hình phát triển đơn cực sang mô hình đa cực, đa trung tâm.

Theo chuyên gia, quá trình tái cấu trúc không gian đô thị không chỉ nhằm giảm tải áp lực cho khu vực nội đô mà còn hướng tới hình thành các cực phát triển mới có khả năng dẫn dắt tăng trưởng kinh tế, dân cư và thị trường bất động sản trong dài hạn.

Trong đó, phía Bắc Hà Nội đang nổi lên như một cực tăng trưởng chiến lược nhờ lợi thế về vị trí cửa ngõ, khả năng kết nối vùng, quỹ đất lớn và sự hiện diện của các hành lang kinh tế, công nghiệp, logistics quan trọng. Cùng với việc hình thành trung tâm hành chính mới và các tuyến hạ tầng trọng điểm, khu vực này đang dần chuyển từ vai trò “vùng mở rộng” thành động lực phát triển mới của Thủ đô.

Một trong những động lực quan trọng được các chuyên gia nhấn mạnh tại Hội thảo là sự tăng tốc của hệ thống hạ tầng giao thông khu vực phía Bắc Hà Nội.

Theo VARS IRE, hàng loạt công trình giao thông trọng điểm như các cây cầu vượt sông Hồng, tuyến Vành đai 4, Vành đai 3,5 và hệ thống metro đang từng bước thay đổi khả năng kết nối của khu vực phía Bắc với trung tâm Thủ đô. Khi các dự án này hoàn thành, khoảng cách địa lý sẽ không còn là rào cản đối với quá trình dịch chuyển dân cư và dòng vốn đầu tư, tạo điều kiện để các đô thị phía Bắc phát triển theo mô hình hiện đại, đồng bộ và đa chức năng.

TS.KTS Trương Văn Quảng cho rằng phát triển đô thị mới không chỉ là xây dựng thêm nhà ở mà phải kiến tạo những không gian sống hoàn chỉnh, hài hòa giữa tăng trưởng, bản sắc văn hóa và chất lượng sống.

Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng VARS IRE cho biết khu vực phía Bắc Hà Nội đang hội tụ đồng thời nhiều động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch, hạ tầng, logistics, công nghiệp, xu hướng giãn dân và sự tham gia của các nhà phát triển bất động sản lớn.

Dữ liệu nghiên cứu của VARS IRE cho thấy, nguồn cung mới tại khu vực phía Bắc Hà Nội trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 1.400 sản phẩm. Mặc dù bối cảnh chung còn nhiều khó khăn nhưng tỷ lệ hấp thụ vẫn đạt khoảng 56%, cho thấy nhu cầu của thị trường vẫn duy trì ở mức tích cực.

Theo bà Miền, Mê Linh hiện được xem là "vùng trũng giá" cuối cùng của Hà Nội. Trong khi giá thấp tầng tại Tây Hồ Tây đã dao động từ 480-1 tỷ đồng/m2, Đông Anh phổ biến từ 180-400 triệu đồng/m2 và các dự án dọc các tuyến Vành đai ở mức 200-300 triệu đồng/m2, thì nhiều dự án tại Mê Linh hiện chỉ ghi nhận mức giá khoảng 80-120 triệu đồng/m2.

Mặt bằng giá này mới tương đương khoảng 30-50% các khu vực lân cận có vị trí tương đồng, thậm chí chỉ bằng khoảng 20% giá trị tại khu vực trung tâm hành chính mới Tây Hồ Tây, dù khoảng cách di chuyển chỉ chênh lệch khoảng 10-15 phút khi hệ thống hạ tầng trọng điểm hoàn thiện.

Khoảng cách giá này cho thấy Mê Linh vẫn đang là khu vực có dư địa tăng trưởng đáng kể trong tương lai khi xét trên tương quan vị trí, quỹ đất, khả năng kết nối và tiềm năng phát triển đô thị.